Para las pymes, la quita de subsidios a la electricidad podría "terminar de liquidar a los comerciantes e industriales"

La Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) mostró su preocupación tras conocerse la decisión de la Secretaría de Energía durante la última audiencia pública, en la que se presentaron los lineamientos y pasos a seguir con relación al nuevo esquema de subsidios.

“Si el actual Gobierno avanza con lo anunciado, las pymes serán las más perjudicadas con la suspensión de los subsidios a las tarifas de luz”, aseguró Camilo Alberto Kahale, presidente de FEBA -organización que nuclea a 250 Cámaras Empresarias Bonaerenses-. “Si faltaba algo para terminar de liquidar a los comerciantes e industriales pymes, es la quita de subsidios a la energía”, agregó Camilo Alberto Kahale.

De acuerdo con un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, los últimos incrementos de tarifas afectaron principalmente a los comercios y a las pymes.

“No hay que ser un genio de la economía para saber que la eliminación definitiva de los subsidios generará otro fuerte impacto en el sector. Desde las cámaras empresariales de la Provincia de Buenos Aires nos manifiestan su preocupación, ya que están cerrando muchos comercios y la industria está parada”, explicó el presidente de FEBA.

En el último informe de CAME, se dio a conocer que las ventas minoristas pymes se retrajeron 12,6% en el mes de marzo, acumulando un declive del 22,1% en el primer trimestre del año, frente al mismo periodo del año pasado.

“De acuerdo con los números que manejamos desde las Cámaras, estos números negativos se mantuvieron en marzo. Las pymes son el termómetro de lo que ocurre con el consumidor en la calle. Si no hay plata, si la gente no consume, las pymes no venden y no pueden pagar sus costos fijos”, describió Kahale.

“Es por ello que la quita de subsidios a la luz es un nuevo golpe para la actividad del comerciante y del industrial”.

Los comercios con un consumo de 1.200 kwh al mes, recibieron facturas con un incremento del 276% en el precio mayorista de la energía, frente al precio del mes de enero. En el AMBA, pasaron de pagar facturas de alrededor de $65.000 hasta el primer mes del año a $270.000 en el mes de febrero.

“Las facturas de mayo y junio, van a llegar con montos impagables para cualquier comercio o industria pyme”, enfatiza Kahale. A esta situación se suma el anuncio de los nuevos cuadros tarifarios sobre los componentes de transporte y distribución, publicados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en el Boletín Oficial.

“Desde el inicio de la actual gestión entendimos la necesidad del ajuste, el plan de sinceramiento de los precios en general; pero no vemos ningún plan de contingencia económica para acompañar el fuerte impacto de las medidas. Si siguen pisando el acelerador sin un plan de contención y reactivación de la producción, muchas empresas bajarán las persianas y, en consecuencia, muchas familias quedarán sin trabajo ni ingresos”, concluyó el presidente de FEBA.

lr