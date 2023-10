Luego de que Patricia Bullrich acusara a Javier Milei de estar “dentro de la casta” por su cercanía con Luis Barrionuevo durante el debate presidencial, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, habló sobre el armado de las listas, aclaró que no conoce al sindicalista y admitió que le incomoda su cercanía con el libertario.

Al ser consultada por el titular del gremio de los Gastronómicos, Villarruel aseguró: “No lo conozco, no he estado en ninguna reunión con él. Me incomoda, por supuesto, como a cualquier persona en un país donde no hay agremiación libre”, aunque aclaró que está “cómoda con que se sumen las personas que quieren cambiar la realidad de la República Argentina”.

“Lo sumaron para fiscalizar, estimo que en un país donde la matriz sindical es tan fuerte y tiene hipotecado nuestro futuro, en un momento tenés que hablar con ellos también. Yo soy de la idea de que cuando esté en el Senado voy a tener que hablar incluso con personas con las que no querría hablar, pero ya no me represento a mí, represento al pueblo argentino, en caso de que me elijan”, analizó la candidata a vice en entrevista con LN+.

Villarruel dijo: “Tenemos que hablar con otros, porque la Argentina que viene después del 10 de diciembre incluye un conflicto, una grieta constante”. Además, manifestó su inclinación por el sindicalista José Ignacio Rucci, porque “no me gustan los del presente” y se refirió al armado de las listas de La Libertad Avanza, luego de que en el debate Bullrich acusara a Milei de tener “chorros”, a lo que el candidato presidencial respondió: “Vos también”.

“Vivimos un ataque constante desde hace meses por el tema de la conformación de las listas. A mí no me consta que haya ningún delincuente y, en eso, tengo que ser bien franca. No me consta. Gente de otro lado, sí. Tenemos gente que ha estado en su momento en el kirchnerismo y en Cambiemos y esa gente no se menciona”, disparó Villarruel, quien reconoció: “Hablamos mucho de esto”.

Análisis del debate: qué dijo Villarruel sobre Sergio Massa y Myriam Bregman

La candidata a vicepresidenta fue consultada por los dichos de Myriam Bregman durante el debate presidencial, la única participante que no se solidarizó con el pueblo de Israel y, en cambio, dijo: “Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel, de ocupación y apartheid contra el pueblo palestino”.

Al respecto, Villarruel postuló: “Me da una profunda indignación la hipocresía de esta gente porque ellos hablan de derechos humanos, del terrorismo de Estado, pero no reconocen al terrorismo. No les interesan las víctimas del terrorismo, los civiles que estaban en sus casas y fueron acribillados, no les interesan las mujeres violadas, nada. Es la hipocresía personificada”.

“Toda esa gente, hasta el día de hoy, sigue lucrando con el sistema democrático porque no tienen ningún problema en apoyar a los terroristas, los apoyaron en la década del 70 en Argentina, los apoyan en otros países del mundo, en la actualidad en el conflicto de Medio Oriente. No tienen ningún problema en justificar lo que es una salvajada en pleno siglo XXI”, opinó la libertaria en referencia a la líder del Frente de Izquierda.

Villarruel habló sobre la relación de Milei con Fátima Flores: “Los vi juntos y el nivel de enamoramiento que hay destila miel"

Asimismo, comentó el fragmento en el que el candidato oficialista Sergio Massa interpeló a Javier Milei por su tono al responderle a Myriam Bregman, anunciando: “Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Y me parece que muestra tu rasgo autoritario”.

“Yo creo que hasta ese momento, Massa nos había dormido a todos y creo que si no utilizaba un recurso así, de generar algún tipo de escándalo o alguna frase altisonante, yo estaba en la siesta eterna cada vez que aparecía. Era todo monocorde, un relato bien aprendido, no lo voy a negar. Pero la verdad es que no le creés absolutamente nada, no aporta nada y es una persona que se siente totalmente fuera de la escena política, cuando hoy es el presidente de facto”, cuestionó Villarruel.

“Pertenece a un gobierno que declama todo el tiempo el respeto a la mujer y, sin embargo, cuando tuvimos el debate de vicepresidentes a mí me dieron como para que tuviera y guardara, sólo porque no pienso como ellos. Igual yo no me victimizo y es un recurso que lo marqué solamente para mostrar la incongruencia de ellos”, agregó, en referencia a los fuertes cruces que protagonizó con Agustín Rossi.

Esta semana llega Villarruel a Córdoba y piden perfil bajo a los candidatos locales

Sobre el oficialismo, la polémica candidata a vice espetó: “Yo soy muy contundente y Javier también: es el gobierno más corrupto de la historia argentina, tiene que terminar el kirchnerismo finalmente y lo que estamos viendo es la autodestrucción de esto que embargó nuestro presente y futuro, porque hoy un chico nace acá y nace en un país pobre. Y esto es responsabilidad de los Massa y los Kirchner de la vida”.

Por último, y ya en tono jocoso, Villarruel celebró la relación de Javier Milei con Fátima Florez: “Los vi juntos y el nivel de enamoramiento que hay destila miel. Están enamoradísimos, es una noticia y estrenarla en el programa de Mirtha me parece un golazo para ella. Independientemente de eso, los vi muy integrados y me impresionó porque Javier está feliz”. Al ser consultada por si cree que la conductora Mirtha Legrand votaría por La Libertad Avanza, Villarruel analizó: “Si Mirtha dijo ‘mierda carajo’, ¿por qué no va a decir ‘viva la libertad, carajo’?”.

