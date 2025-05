Exportaciones de carne: menos volumen, pero con precios récord en 2025

El primer trimestre de 2025 cerró con una caída del 36% en las exportaciones de carne argentina, pero con un incremento notable en el valor por tonelada exportada.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Álvaro Moreira, periodista especializado en ganadería, quien comentó que, “fueron muy buenas las del 2024 “ en referencia al desempeño del año pasado, cuando se exportaron 936.000 toneladas, cifra récord solo superada por los registros de 1924.

Sin embargo, los primeros meses de 2025 muestran una tendencia opuesta. "El arranque de este año mostró exportaciones a la baja", indicó Moreira. Marzo cerró con 50.000 toneladas exportadas, el nivel más bajo desde 2022. La caída interanual del primer trimestre fue del 36%, y respecto a febrero, la baja fue de entre 16% y 20%.

Precios en alza, una señal alentadora

A pesar de la caída en volumen, "los precios aumentaron", lo que genera cierto alivio para el sector. El promedio por tonelada exportada fue de 6.170 dólares, el más alto desde octubre de 2022. Según Moreira, "se exportó menos, pero las toneladas se pagaron mejor".

Esta suba se atribuye a un mercado internacional con demanda firme y poca oferta. "No se prevé un aumento importante de la producción de carne a nivel mundial", explicó el especialista, lo que empuja los precios hacia arriba.

Factores que explican la caída

La merma en las exportaciones no se debe solamente a factores externos. "El sector frigorífico exportador tuvo márgenes no favorables para el funcionamiento", advirtió Moreira. A esto se suma el impacto negativo del tipo de cambio, que no resultó beneficioso para la competitividad del sector.

Uno de los elementos más críticos es el costo de la materia prima: "El novillo en Argentina vale casi 5 dólares el kilo, es un precio extremadamente caro para la industria exportadora". Esa categoría, además, es escasa en el país, lo que agrava la situación.

Los valores del mercado internacional

Aunque los datos oficiales de abril aún no están disponibles, el sector proyecta un leve repunte en volumen acompañado por precios muy altos. "La tonelada que se exporta en cuota Hilton está en 17.000 dólares", señaló Moreira.

Otros valores destacados son: 13.500 dólares la tonelada de picaña enviada a Brasil, 8.750 dólares por los cortes delanteros para Israel, 8.400 dólares por tonelada exportada a EE.UU., y 6.400 dólares por los cortes vendidos a Chile. Para el entrevistado, "son unos precios realmente muy buenos, muy buenos".

Panorama internacional y proyecciones

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) proyecta una caída en la producción mundial de carne. Según Moreira, "Estados Unidos está en un periodo de recuperación de stock", mientras que "Australia recién comienza a repuntar tras una gran caída producto de sequías e incendios".

En el caso argentino, se prevé un descenso del 3% en la producción para 2025, alcanzando 3,08 millones de toneladas, mientras que Brasil también verá una baja del 1%. "La producción argentina, justamente, no crece", sostuvo el periodista.

Con respecto al tipo de cambio, Moreira sostuvo que sigue siendo un tema sensible. "Ahora está la expectativa de ver cómo se va a comportar el sector con estas nuevas reglas de juego post-liberación del CEPO", finalizó.