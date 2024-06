El jefe del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, aseguró en la antesala de la sesión en la Cámara baja que el espacio acompañará la aprobación de Ley Bases y el Acuerdo Fiscal, al mismo tiempo que destacó la actitud que mantiene el partido a pesar de los insultos constantes del presidente Javier Milei. "Es inédito", consideró el dirigente cordobés.

"A veces me atraganto, nos señalan de degenerados fiscales y mirá la actitud que tenemos. Sí, se lo vamos a acompañar", comenzó diciendo el presidente de la bancada radical, que ya había adelantado la semana pasada que acompañarían Bienes Personales y la restitución de Impuesto a las Ganancias, los puntos de mayor disputa dentro del Acuerdo Fiscal, tras los cambios que hizo el Senado.

Rodrigo de Loredo: “Vamos a aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal como ya lo hicimos y como ya intentamos hacerlo en enero”

De Loredo también argumentó el apoyo a la mega iniciativa que impulsa el oficialismo tras ser consutado por los dichos del mandatario, que trató a los diputados de "ratas". "No hay ningún acuerdo con Milei, es lo que sanamente creemos que le corresponde al Gobierno y le hace bien a la Argentina", dijo en diálogo con el periodista Maximiliano Montenegro en A24.

"Creer o reventar, sino que alguien me lo explique", continuó diciendo el representante legislativo de la Provincia de Córdoba, que explicó que él no busca "integrar el Gobierno de Milei" y desde la Unión Cívica Radical no están "pidiendo nada".

Entonces, manifestó la importancia de poner por delante la herramienta que precisa el Gobierno a pesar de los insultos: "Primero, que es muy noble. Segundo que nuestra postura política... bueno, fingimos un poco de demencia, porque por esta dinámica de agravio tenemos que hacer un esfuerzo para no anteponerla a una cuestión de ego, una cuestión personal, que me parece que está mal".

"Vamos a insistir con Ganancias y Bienes Personales, primero porque nos parece que está bien, lo de Bienes es una política económica del Gobierno", continuó diciendo.

"Se lo pregunté, 'ustedes quieren ir por esta senda, le bajas el impuesto a menos del 5% del sector más rico de Argentina, el 80% de los que pagan lo pagan quienes tiene patrimonio por encima del millón de dólares, ¿querés hacer eso? Es tu plan de gobierno, tu plan económico'", insistió.

Un nuevo escrache contra de Loredo

Antes del debate en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque radical fue increpado en las inmediaciones del Congreso por dos vecinos, mientras mantenía un breve contacto con la prensa. "Diputado, una pregunta como ciudadano. ¿Puede dormir usted a la noche?", le dijo un hombre que se encontraba en el lugar.

Después, una mujer que se encontraba más atrás le gritó: "Votá a favor del pueblo que la gente se está cagando de hambre, lacra", se la escucha decir en un video que fue difundido por las redes de radio Splendid AM 990.

Esta no es la primera vez que el legislador cordobés es escrachado en la vía pública, ya que fue insultado en la Marcha Federal Universitaria que se realizó en la ciudad de Córdoba. "Garca", "lacra", "caradura", "facho", "cagador" y "delincuente", fueron algunos de los agravios que recibió mientras avanzaba con la columna de la Juventud Radical.

Un día después, fue insultado por un colectivero que pasaba por el frente del Congreso de la Nación, que le pidió que diera quórum para votar la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y las jubilaciones, un pedido que había sido formulado por el bloque de Unión por la Patria.

"Da quórum para el presupuesto, sorete. Dale, da quórum, después te sacás fotitos", le gritó el chófer del vehículo a la salida del edificio legislativo.

