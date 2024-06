Este viernes por la madrugada la Cámara de Diputados aprobó definitivamente la Ley de Bases y el paquete fiscal tras seis meses de idas y vueltas. Durante las 14 horas de debate en el recinto los gritos y las perlitas no faltaron. Myriam Bregman renunció a su banca entre aplausos y fue reemplazada por Vanina Biasi, quien juró “por el socialismo y Palestina”. Además, un discurso enfureció al peronismo y durante la exposición de un libertario comenzó a sonar la marcha peronista.

El Gobierno logró esta madrugada la aprobación de su mega legislación con una votación en general que se definió con 147 votos a favor, 107 en contra y dos abstenciones, y luego en la votación en particular se aprobó la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y se rebajó Bienes Personales. Sin bien en esta ocasión no hubo una movilización importante ni disturbios en las afueras del Congreso, tal como ocurrió durante el tratamiento en el Senado, las tensiones dentro del recinto se hicieron presentes, pero también hubo curiosos momentos.

Diputados aprobó la Ley Bases, restituyó Ganancias y rebajó Bienes Personales

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

1. La renuncia de Myriam Bregman y Romina Del Plá entre aplausos

En el comienzo de la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados aceptó las renuncias de las legisladoras por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) Myriam Bregman y Romina del Plá. En su lugar, se le tomó juramento a Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer, quienes completarán sus mandatos.

La decisión se da en el marco de un sistema de “rotación de bancas” que sostienen en el frente de izquierda desde su formación, el cual tiene como objetivo que los distintos partidos políticos que componen la alianza pasen a formar parte de la función parlamentaria.

Tras estas renuncias, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió un fuerte aplauso en el recinto para Bregman y Del Plá, a quienes reconoció por su "destacada tarea" durante los años en que les tocó ser parte del cuerpo legislativo.

2. Vanina Biasi juró en Diputados “por el socialismo y Palestina”

Bregman había encabezado la lista legislativa del FIT en 2021 por la Ciudad de Buenos Aires, seguida por Fernando Ramal (Partido Obrero). Sin embargo, a raíz de la paridad de género, no es Ramal quien la reemplaza sino la tercera en la lista, Vanina Biasi (Partido Obrero).

“Por el movimiento de mujeres y diversidades, por mis hermanos y hermanas piqueteras que son un orgullo de solidaridad y lucha, por todos los derechos de la clase trabajadora, por terminar con la barbarie capitalista en este mundo, por el fin del genocidio en Palestina, por el gobierno de trabajadores y por el socialismo, sí, juro”, señaló Biasi durante su jura.

Además, la legisladora del PO es líder de la agrupación Bordó de no docentes de la UBA y dirigente del movimiento de mujeres y diversidades. En 2023 fue candidata a jefa de Gobierno porteño.

3. El discurso que enfureció al peronismo: “No son más gobierno”

Uno de los momentos más tensos del debate se produjo durante el encendido discurso que pronunció el diputado del PRO por CABA Damián Arabia. El legislador habló por más de seis minutos, por encima de los cinco estipulados por el reglamento, y centró sus palabras en críticas al kirchnerismo. Rápidamente, Unión por la Patria salió a quejarse a los gritos, lo que terminó en un llamado de orden para el jefe de bloque, Germán Martínez.

Con un tono exaltado, Arabia cuestionó a Cristina Kirchner, recordó “las toneladas de piedras” durante el gobierno de Mauricio Macri, criticó la demora en aprobar la ley, y señaló que desde la oposición “se llenan la boca hablando de trata", pero le "negaron las facultades delegadas" al ministerio de Seguridad.

"No se ponga nervioso", se alcanzó a escuchar en medio del griterío y las protestas de los legisladores de Unión por la Patria. Silvia Lospennato, entonces a cargo de la sesión ante la momentánea ausencia de Martín Menem, tuvo que retar a Martínez para que el bloque cesara las quejas. Mientras que Arabia respondió: "Ya no son gobierno”.

4. Las cajas de Germán Martínez por la Ley Bases

Entre las tensiones vividas en el recinto, ocurrió un momento curioso durante el discurso de Germán Martínez, cuando el líder de la bancada de Unión por la Patria utilizó dos cajas para graficar el paso de la Ley de Bases por el Congreso. En concordancia con su discurso opositor, criticó la legislación aprobada y señaló que si bien es “más chica” que la tratada en un principio, también “es más dañina”

"Mire, presidente, aprovechando que está Guillermo Francos, que hace unos meses le entregó algo parecido a esta caja”, dijo con una caja de cartón en la mano, simulando el packaging con el que publicitaron la llegada del proyecto a la Cámara de Diputados. “La medí y es bastante parecida”, bromeó Martínez. “Hoy se llevan esta ley”, añadió, y sacó de abajo del escritorio una caja similar, pero de más diminuta: “Esta es más chica, pero más dañina”.

5. Martín Menem fue invitado a “la patriada de La Rioja”

Posteriormente apareció otro discurso efusivo, esta vez de la mano de un diputado riojano de Unión por la Patria. "El diputado por mi provincia, Sergio Casas", lo presentó sonriente Martín Menem. Pese a la complicidad del presidente de la Cámara, Casas fue lapidario con la Ley Bases y aprovechó para realizar una cita literaria.

Durante su alocución, habló de la "falta de respeto" al gobernador Ricardo Quintela. "La provincia necesita fondos, y usted lo sabe. Desde que se sancionó la ley de coparticipación, La Rioja tiene que peregrinar por fondos”, señaló en dirección a Menem y agregó: “Yo quiero invitarlo a que se sume a la patriada de La Rioja".

Finalmente, cerró su discurso con una cita, de memoria y algo libre, de otro de sus coterráneos, el político e historiador Joaquín V. González. "Ya veis que no soy un pesimista ni un desencantado, ni un vencido, ni un derrotado. A nosotros no nos ha derrotado nadie y si así hubiera sido, la derrota sólo habría conseguido hacernos más fuertes, más idealistas, porque los únicos derrotados en este mundo son los que no creen en nada, ni en un Dios, si lo tienen. Por eso ¡trabajo va a tener el enemigo para desalojarnos a nosotros del campo de batalla! El territorio de estrategia es infinito, y estamos dispuestos a luchar y a vencer por La Rioja", concluyó.

Pichetto retó a Menem: "Presidente, usted pidió silencio y está hablando, no me da bola"

6. La "reaparición" de Máximo Kirchner

Momentos más tarde se pronunció el legislador Máximo Kirchner, quien llamó la atención por no haber estado en la lista de oradores que habían difundido las autoridades. Durante casi nueve minutos recordó su oposición a la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hecha por Alberto Fernández, para criticar duramente a la Ley de Bases.

Además, el referente camporista cuestionó a la oposición y señaló sus prioridades a la hora de realizar un debate público: "Necesitamos discutir cosas serias. Yo no voy a discutir y no quiero ser sommelier de los viajes del Presidente o a dónde lo invitan. Eso lo evalúa la sociedad en el momento debido. Tampoco me parece que sea motivo de discusión cuánto quiere a sus mascotas, más cuando la mayoría de los argentinos quiere a sus mascotas. Lógico. Pero sí creo que hay puntos de esta ley que son centrales".

7. El enojo de Miguel Pichetto con Martín Menem

En el momento de los discursos de cierre de los jefes de bloque Miguel Pichetto tuvo un ataque de rabia contra Martín Menem, quien no paraba de hablar mientras exponía. "¿Se deja de hablar, presidente? Me molesta eso. Usted pidió silencio y está hablando. ¡No me da bola!", cuestionó Pichetto apenas comenzó su discurso. Por su parte, a Martín Menem no le quedó más que conceder: "Le pido disculpas".

Uno por uno, cómo votó cada diputado la Ley Bases y el paquete fiscal

El líder de Hacemos Coalición Federal también lanzó un dardo al Senado y a Javier Milei por los cambios introducidos en la Cámara alta. “Hay que volver al texto original, fue un grave error también del Presidente. A veces nos ponemos en modo estúpido y parece que las cosas no suceden en Argentina. Pero la realidad es la realidad y hay que abordarla porque, si no, la realidad te choca”, mencionó sobre Bienes Personales.

8. La furia de los libertarios por la marcha peronista

El cierre de la jornada de debate estuvo a cargo de Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza. Sin embargo, tanto él como sus compañeros de fuerza, incluso Martín Menem, se quejaron porque la marcha peronista comenzó a sonar desde el sector de Unión por la Patria, por lo que Germán Martínez volvió a recibir un llamado de atención.

“Les pido a los diputados que están con los teléfonos. Están en la Cámara de Diputados, no están en una cancha de fútbol”, exclamó Martín Menem enojado justo antes de la votación. “No quiero que ocurra nunca más un evento así”, advirtió.

9. Agresión a un influencer libertario y la solidaridad de Javier Milei

Mientras dentro del Congreso se vivían momentos de tensión, afuera la manifestación fue más pacífica y reducida que durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado. Sin embargo, el influencer libertario Mariano Pérez fue agredido por quienes se encontraban en el lugar y el presidente Javier Milei salió a solidarizarse con él.

"INACEPTABLE: Aquí tenés una muestra de aquellos que se oponen a nuestra reformas. Tal como siempre ocurre, cuando nos acusan de cosas horribles no es ni más ni menos que su proyección (sic)", sostuvo Milei en su cuenta de X (extwitter), donde compartió la grabación que expuso Pérez.

El video en cuestión dura 3 minutos y 25 segundos y muestra el cruce entre el militante libertario y los manifestantes. "No solo me pegaron de a muchos sino que además son unos CHORROS que me quisieron robar mi celular. Nunca mejor representados los zurdos (sic)", expresó Pérez por la misma red social. Y añadió: "Van a tener que MATARME si quieren que deje de hacer periodismo".

10. El “velorio” a la democracia

A pesar del tenso momento que vivió Pérez, la mayoría de los convocados por partidos y organizaciones de izquierda se manifestaron pacíficamente. Fue así que un grupo de manifestantes se acercó a la puerta del Congreso con una corona de flores, en clima de velorio.

La Policía Federal montó un cerco alrededor de la ofrenda floral, que fue revisada de manera protocolar por canes, aunque no hallaron nada. “Democracia”, era la palabra inscrita en la tarjeta, en un acto simbólico sobre lo que estaba pasando en el interior del establecimiento.

RV/LT