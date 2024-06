Victoria Tolosa Paz: "La famosa V no se ve en ningún indicador económico"

Victoria Tolosa Paz expresó preocupación por el impacto desigual que tendrán las políticas de la ley de Milei y aseguró que los más afectados serán los trabajadores y los jubilados. Ratificó su posición contra las facultades delegadas por la idea de desregulación económica y destrucción del Estado que tiene el Gobierno. “La delegación de facultades viene a agravar lo que ya él mostró e hizo”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Victoria Tolosa Paz es diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. Fue ministra de Desarrollo Social. En su cuenta de X hizo un posteo sobre la aprobación de la Ley Bases en Diputados, que tituló “Más desigualdad y privilegios para unos pocos”.

Alejandro Gomel: ¿Qué gusto le dejó la sesión de 12 horas en la noche de ayer?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fue una larga discusión. Más de seis meses de discusión de un intento original de sancionar una Ley Bases bien diferente de la que terminó saliendo, pero sin dudas, hay que reflexionar sobre cuál va a ser el impacto de estas medidas en solucionar los problemas que hoy siente la sociedad sobre sus espaldas. Cómo llegar mejor a fines de mes, cómo no perder el trabajo, cómo tener una relación entre el gasto en transporte, tarifas y alimentos que pueda dar capacidad para vivir un poquito mejor todos los días. Todo eso es lo que hoy no está en la Ley Bases, y que además genera condiciones en materia impositiva de mucha regresividad, le quitamos impuestos a los ricos del país y cargamos sobre la espalda de los trabajadores nuevamente el Impuesto a las Ganancias en un contexto de altísima inflación, con lo cual, pensar que un laburante de un millón y medio de pesos va a pagar Ganancias y a los multimillonarios con gran capacidad patrimonial le liberamos el impuesto a los Bienes Personales, nos parece una contradicción muy grande ante un presidente que dice que "no hay plata" y que hay que recaudar.

Dejar de recaudar Bienes Personales es un impacto negativo de 0,6% del Producto Bruto Interno y, por ejemplo, mejorarle la vida a los jubilados, con una media sanción que le dimos al proyecto, con mucho trabajo y mucha razonabilidad, es el 0,48% y fuimos tildados de "degenerados fiscales". Esta es la Argentina de las contradicciones de Milei, que dan cuenta hacia dónde quiere llevar el país, a una tremenda desigualdad social que se construye diariamente con este tipo de políticas y de leyes.

Tras la aprobación de la Ley Bases, Javier Milei anunció: "Se viene el cambio de régimen monetario"

AG: ¿Lo que tiene que ver con Ganancias es la primera consecuencia directa que se va a notar de la aprobación de la Ley Bases? ¿Dónde estará el impacto más grande que puede notar la gente en el día a día?

En el día a día lo van a sentir, por la desregulación económica que plantea Javier Milei y las herramientas que va a tener ahora, a partir de que el Congreso no le va a poder poner un freno en materia financiera, en materia económica y en materia de la emergencia energética, a partir de la delegación de facultades. Ese es quizás el capítulo que más señalamos como un error, porque se votó argumentando que fue una herramienta que le brindamos a todos los Gobiernos, pero se la brindamos a Gobiernos que creían, de alguna manera, en el rol del Estado, en la regulación de un sistema económico que cuando se retira el Estado tiende a agravar las concentraciones de riqueza en nuestro país. Le otorgamos la delegación de facultades a presidentes, a lo largo de la historia de la democracia, que tenían una concepción sobre el rol del Estado. Después podía ser un Estado más pequeño, más liberal, o más protector y más concentrador de actividades, pero en definitiva había una delegación a un conjunto de hombres y mujeres que creían en la política pública.

Acá hay una delegación de facultades a un hombre que se planta como el primer mandatario de la Argentina en 40 años de democracia diciendo que, no solamente no cree en el Estado, sino que el Estado es una organización criminal a la que hay que hacer desaparecer a la mínima expresión.

El topo, los pobres y el Papa

Nos preguntamos entonces qué va a hacer con esas herramientas, y lo que va a hacer, salvo en el capítulo de materia impositiva, que no puede tomarse atribuciones, en el resto de la delegación de facultades, va a hacer una Argentina que ya mostró en estos primeros meses de Gobierno, donde todos los indicadores económicos, fundamentalmente el de la desigualdad que mide el coeficiente de GINI, han dado un salto espeluznante.

El camino de Javier Milei, sin las herramientas de la Ley Bases, concentró los niveles de riqueza, aumentó la desigualdad, aumentó la desocupación, que no era el mayor problema que tenía la Argentina de diciembre, concentró niveles altísimos de inflación, que si bien está cediendo se dan en el marco posterior a seis meses, donde recién logra una inflación mensual parecida a la que tuvimos, por lo menos, en los últimos meses del gobierno de la gestión de la que fui parte. Entonces, creo que si mirás la caída del salario real, la caída de las jubilaciones, el desplome de la actividad económica que muestran todos los indicadores económicos, bueno, si esta herramienta viniera a solucionar lo que el propio Milei hizo en estos primeros seis meses... Pero no, yo creo que viene a agravar lo que ya él mostró e hizo.

Ayer fue muy notorio cómo algunas expresiones de la bancada oficial daban cuenta de esto, diciendo, bueno tardamos seis meses pero se llevaban una herramienta para el despegue de la Argentina, para generar puestos de trabajo y trabajo registrado. Esos muchachos viven en Narnia.

Javier Milei confirmó la baja del Impuesto País: le puso cifra y fecha

AG: Te agrego que Milei acaba de decir que se tocó piso y que ya está rebotando la economía, y que a partir de lo que pasó ayer en el Congreso se va a empezar a reducir la pobreza.

La famosa "V" a la que apela en su relato no se ve. No se ve en ninguno de los indicadores económicos ese rebote. Y no lo digo yo, lo dicen todos los economistas y periodistas económicos del país de una enorme variedad ideológica, que sin duda dan cuenta de la catástrofe económica que atraviesa la Argentina, y cómo esto se va poniendo cada vez más pesado para la vida cotidiana de quienes confiaron en esta propuesta de La Libertad Avanza y en quienes pusieron un voto de confianza.

Por eso decía que ayer, por las expresiones, parecía que realmente viven en una desconexión muy grande, porque ellos hacía referencia a que esta es la ley para el despegue en la Argentina, pero no pueden explicar cómo en estos primeros meses han perdido los trabajadores formales, han perdido muchísimo ingreso los trabajadores informales, y hemos perdido empleo registrado. O sea, aumenta la desocupación porque hay menos empleo registrado.

No escuchan a quien representa a la Cámara de la Construcción en la Argentina, horrorizado por lo que fue la medida que él tomó de detener la obra pública. Pero además no hay panorama para poder invertir porque no hay reglas claras de juego, con lo cual también se desactiva la inversión privada en la construcción. Realmente es una de las áreas en materia económica que multiplica la mano de obra de manera muy exponencial y está todo caído, roto y detenido en esa materia.

Entonces, nos empezamos a preguntar si realmente esta es la llave para empezar, como dicen ellos, el despegue de la Argentina, o es la llave justamente para enterrar a niveles de desigualdad, de pobreza y de exclusión, que nosotros no queremos, por supuesto, convalidar y por eso nuestro voto fue totalmente negativo a este paquete. Y, por supuesto, en materia constitucional, en la llave que se abre a partir de la interpretación tramposa o engañosa que han hecho, creo que viene una catarata de juicios a partir de los trabajadores, que van a tener muchas posibilidades de plantear la inconstitucionalidad de retrotraer el impuesto a las Ganancias y que vuelvan a pagarlo, de una manera muy rara, porque quedó aprobado con una sola Cámara, cuando nuestra Constitución es muy clara a la hora del sistema bicameral.

Aprobación de la Ley Bases en Diputados

Danya Tavela: "Me preocupan las consecuencias que va a tener el Impuesto a las Ganancias"

Claudio Mardones: Danya Tavela, diputada de la UCR, nos contaba que en un momento hubo dificultades en el oficialismo para llegar a los votos suficientes para Ganancias. También hubo discusiones en su bloque pero lograron mantener la disciplina partidaria con algunos matices, ¿cómo fue esa discusión? ¿Cómo resolvieron dentro del bloque?

A partir de lo que pasó en la votación de Ganancias, nosotros no nos sorprendimos, porque trabajamos en un bloque donde hablamos con las realidades que tiene cada uno de los diputados que responden al pueblo de sus provincias, pero que además trabajan para ayudar y para colaborar en la gestión de cada uno de los gobernadores, en este caso del Gobierno de Catamarca.

Creo que en el caso del Impuesto a las Ganancias, yo lo puse también de alguna manera en mi expresión por la red X. Tiene que ver con que el mecanismo utilizado por Javier Milei tuvo mucho que ver con la extorsión y con apretar realmente, de manera muy simbólica, la transferencia de recursos a los distintos gobernadores, y la caída ha sido brutal. El ajuste no solamente lo pagaron los jubilados, los trabajadores y el sistema educativo, sino fuertemente los gobernadores en una suerte de extorsión que fue llevada claramente al límite.

No coparticipan en la ley al cheque y no coparticipan en el impuesto PAÍS, cuando nuestro Gobierno había pensado que sacábamos Ganancias pero compensábamos esa coparticipación con los gobernadores con alguna de esas herramientas. Perdimos la elección, pero viene un Gobierno que, usando eso que habíamos votado, que era para liberar la carga impositiva, no encuentra otra herramienta que asfixiar a los gobernadores. Nosotros tenemos una mirada bastante contemplativa de esas realidades, porque nosotros gobernamos en la Provincia de Buenos Aires, donde también sabemos la extorsión que le realizan al gobernador Kicillof, en lo que fue la quita del Fondo Compensador Docente, la quita del FONID, la quita del Fondo para la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, todas las compensaciones que se hacían vía ATN, todo eso es lo que hoy no está ni en esa provincia ni en muchas.

Nosotros, lejos de extorsionar o señalar, somos un bloque que tiene una característica; somos la primera minoría de la Cámara Baja, somos 99 legisladores que en el marco de sostenernos como diputados nacionales de Unión por la Patria, no solamente conversamos, sino que tratamos permanentemente de estar cerca de los compañeros que tienen realmente una responsabilidad que es pagar sueldos en Catamarca, pagar hospitales, pagar seguridad, y entendemos eso.

10 perlas de la sesión: la jura "por Palestina" el enojo por la marcha peronista y la frase de Máximo Kirchner sobre los perros de Milei

CM: Buscaron comprender esta cuestión y van a convivir con esta situación, pero también dieron apoyo al RIGI, y usted fue protagonista de la votación del impuesto al tabaco, cuando apoyó esa iniciativa. ¿Cree que esa será la dinámica dentro de su bloque? ¿Con diferenciaciones dentro del bloque del panperonismo para votar?

Creo que el peronismo tiene, justamente, en esos 99 legisladores de los que soy parte, un bloque muy importante que necesita sostener esa unidad, y esa unidad necesita tener marcos de acuerdo donde nadie se ponga con un dedo acusador para pedir la expulsión de nadie dentro de un bloque que tiene distintas realidad y distintas características. Y queremos distintos gobiernos provinciales con márgenes para poder tomar decisiones en un sentido y en otro.

Esto quiere decir que, por ejemplo, en el tema de RIGI, nosotros mantuvimos el bloque, porque no había otra forma de hacerlo en esta votación, con 99 votos en donde las modificaciones planteadas en RIGI fueron rechazadas, porque no teníamos forma de rechazar una parte sola. Se rechazaron todas las modificaciones, y por eso no hubo ninguna filtración de ningún voto en disidencia en ese punto.

Y pasó en otros temas, como jubilación de privilegio y, como bien decías vos, tabaco. Claramente, el impuesto al tabaco fue un impuesto mínimo que fue la entrada a la posibilidad de que haya una tabacalera que evadiera impositivamente en la Argentina, con márgenes realmente que no podemos soportar ni tolerar cuando venimos de decir a viva voz que tenemos que cuidar la recaudación de un país que se va cayendo por el tobogán, y por eso nosotros fuimos 21 diputados que planteamos a viva voz, en la Comisión de Presupuesto que, de votarse el aumento del impuesto al tabaco, lo íbamos a apoyar, entendiendo que mejoraba la recaudación fiscal.

Abuelas de Plaza de Mayo denuncia que el Gobierno quiere eliminar el organismo que busca nietos desaparecidos

No importa que gobierne Milei, uno vota leyes en función de una superación de un periodo presidencial y establece márgenes que luego, por supuesto, la realidad puede hacer que uno corrija esos márgenes. Pero en principio, si veíamos que el impuesto al tabaco mejoraba la compensación que tiene el Fondo del Tabaco en todas las provincias tabacaleras, fundamentalmente las del norte, que mejoran las condiciones de igualdad en el pago del tributo y que además genera condiciones para que no sigan perforando el mercado en tabacaleras que tienen la posibilidad a partir de la evasión de vender un tabaco muy barato y enfermar a nuestro pueblo, no hay posibilidad de que nosotros no planteáramos esa visión interna.

Hubo abstenciones en el resto del bloque, pero fuimos 21 legisladores claros y contundentes apoyando la industria tabacalera del país, aquella que paga tributos, que cuida al productor y que tiene un enorme control en la cadena de valores.

Esto tampoco trajo ningún señalamiento ni ninguna mirada extorsiva. Hubo mucho respeto, porque lo planteamos antes, y actuamos en consecuencia de ese planteo en el bloque. Y esto creo que también habla de una etapa diferente de un bloque que tiene 99 miembros, que lo que tenemos que priorizar es ese marco de acuerdos.

Creo que ayer fue una cuota enorme de responsabilidad y respeto a esas realidades que no se pueden medir, porque yo no vivo en Catamarca y no tengo que poner por delante ese interés tan importante de mirar a los trabajadores catamarqueños, a todos, a los que tienen grandes capacidades, los que no, y entender lo que pasó ayer en nuestro bloque.

Yo lo entiendo, lo respeto y celebro que hayamos sido 99 voces que le dijimos no en general, en aquella oportunidad a la Ley Bases y en esta en el intento de modificaciones que hizo el Senado. En el resto, hay particularidades que se van a seguir dando y que no nos tienen que asustar. Lejos de eso, tenemos que seguir consolidando este camino de respeto y de comprensión.

MVB FM