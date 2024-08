Conflicto por el transporte: Nación confirmó que eliminará subsidios en CABA y provincia de Buenos Aires

El Gobierno nacional mantendrá el programa red Sube en servicios interjurisdiccionales, según indicaron fuentes oficiales a través de un comunicado. Se confirmó así que desde septiembre dejará de subsidiar los descuentos de la red SUBE en los colectivos que tengan sus recorridos íntegramente en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia, argumentando que busca alejarse del “ventajismo político", cruzando duramente al Gobierno de Axel Kicillof.

"En el marco del ordenamiento de subsidios al transporte, el Gobierno nacional definió terminar con los favoritismos hacia algunas jurisdicciones en relación a los recursos destinados a financiar al transporte y garantizar el federalismo y la igualdad de condiciones en todos los distritos", señala el documento difundido esta tarde por la cartera que conduce Franco Mogetta.

En este sentido, apuntaron que "la Nación mantendrá el programa red SUBE en las líneas de colectivo de Jurisdicción Nacional y en los trenes, a la vez que se sostendrá la tarifa social a más de 5,3 millones de personas que pagan el boleto con un descuento del 55% en todo el país. De esta manera, el Estado nacional continuará con el programa de descuentos de 50 y 75% en el valor del boleto de los viajes en las 103 líneas de jurisdicción nacional del AMBA y en los trenes". Las otras 10 líneas son del interior del país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sostienen que, "debido a que el Estado Nacional subsidia únicamente con tarifa social a los transporte jurisdiccionales, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no puede exigir privilegios para su jurisdicción y menos tener un accionar que se asocie al ventajismo político". "Desde el Gobierno Nacional se apunta a que los recursos se distribuyan de forma equitativa en todas las provincias del país, asumiendo los gastos exclusivamente de las responsabilidades que le corresponden", argumenta el Gobierno.

Finalmente, el comunicado de Nación remarca que "en el mes de julio la provincia de Buenos Aires había aceptado hacerse cargo de los costos del sistema en las líneas de colectivo de su territorio, pero ahora decidió que no solventará red SUBE, perjudicando a más de 450 mil bonaerenses por día que no podrán acceder a los beneficios. La medida va en línea con que las jurisdicciones implementen los descuentos que consideren como sucede por ejemplo en Mendoza y Rosario, entre otros".

Desde cuándo las empresas de colectivos reducirán el servicio y a quiénes afectará

Uno por uno, los servicios que seguirán teniendo descuento de la red SUBE

Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.

En el interior del país: Línea 906 Santa Fe-Paraná; línea 907 Santa Fe-Paraná; línea 902 Chaco-Corrientes; línea 904 Chaco-Corrientes; línea 908 Viedma-Patagones; línea 911 Neuquén-Río Negro; línea 912 Apóstoles-Colonia Liebig; línea 914 Neuquén-Río Negro; línea 915 Buenos Aires-Santa Fe; TP 249 Buenos Aires-Santa Fe.

El Gobierno bonaerense calificó la decisión como "un anuncio engañoso"

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, calificó la decisión como "un anuncio engañoso", ya que “dentro de la provincia, unas 262 líneas con 9.000 unidades, quedarán fuera de la cobertura” y dijo que “la buena noticia es sólo para los vecinos de la Ciudad”.

En declaraciones a Radio con Vos, el ministro señaló que “si bien se mantendrán los beneficios para las 132 líneas de carácter federal que cruzan entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la provincia, unas 262 líneas con 9.000 unidades, quedarán fuera de la cobertura”. “Esto le pega a los bonaerenses y, fundamentalmente, al que menos tiene y al que más tiene que viajar”, explicó.

D'Onofrio: “Esto no es contra la casta, le pega a quienes menos tienen y más viajan"

“Con 3,5 millones de tarjetas SUBE registradas en la provincia y más de 9 millones de operaciones diarias, la eliminación de los descuentos en los colectivos provinciales representará una carga para quienes viven en áreas alejadas y dependen de varios medios de transporte para llegar a sus destinos”, insistió D'Onofrio. Detalló que quienes tomen dos colectivos verán un aumento del 25% en sus costos diarios, mientras que quienes requieran tres o más unidades podrían enfrentar incrementos del 40%.

“Estamos hablando de un programa federal dentro del Presupuesto nacional, con partidas e impuestos que se cobran para esa erogación”, recriminó el funcionario de Kicillof. “Esto no es contra la casta, le pega a quienes menos tienen y más viajan. Yo no conozco a nadie de recursos que salga a pasear en colectivo”, ironizó.

El picante comunicado de CABA: “Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”

El Gobierno de Jorge Macri sostuvo este lunes, previo al comunicado de Nación, que “no es razonable que le exijan a las empresas continuar brindando la misma calidad del servicio con la tarifa actual, sin contar con el subsidio nacional”. “Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”, se quejó la administración porteña.

“La Secretaría de Transporte de la Nación tiene la exclusiva facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas, cambiar sus recorridos o dar de baja los permisos de circulación. Esa no es responsabilidad ni atribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, explicaron sobre las 31 líneas de colectivos que recorren el territorio de la Ciudad.

“Si sacan el subsidio, deberán tomar la decisión de aumentar las tarifas. No es razonable que le exijan a las empresas continuar brindando la misma calidad del servicio con la tarifa actual, sin contar con el subsidio nacional. Pero es una decisión del Gobierno nacional”, insistieron y aclararon: “La Ciudad no participa de la elaboración de la estructura de costos del sistema, de la fijación de las tarifas, ni de la decisión sobre el monto final de los subsidios”.

Gobierno porteño: "El Estado nacional se deberá hacer responsable de los conflictos que puedan surgir”

Asimismo, indicaron que la administración porteña no recibe los subsidios de Nación, sino que lo reciben directamente las líneas de colectivos. “Desde el año 2019 hasta la actualidad, la Ciudad subsidió al Estado Nacional con un aporte de más de 610 mil millones de pesos (aproximadamente 610 millones de dólares)”.

“La Nación no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar el aporte de subsidios a la Ciudad de Buenos Aires sin su consentimiento, que debe realizarse a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. Hacerlo de otra forma es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Carta Magna”, puntualizaron.

“El Gobierno Nacional pretende dejar de aportar a los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, pero mantener el poder de fiscalización de todo el servicio y fijar las tarifas y los montos de las compensaciones, que pretende que sean soportadas por la Ciudad. Es decir, la Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”, alegaron los funcionarios porteños.

Lourdes Arrieta dijo que teme por su vida, pero no piensa renunciar a su banca: "Si me expulsan, me iré con la frente en alto"

“El Ministerio de Economía de la Nación envió una nota fechada el 19 de julio, en la que comunicaba su decisión unilateral e inconsulta para que la Ciudad se haga cargo, a partir del 1 de septiembre próximo, de la totalidad de los subsidios a las 31 líneas de colectivos que tienen su recorrido dentro del territorio porteño. El 8 de agosto, la Ciudad respondió el rechazo al planteo y advirtió que en caso de que el Estado nacional decida recortar los subsidios a su cargo se deberá hacer responsable de la decisión y de los conflictos que puedan surgir”, advirtieron.

Por último, fuentes del gobierno porteño dijeron a PERFIL que “lo que el Gobierno nacional no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa”. “Más allá del recorrido que tengan, todas estas son líneas habilitadas y administradas por la Nación. Si la discusión fuera solo la ‘ubicación en el mapa’ entonces el puerto o Aeroparque deberían ser de la Ciudad. Las realidades preexistentes a la autonomía de CABA deben discutirse todas, pero no se resuelven unilateralmente”, sentenciaron.

ML / ds