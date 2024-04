El economista, fundador de PxQ Consultora y exviceministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015, Emmanuel Álvarez Agis, analizó el panorama respecto a las reservas del Banco Central y explicó las causas y acciones que llevaron al crecimiento en el nivel de divisas durante el primer centenar de días del gobierno de Javier Milei. Además, anticipó que el dólar paralelo podría quedar por debajo del oficial en cuanto a su valor en el mercado.

El experto, quién fuera consultor del Banco Mundial, la ONU y otras instituciones financieras internacionales en materia de macroeconomía, lo hizo al participar, este jueves por la mañana, en un nuevo Espacio MEGAQM, organizado por la empresa líder en fondos comunes de inversión en Argentina; una charla que tuvo como moderador a Rodrigo Benítez, Economista Jefe de la entidad.

Durante la más de una hora de exposición, detalló el proceso de "torniquete" con el que, afirmó, la gestión de La Libertad Avanza dejó atrás la que, considera, era "la sangría más grande que tenía la Argentina", como la caída en el nivel de reservas, pasando de unas netas de -U$S11.000 millones a -U$S1.000 millones, con un modelo de "pragmatismos" con el comercio exterior y el ajuste fiscal como ejes principales.

"El Gobierno Nacional logró recuperar los superávits gemelos gracias a la aplicación de torniquetes gemelos, uno a los pesos y otro a los dólares", comenzó su explicación, para luego enfatizar, sobre el último aspecto, en que "la recuperación tiene su correlato con la cantidad de importaciones pagadas".

Deuda de importadores, liquidación del agro y ajuste fiscal: las claves detrás del crecimiento de las reservas

Es que el analista aseveró que "para recuperarse de la deuda comercial" que dejó la gestión de Alberto Fernández, sumamente restrictiva principalmente en los últimos meses de gobierno, de unos U$S51.000 millones, "se generó nueva deuda comercial, por U$S9.000 millones", mas allá de saldarse, mediante distintas herramientas, como los BOPREAL, unos U$S15.000 millones heredados.

"El torniquete lo está logrando no dejando pagar importaciones y financiando las mismas", agregó. En este aspecto, y mediante un gráfico, mostró cómo el pago de importaciones en los primeros dos meses de mandado de La Libertad Avanza es el más bajo desde el 2004.

A su vez, resaltó la liquidación de la industria agropecuaria, que "se duplicó" dado que "el productor está endeudado luego de la sequía" que azotó al país los últimos años.

Cabe resaltar, en este sentido, que según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la entrada acumulada de dólares desde el campo en el primer trimestre del 2024 fue 61% mejor al mismo período del 2023 y ya superó los U$S 4.500 millones.

Mientras que otro de los puntos clave, según el economista, pasa por el ajuste fiscal, al que no consideró como "una motosierra" sino como un "plan bastante pragmático y plausible de llevarlo adelante con éxito". Mientras, en simultáneo, se llevó adelante "una corrección del tipo de cambio oficial".

Tras la explicación del contexto en general, anticipó que "el truco del torniquete terminó en abril", considerando que el proceso empezó hace unos 90 o 70 días, por lo que ahora el Gobierno Nacional depende de la entrada de divisas desde la exportación de granos, lo cuál podría "ralentizar" el crecimiento de las reservas del BCRA. Aunque esto podría posibilitar una primera liberación del cepo cambiario.

"La primera liberación del cepo no sería enfocada en que las personas puedan comprar dólares para ahorrar, sino para solucionar la parte comercial, porque las empresas no están pudiendo pagar insumos en los plazos que ellos quieren. Hasta que no podamos pagar importaciones normalmente, no creo que las personas puedan ir a un banco a comprar dólares libremente. Es la primera luz del túnel", adelantó Álvarez Agis.

De ello, se genera una primera preocupación, que es el margen que tiene el sector agropecuario de liquidar a los niveles actuales. "Mi impresión es que, como el tipo de cambio no es actualmente tan atractivo, esta liquidación de cosecha va a estar un poco abajo del 80% del valor real. Para explicar resumidamente, de 80 es muy bueno, y de 80 para abajo, estamos complicados. Y creo que va a pasar esto último. No nos vamos a quedar cortos, pero no nos vamos a pasar de largo", afirmó.

Aunque también puso sobre la mesa la posibilidad de que Javier Milei tenga, desde afuera, "un shock inesperado", como podría ser un nuevo programa, con desembolso incluido, del Fondo Monetario Internacional.

"El FMI anticipó que si todo sale bien y las cosas se hagan espectacular, las reservas netas en diciembre van a cerrar en 0. Entonces el ministro Luis Caputo, precavidamente, está saliendo a 'pasar la gorra' para conseguir US$15.000 millones", manifestó.

Pese a todo, adelantó "60 días muy positivos" en este aspecto cambiario e incluso llegó a anticipar que el dólar oficial podría superar, en valor, al paralelo, algo que sería realmente inédito.

"No hay razón técnica para refutar que el paralelo podría quedar abajo del oficial. Ya que, mientras la demanda de dólares es la misma que el año pasado, el ingreso de divisas se duplicó a partir de la suba en las exportaciones y liquidación del agro", sostuvo.

Los efectos de la política cambiaria del gobierno

Sin embargo, también puso la lupa en el impacto que estas políticas económicas, enfocadas tanto en el engrosamiento de las cuentas del Banco Central como en la estabilización del precio de la moneda norteamericana, tienen sobre la economía popular. "El tipo de cambio que llena de reservas el Banco Central vacía el bolsillo de los argentinos, mientras que el que llena el bolsillo de los argentinos, vacía las reservas del Banco Central", dijo.

En este sentido, aseguró que el Gobierno Nacional quiere "ir a un modelo macroeconómico en donde el tipo de cambio permita no desatar una suba del salario real para que deje sin reservas" a la entidad monetaria, algo que, explicó, "es posible con una liberación del cepo y un salto productivo, lo que genera una importante recesión, que hoy estamos viendo".

De la dolarización a la competencia de monedas

En línea, descartó, en un principio, la dolarización tan anunciada, principalmente en el proceso electoral, por Milei. Esto, por la cantidad de divisas necesarias para que el proceso se lleve adelante, y que hoy no están disponibles. "Vamos a una competencia de monedas, que es salir del cepo", afirmó.

Al respecto, y para concluir la charla, Álvarez Agis explicó cuáles son las condiciones necesarias para que ello sea una realidad. "Hay que tener muchas reservas, tener pocos pesos y tener un tipo de cambio bajo", aseguró. Varios de estos puntos, se estarían cumpliendo en la actualidad. "De acá a tres o cuatro meses, están los pesos y están los dólares, aunque veo complicado lo del tipo de cambio, que está alto y con el que se va a llegar muy jodido a la marca buscada con el crawling peg del 2%", cerró.

