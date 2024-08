El Gobierno porteño pidió a Nación una decisión por los colectivos: "O ponen el subsidio o aumentan la tarifa"

El Gobierno nacional ofreció concederle a la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires el manejo completo de las 31 líneas del transporte de colectivo que circulan en su jurisdicción ya que desde este domingo dejaría de subsidiar la tarifa. En ese contexto, desde el Gobierno porteño anunciaron que esperan una decisión de la Administración de Javier Milei para definir si aumentará o no el valor del boleto de colectivo.

Acerca de la concesión de las potestades, que le permitirán definir los recorridos y las tarifas, el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, expresó que desde este lunes 2 de septiembre no van a poder "hacer nada distinto" a lo que ya se venía haciendo con respecto a los colectivos. "De acá al lunes no se va poder resolver", aseguró.

"Nación tiene que tomar una decisión: o pone el subsidio o aumenta la tarifa, es decisión de ellos", explicó el funcionario del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

En ese sentido, consideró que el precio de los boletos no deberían sufrir modificaciones a partir de septiembre. "Otra cosa no se puede hacer, por lo menos de parte nuestra", comentó en declaraciones a Radio La Red. Sin embargo, dejó una puerta abierta a que pueda darse el incremento: "Salvo que el Gobierno nacional decidiera, porque tiene las facultades, no poner más el subsidio y aumentar la tarifa".

Néstor Grindetti, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario porteño aclaró que, según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Nación transfiere estas potestades "tiene que concretarse una ley", por lo que es imposible realizar alguna modificación en el corto plazo. "Tiene que continuar todo como estaba hasta hoy, pero sí estamos dispuestos a trabajar en esta transferencia".

"Las cosas hay que hacerlas de manera ordenada y dentro de la ley", advirtió el también exintendente de Lanús, al mismo tiempo que manifestó que el subsidio no es a la jurisdicción en sí misma, si no que son las empresas de colectivos que reciben esos fondos.

"Las empresas van a colapsar"

Días atrás, Jorge Macri pidió al Gobierno nacional la conformación de una mesa de trabajo para negociar el traspaso de las líneas. "Si no hay subsidio, las empresas van a colapsar”, advirtió durante una conferencia de prensa junto a su vice, Clara Muzzio.

"Estamos hablando con Nación para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque creemos que es un momento en el que la gente no está en condiciones para absorber un aumento de esa magnitud”, agregó. El referente del PRO precisó que el 55% del subsidio lo paga la Ciudad de Buenos Aires y reiteró que continuará haciendo el aporte.

