Jorge D'Onofrio: "La quita de subsidios al transporte no hace más que castigar a los bonaerenses"

La semana pasada, el Ejecutivo anunció que desde septiembre, el Gobierno nacional dejará de subsidiar las 31 líneas de colectivo de CABA y eliminará los aportes al programa “Boleto Integrado”, que funciona en el AMBA. Jorge D'Onofrio explicó que la provincia de Buenos Aires no tiene “los instrumentos jurídicos” para poder pagar el programa de descuentos aunque quisieran porque forma parte del presupuesto nacional. Además, sostuvo que “es más caro movilizarse en el AMBA” que en cualquier otra parte del país, y que “en el segundo y tercer cordón del Conurbano” se registran 3.3 viajes por día por pasajero. “Ahí se pone de manifiesto a quién le están pegando con esta medida”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jorge D'Onofrio es el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y referente del Frente Renovador.

Alejandro Gomel: ¿Qué va a hacer la provincia con el anuncio que hizo el Gobierno?

Son dos cuestiones que van en paralelo. La que afecta a la provincia de Buenos Aires es la eliminación del programa “Boleto Integrado”, que es el descuento a aquellas personas que, en el lapso de dos horas, toman más de una unidad. Para la primera unidad, el descuento es del 50% y para el segundo, de 75%.

La segunda cuestión, que solo afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la decisión de dejar de pagar los subsidios sobre las 31 líneas de CABA. La provincia de Buenos Aires ya desde el 2018 paga la totalidad de subsidios. Para que tengan una idea, en el último mes la provincia pagó más de 70 mil millones de pesos para la zona del AMBA.

Hemos rechazado lo que tiene que ver con el Boleto Integrado y estamos tratando de agotar la vía administrativa. Sé que la Ciudad también lo ha rechazado con términos y fundamentos muy similares a los nuestros. Espero que se revierta la situación porque si no, a partir del 1 de septiembre, dejará de existir este programa que puso en marcha el exministro Guillermo Dietrich.

A.G: En la práctica, la gente va a pagar más por el pasaje.

Para las personas que habitualmente toman dos de ida y dos de vuelta, el aumento va a ser de 25% y para los que toman tres, del 40%.

Elizabeth Peger: ¿Cuál es el argumento que se plantea desde el Gobierno nacional para plantear esto?

A criterio nuestro, no solo que no hay argumentos sino que es ilegal, de la misma manera en la que eliminaron de manera ilegal el Fondo Compensador que subsidiaba el transporte en el interior. Esto también es ilegal porque es un programa nacional que compensa todo el sistema, no solamente los colectivos. En el único lugar de la Argentina donde funciona la capitalía es acá en esta zona, por eso es una cuestión interjurisdiccional y menester del Gobierno nacional.

Están los fundamentos mismos de la creación por ley de este programa. También está en el presupuesto nacional, hay partidas asignadas e impuestos que se cobran para solventarlo.

En contrapartida, la provincia de Buenos Aires también tiene su ley de presupuesto, y así y todo tuviéramos los fondos, no tenemos los instrumentos jurídicos para poder pagarlo porque el programa no está en esa ley. Para decirlo de alguna manera, la legislatura provincial me autoriza a comprar papas. Si yo quiero comprar peras, por más que se vendan en el mismo lugar, no lo puedo hacer porque solo estoy autorizado a comprar papas.

E.P: Se necesitaría otra ley para establecer algún esquema que rija para la provincia, pero no se sabe cómo funcionaría eso para otros transportes o transportes que transitan también hacia otras jurisdicciones.

Solamente basta con leer los fundamentos y el articulado por el cual Dietrich crea este programa. Estamos hablando del exministro de Mauricio Macri, no de un comunista como quien les habla o el gobernador Axel Kicillof. No tiene ningún sentido, como tampoco tuvo ningún sentido la eliminación del Fondo Compensador de Interior, para lo cual la provincia de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo extra. Estamos pagando 110% más de lo que le correspondía a la provincia para compensar este golpe.

Para el ministro de Transporte, “es una falacia” que el boleto en otras partes del país sea más caro.

Por otro lado, lo quieren plantear como una equiparación con lo que sale el boleto en otras ciudades del país: eso es una falacia. Si tomamos el caso de Rosario, el boleto está alrededor de $750. Pero en la zona del AMBA, si bien el boleto mínimo está $370 y $440 el de la segunda sección, que es el más utilizado, la gran mayoría de los pasajeros utilizan dos o tres medios. Al final del día, es más caro movilizarse en el AMBA. En Rosario, de punta a punta de la ciudad, son 25 o 30 minutos de un solo colectivo. En la provincia la gente viaja una hora y media para salir del barrio en el Conurbano, llegar a la avenida o la estación, tomar otro vehículo y después otro más.

Para ponerlo en números, hay 3 millones y medio de tarjetas registradas en la zona del AMBA y 9 millones de operaciones diarias: eso da 2.5 operaciones por tarjeta. Si eso lo traspolamos al segundo y tercer cordón del Conurbano, ese número sube a 3.3. Ahí se pone de manifiesto a quién le están pegando con esta medida, que no hace más que reforzar lo que dijo el presidente Milei: “Si los bonaerenses votaron mal y votaron a un comunista, ahora se tienen que hacer cargo”.

E.P: ¿Están conversando con las autoridades del gobierno de Jorge Macri para consensuar una posición en común?

No quiero sumar más conflictos pero el Pacto Fiscal de 2018, que también lo suscribió el ex jefe de Gobierno Larreta, nos pasaba a las jurisdicciones la responsabilidad de pagar los subsidios del transporte. De hecho, durante el 2019, la Ciudad pagó la totalidad de los subsidios como la provincia de Buenos Aires. La diferencia es que después la Ciudad dejó de pagar la totalidad. Esa es una discusión entre la Ciudad y el Ejecutivo nacional.

Sí coincidimos con el gobierno de la Ciudad en que se tiene que poner en marcha el Ente Regulador del Transporte del AMBA, y eso no es tirarnos la responsabilidad a nosotros para que nos hagamos cargo. Se tiene que crear por ley, con un presupuesto, porque justamente hay una interjurisdiccionalidad que no permite solucionar el problema, salvo que nosotros movilicemos hasta la Gral. Paz y hasta el Riachuelo. Es una locura lo que está planteando el Gobierno nacional.

E.P: Las provincias no tienen facultades en cuanto a lo que tiene que ver con las regulaciones del transporte de colectivos.

Nosotros movilizamos a toda la fuerza laboral que entra a la Ciudad y genera la riqueza y el PBI de la Ciudad y del Gobierno nacional, porque también movilizamos a quienes trabajan en la órbita nacional. ¿Por qué la provincia se tiene que hacer cargo de movilizar toda esa fuerza nacional? Es el empleador el que tiene que costear el gasto de movilidad de sus trabajadores. Estaríamos en una situación de desigualdad total.

Lo que está claro es que hay que crear este Ente por ley y con la fuente de financiamiento que corresponda para poder reestructurar un transporte que hoy es malísimo. Lo único que estamos haciendo es ponerle parches a los problemas que tenemos.

Claudio Mardones: ¿En qué está Massa en este momento? ¿Por qué postergó su encuentro en Sierra de la Ventana?

El encuentro de Sierra de la Ventana surgió para reunirnos entre intendentes y legisladores y hacer un análisis. Se fueron sumando voluntades y hubo mucha demanda de dirigentes de otras provincias, por la cual se fue desbordando y planteamos hacerlo en otro lado en los próximos días.

Sergio está haciendo actividades privadas, trabajos de consultoría y exposiciones en foros. Es un hombre valiosísimo. Desde el Frente Renovador, como en todo el peronismo, estamos en un proceso de debate para hacernos cargo de los errores cometidos en el pasado y para construir un frente para poder gobernar. Para eso, tenemos que debatir profundamente el fondo y las formas.

C.M: La postergación del encuentro puede tener que ver con el escándalo de Alberto Fernández. ¿Cómo están analizando esto en el Frente Renovador?

Lo que está claro es que Sergio Massa puede generar agenda con su sola presencia. Desmiento categóricamente que ese tema tuvo que ver con su postergación.

Nuestro espacio se ha pronunciado al respecto y en lo personal es un tema que me genera un asco tremendo. Espero que la justicia se expida rápidamente sobre este caso de violencia de género y sobre todos los demás. No es admisible que ningún hombre ejerza violencia sobre una mujer y más en este caso que se trató del ex presidente de la Nación.

