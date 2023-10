En medio del estallido bélico tras el ataque de Hamas a Israel, la candidata a jefa de Gobierno de CABA por el Frente de Izquierda-Unidad, Vanina Biasi, se presentó al segundo debate presidencial, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UBA, con una remera que tenía estampada la bandera de Palestina.

"Defiendo al pueblo palestino, a su lucha y denuncio al Estado de Israel como terrorista y responsable de que exista un campo de concentración con dos millones de personas que no pueden salir", sentenció en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, quien le preguntó si condenada los ataques del grupo palestino.

La contrincante de Ramiro Marra, Jorge Macri y Leandro Santoro agregó: "Esta guerra se tiene que terminar ahora mismo, con una negociación en la que se atiendan los reclamos de un pueblo que no puede seguir viviendo dentro de un campo de concentración".

"Lo invito Feinmann a hacer menos política con estos temas y a mirar las imágenes con los 500 chicos que fueron asesinado durante una incursión en la Franja de Gaza", lanzó luego Biasi, al increpar al conductor de LN+. Feinmann le respondió: "La policía yo no la hago. La hace usted con la banderita de Palestina".

"No le diga banderita. Es la orgullosa bandera de un pueblo que lucha hace muchos años por obtener el regreso a sus territorios. No le voy a permitir que usted le diga a la bandera de Palestina 'banderita'", retrucó la candidata.

"Señora, estoy hablando del terrorismo de Hamas. ¿Lo condena o no lo condena?¿Condena o no la masacre?", cuestionó de nuevo el periodista, a lo que la integrante del Frente de Izquierda-Unidad respondió con otra pregunta: "¿Alguna vez usted va a condenar las masacres del Estado de Israel? Dígamelo de una vez Feinmann.".

Así, continuó: "Usted los aplaude, los defiende, a usted no le importan los pobres, no le importan los niños, no le interesan los pueblos. Yo no defiendo ningún ataque a la población civil ni del Estado de Israel ni de Palestina, pero tenemos muchos años de recorrido de lo que es este enorme conflicto".

Además, recordó que "han retirado a dos millones de personas de la Franja de Gaza que en este momento están encerradas. Netanyahu salió a decir que la gente que no quisiera morir bajo sus bombas tenía que retirarse de la Franja de Gaza, cínicamente, porque como están denunciando todos los organismos de DDHH nadie puede salir".

"Feinmann, hágase un favor y alguna vez mire lo que son las masacres del imperialismo norteamericano y del Estado de Israel. Le mando un saludo porque quiero seguir hablando con periodistas de manera seria", concluyó Biasi mientras el periodista levantaba un cartel con la leyenda "Todos somos Israel".

AS/ff