De Loredo y su apoyo a la Ley Bases: "No somos obsecuentes... No sé qué les causa gracia"

En la aprobación de la Ley Bases, un proyecto que el Gobierno impulsó durante 6 meses, fue clave el apoyo del radicalismo, y el jefe de Bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, señaló con el triunfo libertario ya consumado que "era lo correcto darle estas herramientas a un gobierno que recién asume, y que tiene debilidades parlamentarias".

"No nos interesan su cargos, no nos seducen sus embajadas, no somos obsecuentes..." dijo De Loredo, lo que generó primero murmullos y luego risas en la bancada de Unión por la Patria. "No sé que les causa gracia", indicó De Loredo, y agregó "tampoco somos amigos del campeón, no somos héroes cuando acompañamos estos textos ni tampoco somos villanos cuando diferimos".

En la particular mirada de De Loredo, que su sector del radicalismo haya apoyado al presidente Javier Milei sirve para que "se acaben los chivos expiatorios y el gobierno se tenga que hacer cargo de gobernar".

"Es un gobierno que asume, pide determinadas herramientas, tiene poco tiempo de ejercicio, y debilidades parlamentarias. Nos parece democráticamente correcto otorgárselas", señaló el cordobés sobre su voto y el de su sector.

Para De Loredo, es hora de cerrar "esta primera etapa del Gobierno", en la que consideró que la gestión Milei tuvo "objetivos económicos cumplidos" como la baja inflacionaria, el recorte de la brecha cambiaria, del riesgo país y especialmente del déficit fiscal".

"A esta altura es innecesario ponernos a discutir si el ajuste lo pagó la casta porque todos tenemos claro que lo están pagando los sectores medios y los adultos mayores", advirtió De Loredo, luego de votar la suba de Ganancias para centenares de miles de trabajadores que volverán a pagar ese impuesto.

"El superávit fiscal es un medio, no es un fin. El concepto que tiene que empezar a impregnarnos es el superávit productivo" agregó De Loredo, indicando que pese a su apoyo, "nosotros no queremos integrar el gobierno".

En una crítica a Milei, sostuvo que le "preocupa" que "se pasee por el mundo dando cátedra de cómo se debe salvar la Argentina en vez de aplicarlo aquí y ahora con gestión". "No se puede ser duro contra las corporaciones, la mala política y las fuerzas que impiden el cambio sin ser blando con las personas que están bancando con ilusión", culminó el radical.

NA/HB