Damián Arabia: "Hay muchos que no entienden que Milei es el presidente de la nación"

Damián Arabia afirmó que la Ley Bases "ya está aprobada", explicó sus beneficios y criticó el modus operandi de una oposición que "no le dió una ley al Gobierno en seis meses". "Podés tener un posicionamiento ideológico, político, podes estar más o menos de acuerdo, pero todos deberíamos querer que al Gobierno le vaya bien porque eso significa que nos irá bien a los argentinos”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Damián Arabia es diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. Además es vicepresidente segundo de ese partido. Fue armador de la campaña en el interior y en el país del equipo de Patricia Bullrich, ex director de Prevención de la Corrupción bajo el Ministerio de Seguridad. Además fue director de Integridad de las Fuerzas Policiales de la Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich.

El diputado Damián Arabia fue uno de los legisladores que acompañó con su voto al oficialismo para que se logre la obtención del dictamen final para que hoy la Cámara de Diputados apruebe la Ley Bases.

¿Cuáles son las expectativas que tenés hoy en el tratamiento de la Ley Bases? ¿Cuál crees que será la posición de la oposición?

En términos concretos, lo cierto es que hoy tenemos Ley Bases. Como procedimiento legislativo, nosotros podemos insistir con distintos textos originales que habíamos sacado de nuestra Cámara, o podemos aceptar las modificaciones que han sido enviadas desde el Senado, pero ya no hay lugar a la dilación ni tampoco hay lugar a pasar a otras modificaciones. Motivo por el cual, en los hechos, los argentinos vamos a tener la famosa Ley Bases al finalizar el día.

Básicamente estamos aceptando dos paquetes, uno es el Paquete Fiscal y un paquete que es el propiamente llamado Ley Bases, que estamos aceptando con las modificaciones que ha enviado el Senado, y con respecto al Paquete Fiscal estaremos insistiendo con dos puntos, el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, estas serán las dos discusiones del día de hoy.

Supongo que después de tantos meses, llevamos casi siete meses sin que el Congreso le haya dado una ley al Poder Ejecutivo, el debate ya es limitado, más allá de que cada diputado quiera hacer su locución y dejar asentada su posición. Ya todos tenemos muy en claro qué vota cada uno.

Una pregunta contrafáctica y otra de perspectiva. ¿Crees que si el Gobierno hubiera aceptado todas las modificaciones esta ley hubiese sido aprobada en las sesiones extraordinarias de febrero? Y la de perspectiva, ¿crees que se generó demasiada expectativa a partir de que, con la aprobación de la Ley Bases, habría un cambio importante en el crecimiento de la economía argentina? ¿No se están sobreestimando los resultados inmediatos que puede producir? ¿Eso no podría terminar siendo un boomerang para el Gobierno?

Con respecto a la primera pregunta, no puedo ser contrafáctico. Yo sí creo que hay sectores en la Argentina que no quieren que al Gobierno le vaya bien. Vos podés tener un posicionamiento ideológico, político, podes estar más o menos de acuerdo, pero todos deberíamos querer que al Gobierno le vaya bien porque eso significa que nos irá bien a los argentinos.

Me parece que el Gobierno, que comenzó como una nueva fuerza política sin tener los mecanismos que se utilizan para la negociación, rápidamente se encarriló después de las primeras discusiones y entendió lo que era la dinámica. Y sin embargo, y a pesar de eso, hay todo un sector de la oposición, fundamentalmente el núcleo duro del kirchnerismo, pero otros también que son lo que llamamos “el club del helicóptero”, que están esperando que al Gobierno le vaya mal, quieren que no progrese y no hubieran ayudado jamás. Creo que hay que seguir esperando que sigan buscando que al Gobierno le vaya mal.

Y cuando digo que al Gobierno le vaya mal, me refiero a que no avance y que caiga. Por eso estoy presentando en el día de hoy un proyecto para penar los hechos de violencia que busquen impedir que el Congreso y las instituciones de la democracia puedan funcionar normalmente mediante hechos y acciones violentas, como lo que vimos en la sesión anterior. Y en la misma pena incurrirán los funcionarios públicos que inciten estos hechos.

Dentro del Congreso de la Nación vos tenés posiciones desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y en el medio está el PRO, la UCR, La Libertad Avanza y el peronismo. Todos debatimos y todos discutimos. No se puede permitir que no se sesione o no se lleve adelante los debates de la democracia.

Y sobre tu segunda pregunta, creo que va a haber que manejar las expectativas, tal como mencionaste. Esto es una ley, que como su nombre lo indica, son las bases, pero eso no significa que mañana a la mañana todo vaya a ser color de rosa.

Sí creo, y acá me permito ser optimista, porque como decía Churchill, “no tiene sentido ser otra cosa”, que la Argentina va a salir adelante por un cambio de época, por un cambio de una sociedad que está mirando las cosas de una manera distinta, un mundo que nos está poniendo en la centralidad, y que esta ley ayudará a que eso sea más rápido y más fácil. Lo cuál no significa que vaya a ser rápido ni que vaya a ser fácil, pero sin la ley sería mucho más traumático.

Si se hubieran aceptado las modificaciones que se aceptaron ahora, ¿podría haber sido aprobada en las extraordinarias entre enero y febrero?

Yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que hay todo un sector político, y en función de cómo están constituidas hoy las mayorías, que hubiera buscado cualquier excusa para no aprobársela, y que sigue buscando cualquier excusa para no hacerlo. Estoy convencido de eso, estoy persuadido de que hay grandes sectores políticos que no aceptan que Javier Milei sea el presidente de la nación. Que no entiende cómo, que no entiende por qué, que no lo quieren aceptar, que fue algo demasiado disruptivo para ellos. Y también, como siempre, el kirchnerismo en una lógica de “o gobernamos nosotros, o no gobierna nadie”.

Eso también hay que saberlo. Pero como le pasa a Milei, le pasó a Macri con las 17 toneladas de piedras. Le pasó a De la Rúa y se lo llevaron puesto. Le pasó a Alfonsín y tuvo que entregar el poder antes. Hay un gen en la Argentina de que el poder le pertenece a un grupo político. Los intentos de golpe de Estado que son hacia ellos los condenan, y los que son a otros, “siga siga, y formamos parte del conflicto”.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ves el futuro del PRO? ¿Se viene un quiebre en el bloque?

Con respecto a lo de Ritondo, lo quiero aclarar, yo me siento al lado de Cristian en la banca, hemos conversando y trabajando toda la semana, y bajo ningún punto de vista tiene que ver con nada político lo que ha ocurrido este fin de semana respecto a un funcionario que provenía de su espacio, pero que era funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, y que se lo encontró en una conducta reprochable. Ahora tendrá que investigar la Oficina Anticorrupción y la Justicia, es un hecho de corrupción, la ministra Bullrich así lo entendió, pero no tiene que ver con otra cosa que eso.

Hay que entender que hay un proceso de reordenamiento en general de los partidos políticos en estos momentos. La ruptura del sistema bicoalisionista, entre JxC de un lado y el kirchnerismo del otro, la aparición de Javier Milei movió todo el piso. Pero no le pasó solo al PRO, le pasó a la UCR, le pasó al peronismo también. Recordemos que ahora Scioli está dentro del Gobierno.

La verdad es que te desestabilizó, y el Presidente y su gobierno están en conformación de una nueva fuerza política que se va haciendo lugar en el tablero político. Con respecto a nosotros, yo creo que lo importante ahora es tratar de enfocarnos en qué es lo que necesita la Argentina, y hoy lo que se está pidiendo es el sendero del cambio, y esta ley es ese sendero.

Los 37 diputados del PRO hemos votado favorablemente en ambas ocasiones el tratamiento de la Ley Bases, y hoy lo vamos a volver a hacer. Tenemos que seguir por el mismo camino, tenemos que seguir por el sendero del cambio. Después las discusiones de si uno, de sí otro, del liderazgo o no, son discusiones que se dan en todos los espacios de poder, es así. Hay que tender a desdramatizar y entender que eso no nos puede teñir el resto de las cuestiones.

AG: ¿Y lo natural, para vos, sería una fusión con LLA?

Yo no sé cuál es la herramienta, yo no hablaría de fusión, pero sí creo que la Argentina tiene un sistema contrario a lo que quisiéramos tener o lo que todo el tiempo tendemos a tener, que es un sistema de partidos políticos diseminados a la europea, pero no tenemos la instancia como sí tienen la mayoría de los países de la Unión Europa, que después de la elección arman un gobierno de colación.

Nuestro sistema es a lo estadounidense, un sistema bipartidista, entonces, se tiende todo el tiempo a lo dicotómico, motivo por el cual me parece que las próximas elecciones, una vez más, van a ser dicotómicas entre continuidad y cambio, y entre continuidad y cambio yo no tengo ninguna duda de dónde estoy parado.

Creo que el sentido de representación nos va a llevar inexorablemente hacia una confluencia, pero esa confluencia no significa dejar de ser del PRO, o de LLA, o que algunos radicales dejen de ser de la UCR. Va a pasar lo mismo. Habrá muchos del radicalismo que va a estar con el cambio, así como muchos del PRO, muchos de LLA, y quizás hasta peronistas que estarán con el cambio. Creo que la lógica permanentemente de la representación de la política argentina tiende a ser dicotómica, y en esa dicotomía terminas en dos senderos.

Fernando Meaños: En ese estar con el cambio, ¿también se incluye asumir el costo del ajuste? Lo pregunto en el sentido de los malos datos de la economía que empiezan a aparecer. ¿El PRO se asocia para las pérdidas también con LLA?

Más que de los costos del ajuste, yo hablaría de un sinceramiento de la realidad. Es como cuando vos vas al médico, vos sabías que tenías problemas, y de repente el médico te muestra el resultado de los exámenes, todo estaba teñido de una serie de mentiras. El caso más concreto y para explicarlo es el caso de las tarifas, todos sabemos que la luz, el gas, el agua o el transporte no valen lo que pagamos, vale más.

El hecho de que en algún momento se sincere no es que ahora apareció el problema, el problema ya estaba, solo que estaba tapado. Ahora, cuando te quedas sin luz, sin gas o los transportes que andan como andan.

FM: Más allá de eso, igual hay un costo político por pagar porque en el bolsillo de la gente hay un impacto.

Por eso mismo, lo que quiero decir es que si de sinceramiento se trata, yo no solamente no le quiero esquivar el boso al costo político, quiero ser claro. Creo que es importante que la Argentina y los argentinos digamos y vivamos sobre la verdad, y después tomemos decisiones.

Si queremos vivir en un país que no tenga energía y no pagar lo que vale de las tarifas, discutámoslo y que cada uno se ponga del lado que se quiera poner, no hay ningún problema. Yo quiero estar del lado del que cada uno paga lo que tiene que pagar y gasta lo que corresponde, no tengo ningún problema de estar parado ahí.

¿Crees que el partido le otorgará la presidencia de la asamblea a Patricia Bullrich?

Es el acuerdo que teníamos y al que habíamos llegado para una lista de unidad en su momento, que Patricia iba a presidir la asamblea. Espero que pase, creo que los acuerdos están para respetarse, así que no tengo porqué pensar que eso no será así.

