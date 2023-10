Pinedo en Córdoba: Milei ataca de forma “despiadada” a Bullrich porque “tiene miedo” a perder con ella

El ex senador nacional y vocero del equipo bullrichista en materia de Política Exterior, Federico Pinedo, aseguró este lunes que “(Javier) Milei tiene miedo de (Patricia) Bullrich” porque “puede perder con ella” en las urnas.

“Milei sabe que le puede ganar a Massa, como Patricia le puede ganar a Massa, y cree que puede perder con Patricia”, opinó el referente del PRO en declaraciones a PERFIL CÓRDOBA.

Ante ese escenario, Pinedo advirtió que el postulante de La Libertad Avanza “la ataca a Patricia despiadadamente”. “De la manera que él se le ocurra que puede hacerlo: mintiendo; diciendo esas groserías que avergüenzan a la democracia”, acentuó.

En ese plano, confesó que, más allá que “en un punto son casi graciosas”, de todas maneras, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio “le hizo dos denuncias penales a Milei por su abuso y su violencia verbal”, al aludir a la acusación de que “ponía bombas en jardines de infantes”. “Esto habla muy mal de quien dice ese tipo de barbaridades”, agregó.

Consultado por si Bullrich recuperó terreno con su performance en el segundo debate presidencial de este domingo, el ex senador destacó que logró posicionarse como “opción” al kirchnerismo.

“Patricia demostró ayer que es la opción, no sólo al kirchnerismo como mecanismo, sino también al abuso de poder y a la corrupción, que son dos palabras que ni Massa ni Milei pronuncian”, arremetió.

Quien forma parte de la plana mayor de los equipos de gobierno de la líder halcón señaló que “la oposición de ella y de la coalición política a esos dos temas marcan una alternativa muy clara para los argentinos”.

Caso Insaurralde

Por otro lado, opinó que el Insaurralde Gate representa un “modus operandi” del kirchnerismo. “Había un secretario de la presidenta que tenía 100 millones de dólares. Había otro secretario que no sé cuántos millones de dólares, de autos, de casas… que lo asesinaron a cuchillazos en Santa Cruz. Estaban los bolsos de López. Este barco… los otros barcos y los aviones de otro secretario de Transporte”, fustigó.

Sobre el escándalo que desató el viaje de lujo por Marbella de Insaurralde, en un contexto de “miseria que está pasando la Argentina”, Pinedo afirmó que esto “va a ser duramente penalizado” en las urnas no solamente en la provincia de Buenos Aires sino “en todos lados”. “Yo veo que Patricia está subiendo todos los días un poco. Milei está bajando todos los días un poco, con cada barbaridad que dice. Y el gobierno está muerto”, evaluó el dirigente amarillo a menos de dos semanas de las elecciones generales, y en medio de la “batalla final” por entrar al balotaje.

Voto Córdoba

Ante la consulta de este medio por si desde el comando de campaña consideran que puede recuperar el voto antiK de Córdoba que le arrebató Milei, Pinedo ponderó que Bullrich y JxC es “la alternativa al kirchnerismo”, mientras quedó expuesto “el vínculo de Milei con Massa” y el “acuerdo” del libertario con (Luis) Barrionuevo.

“Lo que los cordobeses siempre han valorado es quién puede cambiar los abusos del kirchnerismo. Me parece claro el vínculo de Milei con Massa que ayer no lo desmintieron en el debate. Me parece clara la connivencia en el armado de las listas de los propios candidatos de Milei. Lo ha reconocido Milei”, puntualizó.

Al tiempo que completó: “Me parece que la asociación de Milei con Barrionuevo no creo que le esté haciendo un favor en Córdoba, respecto de los que quieren cambiar al kirchnerismo”. “Patricia mostró con claridad que somos nosotros la alternativa al kirchnerismo”, concluyó.

Pinedo pasó por la Capital cordobesa para encabezar un panel sobre la “Argentina en el mundo. Desafíos de la política exterior”, organizado por la Konrad Adenauer Stiftung y que se realizó en la sede de la Faculta de Derecho de la UNC.