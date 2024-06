Interna del PJ bonaerense: enfrentamiento entre Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi

Días atrás, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes aliada a Máximo Kirchner y anfitriona del último acto público de Cristina Fernández, se enfrentó a puertas cerradas a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y aspirante a presidir el PJ bonaerense, quien hace unos días hizo un acto en territorio quilmeño para convocar a la unidad, pero bajo la conducción de Kicillof.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político Hernán Madera quien expresó que, “lo que está buscando Kiciloff es que Cristina abra las listas del año que viene”.

Peleas con vistas a las PASO

Según el entrevistado, “esta pelea” probablemente finalice seis meses antes de las PASO porque “Cristina misma ha revelado que tiene esta estrategia”, es decir, que “justo seis meses antes de las elecciones se detienen todos los ataques, se detiene la guerra y se busca algún tipo de consenso”. Y agregó: “Kicillof no tiene un solo diputado nacional propio porque Tolosa Paz es una aliada circunstancial en contra de Máximo Kirchner, pero no es alguien que le pertenezca al 100%”.

En continuidad con el tema, el analista político sostuvo que, “no es una disputa por un desplazamiento total porque no puede serlo”, ya que Cristina en el Gran Buenos Aires “es muy querida por la población que se reconoce como peronista o kirchnerista” y “un desplazamiento total de Cristina en este momento para Axel Kicillof es imposible”.

Las candidaturas: Massa y Kicillof

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato, Madera expresó que “no lo ve como candidato a nada” y además, “va a presentar un libro en el que dejará en claro que tiene poder de daño porque va a nombrar empresarios y va a contar secretos”. Y aseguró que esta estrategia de revelar nombres de empresarios sobre su gestión como ministro implica indirectamente que en el futuro podría revelar nombres de políticos. “No tiene tanta capacidad de votos, pero sí tiene capacidad de daño”, añadió.

Con respecto a una posible candidatura de Kicillof como presidente, el entrevsitado mencionó que es muy probable que el peronismo lo conduzca como candidato, pero “dudo que el resultado sea diferente al de cada exgobernador que se presenta como candidato a la presidencia”. Y siguió: “En la campaña electoral del año que viene, la oposición guardará sus cartas para utilizarlas en contra de Kicillof”

La adhesión al RIGI

Además, para Madera, el gobernador de Buenos Aires tiene un problema con el régimen de grandes inversiones, ya que el Intendente de Bahía Blanca, Susbielles, del PJ, lo presionará para que la provincia adhiera al régimen. “De lo contrario, es posible que la planta de GNL no se instale en Bahía Blanca”, comentó. Y siguió: “Las posibilidades de que la planta no se instale si la provincia de Buenos Aires no adhiere al régimen son muy altas, especialmente si Río Negro, una provincia rival, se adhiere rápidamente”.

Para cerrar, dijo: “Kicillof trató de eludir el problema diciendo que es un tema de la Legislatura y no suyo, pero si se aprueba este régimen, las empresas que quieren instalar la planta de GNL le preguntarán si la provincia de Buenos Aires va a adherir o no, metiéndolo en un problema ideológico, partidario y político”.