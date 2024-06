Interna salvaje: el bullrichismo se queda afuera del PRO en la provincia de Buenos Aires

A medianoche de este martes vence el plazo para la presentación de listas para designar a las nuevas autoridades del PRO en la provincia de Buenos Aires. Con el aval de Mauricio Macri, el diputado nacional Cristian Ritondo pretende convertirse en el presidente bonaerense del espacio. Por estas horas se ultiman detalles, pero ya hay una confirmación: el bullrichismo se queda afuera. La gran pregunta ahora es qué sucederá el 4 de julio, cuando se ratifique o no la conducción de Patricia Bullrich de la Asamblea partidaria.

La interna amarilla es salvaje. En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, Bullrich partió el bloque y formó el PRO Libertad. Aunque sus allegados explican que el espacio es parte de la estructura del PRO, ningún dirigente propio forma parte de la lista que se está cerrando en este momento.

Ley Bases: el Gobierno aceptó dejar afuera las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo y medios públicos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hasta ahora, se confirmó que la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, acompañará a Ritondo como vice y el intendente de Junín, Pablo Petrecca irá de vice segundo. El resto de los lugares definirán en las próximas horas.

El bullrichismo explica que se trató de una decisión propia y que no van a “convalidar un proceso totalmente irregular” en referencia a la renuncia de los 24 consejeros del PRO bonaerense, en mayo, que empujó este proceso. Cerca de Patricia Bullrich continúan enojados con la acción, que se interpretó como un intento de parte de Mauricio Macri de quitarle poder a la ministra. “Fue una conducta antidemocrática y anticonstitucional”, subrayan.

Sin embargo, en la vereda contraria dan otras razones sobre lo que pasó. El sábado 22 Bullrich denunció ante la Oficina Anticorrupción a Vicente Ventura Barreiro, su ahora ex número dos en el ministerio y secretario de Seguridad. La ministra dejó trascender que hubo irregularidades en las licitaciones de comidas para los internos de las cárceles federales. “Fue una salida 100% política. Patricia no supo o no quiso separar la gestión de lo partidario. Cuando se enteró que no había ningún dirigente suyo en las listas, su reacción fue sacar a Ventura porque es un tipo de Cristian”, explicaron fuentes allegadas a Ritondo.

La Justicia suspendió por 3 meses los aumentos en las tarifas de gas en Tierra del Fuego

En la línea Macri- Ritondo subrayan que la mayoría de los nombres de peso del PRO quedaron de su lado. En la jornada de hoy, por las oficinas donde se define la lista, circularon dirigentes de la Cámaras de Diputados de la Nación como Martín Yeza, Florencia de Sensi y María Sotolano; los diputados bonaerenses Matías Ranzini y Christian Gribaudo; el exintendente de La Plata y actual subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro; y la intendenta de Vicente López y vice del PRO a nivel nacional, Soledad Martínez.

En provincia, el bullrichismo se quedó con pocos referentes. Los dos dirigentes que habían tenido intenciones de ser gobernadores de Buenos Aires por Juntos por el Cambio en el 2023, Néstor Grindetti y Diego Santilli, en la actualidad están alineados con Macri y Ritondo.

El dólar blue salta a $1355 y llevan la brecha a casi el 50%: ¿Por qué sube?

Entre los bonaerenses, los que quedaron junto a la ministra son el ex intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel; el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; y la senadora bonaerense Daniela Reich, que rompió con el bloque PRO y armó su monobloque. En la Cámara de Diputados de la provincia, el nuevo bloque PRO-Libertad tiene cinco diputados (Oriana Colugnatti, Fernando Compagnoni, Abigail Gómez, Sofía Pompino y María Florencia Retamoso.

El 4 de julio, la pelea del PRO llega a la Asamblea partidaria

Los movimientos de los últimos días generan un interrogante sobre qué pasará a nivel nacional. A principios del 2024, y a pesar de que la interna ya había explotado, se había alcanzado un acuerdo sobre cómo iba a ser la estructura del PRO: Macri, el nuevo presidente del partido, iba a quedar en la conducción del Consejo Directivo, y Bullrich, la autoridad saliente, iba a ser designada al frente de la Asamblea.

Emanuel Alvarez Agis a los empresarios de la construcción: "Esto sale con inversión extranjera o no sale"

La próxima reunión de la Asamblea será el 4 de julio y nadie sabe responder si el acuerdo se sostendrá. “Suponemos, esperamos y queremos que se respete”, respondieron cerca de Bullrich.

Desde la línea Macri-Ritondo, en cambio, sostuvieron que es difícil saber qué sucederá porque en una semana “pueden pasar mil cosas”. “Hay que ver qué quiere ella, si sigue interesada en presidir la Asamblea o no. Pero por otro lado, hay que ver si los dirigentes la quieren elegir porque, la verdad, en el último tiempo se viene portando muy mal con el PRO. Llegó a pedir que desaparezcamos. Hoy ella está relegando al partido que la tuvo como candidata a presidenta. Su posición es muy cambiante por eso no sabemos qué quiere hoy en día”, sostuvieron.

cp