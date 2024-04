El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó la actualización a USD 3.000 del monto permitido a través del sistema Courier, que las Pymes utilizan para comprar insumos en el exterior que no se producen en el país y que sirven para reparaciones cotidianas de las máquinas.

El titular además, alertó que la falta de agilidad en las importaciones generó un parate obligado en las fábricas, que pone en riesgo la continuidad de líneas de producción y miles de puestos de trabajo.

El reclamo se basa en la necesidad de actualizar el monto. “Es muy importante que en el sistema de Courier se pueda pasar de u$s 1.000 a u$s 3.000, dado a que tenemos serios inconvenientes para producir y reparar máquinas que requieren de repuestos importados que superan los u$s 2.000 y no podemos hacerlo por una vía rápida. Se están multiplicando los casos en donde están mucho tiempo las máquinas paradas para poder producir, porque no tenemos el repuesto en el país”, alertó el titular de las pymes industriales.

Daniel Rosato, presidente de IPA.

¿De quién depende la decisión de ampliar el cupo para importar vía courier?

En la misma línea señaló que la medida depende de la Dirección Nacional de Aduanas, aunque precisa del aval del Ministerio de Economía y del Banco Central, y por ese motivo elevó una nota con pedido de audiencia para presentar el pedido formal y presentar los “inconvenientes que genera en toda la cadena de valor y pone en riesgo a miles de puestos de trabajo”.

“Necesitamos que desde la Aduana se tome la medida para extender las importaciones vía Courier hasta u$s 3.000", reconoció y agregó que es muy importante para todo el sector Pyme industrial, porque "el límite actual dificulta la actividad, ya que no sólo están paradas las máquinas, sino que la mano de obra está paralizada, porque los trabajadores no pueden operar por la falta de repuestos estratégicos que no se consiguen en el país”, sostuvo.

Rosato admitió que “las restricciones cambiarias buscan lograr un equilibrio para que las reservas del BCRA se fortalezcan”, pero afirmó que “es necesario que exista cierta flexibilidad para temas sensibles, que no moverán la aguja de la balanza de dólares, pero que serán clave para el funcionamiento diario de las Pymes industriales”.

Finalmente, el empresario pyme aseguró que desde la entidad piden una reunión para que se pueda concretar el reclamo y, de esa manera, quitar este gran inconveniente.

Además, aclaró que “son muchas las empresas y diferentes los sectores que están afectados por la falta de actualización de los montos de Courier, con miles de trabajadores que están a la espera de una resolución, porque las máquinas están paradas y lograr destrabar por la vía normal implica mucho tiempo”

