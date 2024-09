Victoria Tolosa Paz: "Hay que preguntarle a los radicales qué los motiva a cambiar su voto"

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, sostuvo ante la prensa frente al Congreso, previo al debate por el veto a la movilidad jubilatoria, la necesidad de que los jubilados “sean parte de una recuperación económica” que no los deje en la línea de la pobreza. Además, se refirió a la responsabilidad de los legisladores: “Hacemos política entendiendo que tenemos una responsabilidad que es cuidar los ingresos de una población que trabajó toda una vida”, expresó en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) a cargo del periodista Juan Cruz Soqueira.

A raíz del veto total de Javier Milei a la reforma jubilatoria aprobada por ambas cámaras, Diputados debate hoy en el Congreso sobre los pasos a seguir después de la decisión del Ejecutivo. En ese marco, la dirigente peronista Victoria Tolosa Paz, reconoció la gravedad de la situación salarial de los jubilados frente a la prensa en las mediaciones del Congreso: “Parece mentira que la Argentina discuta algo tan elemental como que los jubilados arranquen con el piso de la canasta básica total y que empiecen a recuperar a partir de un sendero de crecimiento que por ahora no está”.

En esa misma línea, señaló la importancia de que “los jubilados sean parte de una recuperación económica” y “no dejarlos en la línea de la pobreza". “Necesitamos que se empiecen a recomponer para que puedan mejorar sus niveles de consumo, de vida, pago de servicios, alimentos y medicamentos”, expresó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por otro lado, hizo referencia a un “combo explosivo” que se genera entre la caída salarial, el achique de la entrega de medicamentos gratuitos del PAMI, y el aumento indiscriminado de las tarifas: “Sabemos que 317 mil pesos es un piso mínimo, pero ni eso le quieren dar”.

Además, se refirió a la posición de los radicales y mencionó el hecho de que estos votaron a favor del proyecto. “En 45 días no pasó nada para que los radicales cambien de posición”, declaró.

Operativo de seguridad recargado: marcha contra el veto a la Ley de Movilidad Previsional

Frente a la pregunta de la prensa sobre qué cree que hizo cambiar de opinión a los radicales, Tolosa Paz sostuvo que “le tienen que preguntar a ellos qué los motiva hoy para cambiar una posición política que tomaron hace 60 días” y destacó la responsabilidad de los legisladores: “Creo que nosotros tenemos una responsabilidad porque ubicamos esas bancas con una plataforma política. Los radicales tienen una historia y, en todo caso, defendieron este dictamen, que trabajamos con mucha responsabilidad. Recuerden que hubo 5 dictámenes en la ley de jubilaciones, y llegamos aquí consensuando y dejando de lado nuestro dictamen, el de Unión por la Patria, para acompañar el dictamen de mayoría porque pensamos en los jubilados y pensionados de la Argentina”.

En esa misma línea, manifestó el deseo de que Argentina “vuelva a crecer” y los jubilados puedan tener mejores condiciones. “Espero que los jubilados puedan recomponer lo que el gobierno de Milei le sacó en estos meses, recuperar los 20 puntos que perdieron en la gestión de Macri y lo que lamentablemente también se perdió en nuestra gestión por la altísima inflación”, reconoció.

Hugo Yasky: "Milei tiene razón cuando dice que algunos diputados tienen precio"

Sobre el quórum necesario para el tratamiento en el Congreso, la diputada aseguró que “el quórum va a estar dado” y que sería una “sorpresa” que no lo esté: “Sería un papelón para los jubilados y pensionados de la Argentina que nos están mirando y necesitan ver a diputados trabajando por lo que nos votaron y podamos defender nuestras ideas en el parlamento”.

Además, les dejó un mensaje a los bloques oficialistas: “Si quieren cuidar el déficit fiscal, retrotraigan Bienes Personales, recuperemos la capacidad de recaudación del Estado y devolvámosles a los jubilados. Hay posibilidades de hacerlo, pero cada vez que votamos, ellos fueron muy claros: quisieron liberar la carga de Bienos Personales a los sectores más ricos de la Argentina”.

“La fórmula de jubilación fue trabajada con enorme responsabilidad porque fuimos gobierno hace muy poco y porque necesitamos acompañar la crisis de la salida de la crisis de la Argentina, pero con una cuota de dignidad para nuestros jubilados”, agregó.

El Gobierno se reunió con diputados de la UCR de cara al debate de hoy

Juan Cruz Soqueira: ¿Cómo se siente después de esta situación de los jubilados, habiendo dejado de lado su propio dictamen? Hoy nos enteramos de la situación de los 5 diputados radicales que se sacaron una foto con Milei.

La verdad es que no es importante lo que siente una diputada, en este caso quien está hablando contigo, sino que me pongo en el lugar de lo que sienten los jubilados de la Argentina con respecto a la política. Esto aleja sin duda la importancia que tiene para nosotros la política y para qué nos votan.

Jubilados: cuánto cobrarán en septiembre

Me duele pensar porque recorro, hablo, y veo a jubilados que vienen hasta acá para mostrarme lo que pagan de alquiler o de medicamentos con lágrimas en los ojos. La semana pasada me dijeron en la puerta: “Diputada, baje 10 kilos en estos 7 meses porque no puedo comer. Estoy alquilando y viendo cómo sostener mis medicamentos. Nos tienen que defender”.

Eso es lo que tiene que calar profundamente en el corazón de los jubilados. Nosotros no hacemos política para congraciarnos con un presidente, sea el que sea. Hacemos política entendiendo que tenemos una responsabilidad que es cuidar los ingresos de una población que trabajó toda una vida, llegó a la instancia de la jubilación y necesita un Estado que ponga una fórmula que le garantice una mínima condición de dignidad. 317 mil pesos siguen siendo el piso para poder empezar a levantar lo que hace tanto tiempo perdieron.

TV VFT