El profesor y economista, Emmanuel Álvarez Agis, opinó sobre las diferencias de los candidatos y analizó las palabras de Javier Milei sobre el peso. “Una cosa es que la gente manifieste hartazgo, pero cambiar por cambiar es abstracto, y Milei es ir para atrás”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hace unos meses vos mismo habías afirmado textualmente lo siguiente: “Si alguien dice que su programa económico es prender fuego el Banco Central, que es la entidad que regula los bancos, yo no tendría plata en un banco”.

Ayer, en una entrevista radial, Milei fue cuestionado por los plazos fijos, y dijo que el peso es la moneda que emite el político argentino, diciendo que no vale ni excremento, qué te paso al oír eso?

Javier Milei desalentó la renovación de plazos fijos: "El peso no puede valer ni excremento"

Me gustaría haberme equivocado. No soy de los que piensan que conviene tener razón. Estudio esto hace más de 20 años y es la declaración más irresponsable que haya escuchado en boca de un candidato, por lo menos desde la vuelta de la democracia.

Me parece que va quedando un poco claro el programa de Javier Milei , a veces hay que raspar los tecnicismos para saber lo que está diciendo. Cuando Milei dice “cuanto más alto el dólar, más fácil es dolarizar”, en realidad está diciendo “cuanto más bajos los salarios, más fácil dolarizar”. Lo miro con una sensación más de tristeza que de satisfacción por haber tenido razón.

Massa le respondió a Milei por los plazos fijos: "Por un voto más está timbeando el ahorro de la gente"

¿No será que Milei está pensando en ganar las elecciones en vez de facilitar la implementación de su política?

El rating del segundo debate bajó un 20% respecto del primer debate, el principal atractivo que tenía el primer debate era el más histriónico de todos sus componentes, el mismo Milei. ¿Puede ser que esta declaración de él tenga un objetivo electoral?

Los dos objetivos coinciden. Milei necesita un estallido inflacionario para ganar. Si uno arma un espacio político que para ganar y gobernar, necesita armar un 2001, habla muy mal de ese espacio político.

. Luis Barrionuevo dijo que los gremios manejarán los planes sociales pero Javier Milei lo desmintió: "No es así"

Por supuesto que el interrogante es por qué discutimos a Milei, pero la realidad es que los otros dos gobiernos no hicieron más que duplicar la inflación cuando les tocó gobernar.

Una cosa es que la gente manifieste hartazgo, el cual comparto, pero cambiar por cambiar es abstracto, Milei es ir para atrás.

Primero por la destrucción de valor que pueden generar sus declaraciones, segundo por la potencial crisis que está intentando desatar Javier Milei, y tercero porque si hipotéticamente la dolarización tiene lugar y termina en los niveles que Milei necesita para dolarizar, es decir, llegar a los 3 mil pesos o más, la dolarización no dejaría de ser una pésima política para la economía argentina.

Crearon la calculadora de la dolarización: cuánto pasaría a valer tu sueldo

Dicho por todos los economistas del país menos por Javier Milei, incluso por especialistas internacionales que ruegan que no cometamos ese error. Me parece que coinciden los incentivos para ganar y gobernar.

¿Qué diferencia hay entre decir que el dólar está bajo y debería subir y decir que saquen los depósitos de los bancos?

Hay una diferencia entre una devaluación y una hiperinflación. Las devaluaciones son situaciones económicas que todos los países sufren. La hiperinflación es lo que se define como una tragedia económica que genera destrucción de valor, de desempleo y de pobreza.

El FMI proyectó una profunda caída económica y una mayor inflación para este año

Uno siempre pide precaución y responsabilidad, seamos consecuentes, los que se quejaban que estuvo mal ponerle un techo de 60 pesos al dólar, que ahora no se quejen de las declaraciones de Milei.

Decir “abandonen el peso” es la definición técnica de una hiperinflación , que ocurre cuando la demanda por tu moneda cae a 0, y si hay algo de lo que Milei sabe es de la hiperinflación, no es una declaración inocente.

Fernando Meaños (FM): De todas las devaluaciones posibles que uno ve en el análisis, ¿cuál crees que tiene más chance de ocurrir?

Bullrich planea eliminar las retenciones a la soja

Lo tenés a Milei con la dolarización, a Bullrich con el desdoblamiento y a Massa con un año de trayectoria como ministro de Economía. A mí no me gustan ninguno de los tres, creo que Argentina debe tratar de unificar el tipo de cambio rápido, proteger a la sociedad de esa unificación subiendo retenciones y, me parece que en ese sentido la discusión política ha impedido esas cuestiones.

Cuando arrancó la invasión de Rusia en Ucrania, me pareció que había que subir las retenciones. Después, cuando ocurrió la sequía me pareció que había que bajar esas retenciones.

Cuando las condiciones cambian, yo cambio de opinión. Lamentablemente, en nuestro país esas herramientas se terminan politizando: si subís las retenciones sos de izquierda y si las bajás sos de derecha, pero tenemos que dejar de tratar cosas que en el pasado no han salido bien.

Economías regionales: más de 300 productos dejarán de pagar retenciones

FM: ¿Qué inflación esperás para lo que queda del año? ¿Crees que el 12% es un techo?

Según la información que tenemos, estamos viendo que en las últimas dos semanas de septiembre y las primeras de octubre, especulamos una inflación del 8%.

Hay una confusión con las medidas que ha tomado Massa: si alguien mete 25 puntos de inflación en dos meses en la economía argentina, y deja el gasto igual en pesos, acabás de hacer el ajuste fiscal más grande de nuestra historia, que se hizo en 2001 nada más.

Hay mucho anuncio, pero cuando se mira la magnitud de las medidas, no es tanta plata. Cuando el Frente de Todos anunció que el candidato era Massa, el dólar se apreció y la brecha cayó.

La AFIP, la CNV y la UIF crearon una "mesa de trabajo" para controlar operaciones con dólares financieros

Cuando Milei anunció que el encargado del BCRA era Emilio Ocampo, se iba a dolarizar y empezó la crisis. No hay un ataque especulativo contra ningún candidato, hay gente que no sabe ni multiplicar ni dividir.

El día sábado, desde Perfil, se le realizó una entrevista a Gabriel Rubinstein, que hablaba sobre hacia dónde va el dólar. Él decía que ya han fijado una estrategia que tiene que ver con seguir con el dólar a 350 pesos hasta el 15 de noviembre. ¿Puede seguir con el dólar a 350 o el dólar oficial no lo podrá resistir?

Lo que no puede es devaluar 20% el día después de la elección sin un programa atrás, porque lo único que genera eso es agregarle un dígito a la inflación . Hay un problema donde lo político genera un obstáculo económico.

Encuesta nacional: a días de la elección, la gente está más preocupada por la inflación y sin esperanzas de mejoras

El problema es que en una elección que quedó partida en tres, uno tiene que tomar decisiones que van a madurar en marzo del año que viene.

Tengo tres alternativas polares en términos económicos. En un país razonable, las medidas económicas de los candidatos estarían de acuerdo una con la otra por el bien de la población, pero acá no pasa eso.

Vos podes mantener el dólar a 350 ampliando la brecha a 250 y limitando la importación. De alguna manera, en el 2002, lo que pasó fue que no había forma de aprobar una importación. Entonces, si uno no permite o reduce las importaciones, puede mantener el dólar por cierto tiempo. Va a seguir a 350 y nadie lo va a poder comprar…

Los plazos fijos sufrieron una fuerte caída en septiembre: los motivos tras la baja

Yo entiendo que Massa quiere usar la economía a su favor y que la oposición quiera que la economía esté peor para no favorecerlo, pero estamos los 47 millones acá y ellos juegan con el país como si fuese una masa de arena.

Es una elección que nos está poniendo al borde de una crisis política que no sé a dónde puede llegar, porque la verdad que las experiencias con los outsiders, tanto de derecha o de izquierda en la región, no son buenas.

El Dólar Blue llegó a $1000 y las redes sociales estallaron con los memes

Pero pecamos de ingenuos al pedirle racionalidad a una clase política que está discutiendo con motosierras y términos como “chorro”, “loco” y “montonera asesina”.

