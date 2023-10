Ya son tres los argentinos asesinados por Hamas en Israel y buscan a dos hermanos desaparecidos

Ya son tres los argentinos que murieron en Israel, en medio de los ataques terroristas del grupo Hamasl, y se trata de dar otros dos argentinos que están desaparecidos. Se trata de Iair y Eitan Horn, hijos del periodista Itzik Horn, de quienes no se sabe nada desde la mañana del sábado, cuando se inició la atroz escalada de atentados en varias localidades del territorio judío.

La última muerte de argentinos confirmada fue la de Silvia Mirensky, de 80 años, quien vivía en una granja colectiva a 17 kilómetros de Gaza, y murió luego de que los terroristas incendiaran su casa y ella no alcanzara a salir.

"No tengo ninguna noticia, publicamos las fotos en todas las redes, entre amistades que tenemos en Israel, en Argentina y en otros países. La mayoría de la gente se enteró que a sus familiares los secuestraron viendo las filmaciones de Hamas, y en ninguna alcancé a ver a mis hijos", manifestó el padre de Iair y Eitan Horn en diálogo con la radio La Once Diez.

Qué pasó en Israel: todo lo que se sabe la "Operación Inundación de Al-Aqsa" de Hamas

Horn detalló que sus hijos Iair y Eitan "están desaparecidos desde ayer (sábado), cuando los guerrilleros entraron" y que estaban juntos al momento del ataque. "No hay nombres de desaparecidos, nadie del gobierno se ha comunicado. No le deseo a nadie lo que estoy pasando", expresó.

"Estaban en el kibutz Nir Oz, una de las 22 poblaciones en las que entraron los terroristas. Ayer no pude estar en contacto con ellos porque en todas las zonas se cayeron las comunicaciones, el internet y la electricidad", añadió el periodista en diálogo con Todo Noticias (TN).

El padre de los argentinos desaparecidos explicó que en la mañana de este domingo pudo recuperar la comunicación con el kibutz Nir Oz donde se encontraban sus hijos, sin embargo, estos no respondieron y debió hablar con un amigo de ellos. "Me dijo que los están buscando todo el día, que ya pasaron por todas las casas y no los encontraron", detalló.

Fabián Rodolfo Skarsizewski y Abi Korin, dos de los argentinos asesinados por Hamas en Israel.

"Pueden estar escondidos en algún lado, pero no creo porque a esta altura del partido hubiesen salido. Lamentablemente, la presunción es que o los raptaron y se los llevaron a Gaza como rehenes o pasó lo que no quiero pensar, que es lo peor", lamentó.

Asimismo, Horn denunció que el gobierno de Israel no se comunicó con él, ni con nadie que tuviera familiares desaparecidos, y remarcó: "Todos los que se dieron cuenta es porque la gente lo venía contando o por las filmaciones que el Hamas hizo durante el momento de los secuestros".

"Como hasta ayer no pensaba que mis hijos estaban secuestrados, no presté demasiada atención a las películas que filmó el Hamas. Ahora estoy mirando y no termino de reconocer a los chicos", reveló el hombre y concluyó: "No son los únicos que faltan en ese kibutz. Me puse en contacto con los hospitales de la zona, mandé las fotos y todo, pero hasta ahora no tengo noticias, nadie se comunicó conmigo".

Israel confirmó que, tras los ataques, Hamas secuestró al menos a un centenar de personas

Más allá de la desaparición de los hijos del periodista, hasta el momento ya se registraron tres argentinos muertos como consecuencia del ataque terrorista contra Israel. La última muerte confirmada fue la de Silvia Mirensky, de 80 años, quien vivía en una granja colectiva a 17 kilómetros de Gaza y murió luego de que incendiaran su casa y ella no alcanzara a salir.

Además, el mismo sábado se confirmó la muerte de Rodolfo Fabián Skariszewski, de 56 años, quien vivía en Moshav Ohad, a 15 minutos de la frontera con la Franja de Gaza, y Abi Korin, hijo de un reconocido referente de la comunidad judía en Argentina.

Habló el presidente de la DAIA: "Todavía hay argentinos desaparecidos"

El presidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), Jorge Knoblovits, se pronunció sobre el ataque de Hamas a Israel y lamentó el fallecimiento de los tres ciudadanos argentinos. Además, recordó que "todavía hay desaparecidos" de dicha nacionalidad en manos del grupo palestino.

"El padre de uno de los fallecidos es un gran referente de la comunidad judía en Argentina, que es Moshé Korin, un hombre de la cultura judía. Pero todavía hay argentinos desaparecidos, así que estimamos que puede haber más gente en esa situación", advirtió en diálogo con la agencia Télam.

Parte de los destrozos provocados por el ataque de Hamas contra Israel.

Con respecto al violento ataque sorpresa cometido por tierra, mar y aire contra Israel, sostuvo: "Es una invasión a las aldeas para secuestrar gente, matar impunemente, sobre todo porque se trata de civiles. Todas las muertes son punibles, en este caso de civiles que vivían en la frontera y fueron salvajemente asesinados y secuestrados".

En este contexto, Knoblovits afirmó que la DAIA "se encuentra en contacto con la embajada argentina en Israel" y "atenta a los pedidos de ayuda del Consulado", al mismo tiempo que están pendientes de la actualización del número de víctimas.

Asistencia consular

El gobierno, a través de la Cancillería, brindó un número telefónico de emergencia para que los argentinos en territorio israelí puedan comunicarse en caso de necesitar asistencia, como también para que sus familias puedan solicitar información o reportar casos de desaparecidos.

"Se informa que el Consulado General en Tel Aviv tiene disponible el teléfono de guardia consular de emergencias: +972 52 597 8359 (número local)", detallaron vías redes sociales, al mismo tiempo que también pusieron a disposición una casilla de correo electrónico: [email protected]

Además, remarcaron: "Se recomienda estar atentos al desarrollo de la situación, mantenerse informados y seguir las directivas de seguridad de las autoridades locales. En especial, en cuanto a las recomendaciones de no salir del hogar, la obligación de permanecer dentro de un refugio o la necesidad de encontrarse en las cercanías de un refugio".

AS.