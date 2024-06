"Cuando Elon Musk deje de twittear y ponga plata, esto despega", afirmó alegóricamente el economista Emanuel Alvarez Agis durante su presentación en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Y la alocución no es menor, porque según su mirada se relaciona con el despegue que puede tener -para lo que viene- el gobierno de Javier Milei apalancado por fondos genuinos del exterior. "Esto sale con inversión extranjera o no sale", le dijo a Carolina Amoroso.

Álvarez Agis dijo que Milei evitó una hiperinflación, pero criticó el tipo de ajuste

Al ser consultado sobre la estrategia del gobierno apelando a la pregunta que se ha hecho mantra entre los libertarios "¿Vos la ves?", el ex vice ministro de Axel Kicillof buscó no ser confrontativo, más allá de que recordó a la audiencia que el presidente Milei lo llama "Alvarez el gil en vez de Alvarez Agis, pero mi trabajo es despejar eso. Es folclore y a mi mucho no me interesa", indicó.

"Creo que el presidente arrancó su gobierno con un sano giro pragmático que se ve en muchos ámbitos y que luego el presidente debe mantener lo que lo hizo ganar y al mismo tiempo sostener lo que lo hace sobrevivir, entonces se arman unos líos bárbaros", puntualizó.

Sin embargo rescató que este giro pragmático puede tener resultado. "Usualmente los ajustes que están dos volcados sólo a los impuestos, a sólo al gasto público, fracasan. Porque, claro, al que le toca pagar, dice, che, ¿y al lado?", comentó.

Respecto a la política monetaria, Alvarez Agis indicó que el gobierno "sigue con CEPO, y pasó de dolarización a la Ocampo, a dolarización a lo del Salvador, de a poquito, a la dolarización de facto y finalmente a la competencia de monedas. El FMI nos acaba de decir, hagan lo que hacen Perú y Uruguay. Es un programa supernormal", destacó.

En ese orden, Alvarez Agis analizó por qué el presidente retrasó tanto los aumentos de tarifas "Mi impresión es que el presidente, pragmáticamente, se dio cuenta de que el nivel de recesión al cual nos iba a someter era demasiado grande. Y decidió meter un rebaje. ¿Quiere decir que ya está a campo traviesa hacia la eliminación del CEPO, el déficit fiscal? No, pero quiere decir que esa destrucción de la inflación apalancada o sostenida por una recesión, la estamos empezando a cambiar por ir más despacio con el dólar y más despacio con las tarifas", puntualizó el economista en el encuentro de la CAMARCO.

Mejor, con rentabilidad

"Soy más amigo de la rentabilidad que de la confianza", indicó el economista y señaló que Argentina no va a generar credibilidad hablando. "Se genera confianza con hechos", aseguró.

A los que estén viendo cosas para hacer les diría: "Es esto", en clara referencia a que los empresarios que quieran intentar hacer negocios no esperen a que se de una situación particular "Milei me genera incomodidades en muchos aspectos, pero cuando putea al Congreso me genera simpatía. Es obsceno que a este auditorio (el Congreso) le baje Bienes Personales y le voten una fórmula de suba de ingresos de jubilados, más cuando la mitad de los legisladores también estuvieron en el gobierno anterior. Cuesta creer que no se les haya ocurrido antes votar esta ley", se cuestionó el economista.

Emmanuel Álvarez Agis: "El problema no es que no hay un plan anti-inflacionario, el problema es que no hay un plan económico"

"Yo le diría a los inversores que están esperando a invertir a que esto se estabilice: Anda a Uruguay"

Sobre el sector, el economista aceptó que "la infraestructura se llevó la peor parte". Según el economista, se llegó a esta situación por que el Gobierno “no tiene dónde más ajustar”.

"La administración libertaria pide a los privados autofinanciar las obras de infraestructura necesarias para el sector. Pero, lo exige en una Argentina que tiene un financiamiento bajo y de corto plazo, lo que genera un problema ya que los tickets de infraestructura son altos frente al financiamiento que podría conseguir el sector", describió Agis en su participación.

"¿Tiene razón Milei cuando dice que el sector privado tiene que hacer la obra pública? Estoy de acuerdo en 1/3, en el otro 2/3, si no está el Estado invirtiendo. No es porque los bancos son malos. Los banqueros argentinos son tan avaros como los de todo el mundo. Acá hay inflación", aseguró el economista.

“Milei no puede pedirle al sistema bancario que financie un ticket inmenso con una inflación del 2% siendo optimista”, finalizó Álvarez Agis.

Tal como aseguró, "30% del ajuste del presidente está apoyado en los jubilados y 15% en la obra pública. Lo que tiene que lograr escargar el ajuste sobre otros sectores que se tienen que ajustar el cinturón como lo estamos haciendo todo", indicó el economista.

