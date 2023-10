Esta semana llega Villarruel a Córdoba y piden perfil bajo a los candidatos locales

Los libertarios cordobeses se preparan para recibir a una de las figuras más impor - tantes que podrían llegar a la capital provincial durante toda la campaña. Se trata de Victoria Villarruel, la diputada y candidata a vicepresidenta de Javier Milei, quien arribaría a Córdoba entre el martes y el jueves.

Si bien aún no hay precisiones sobre la agenda, se descuenta que hablará frente en un auditorio y luego tomaría contacto con la prensa, en el marco de una gira por provincias del centro del país. Además de su rol preponderante en La Libertad Avanza, Villarruel es presidenta del Partido Demócrata de Buenos Aires y son los representantes de esta corriente los que están puliendo los detalles del desembarco.

También trascendió que la candidata a vice sería la figura más importante que llegaría a Córdoba, ya que en principio Javier Milei no lo haría durante la previa al 22 de octubre. El presidenciable no contaría con lugar en su apretadísima agenda. Además de su cargo como vicepresidenta, Villarruel contaría, en caso de ganar el espacio libertario, un rol central en el gobierno de Milei, ya que estaría a cargo de la cartera de Seguridad, un tema en extremo sensible para el país. Milei, en diversas entrevistas aseguró que “le dará libertad total a su candidata en esta materia ya que cuenta con el expertise necesario”.

Polémica con Río Tercero. La llegada de Villarruel llega en un momento en que sus dichos no fueron bien recibidos en Río Tercero. La candidata a vice cuestionó la creación de una universidad en esa ciudad y sostuvo que no entendía que se creara una universidad en la ciudad de Río Tercero por la voladura de la Fábrica Militar de 1995. "Todavía busco entender la correlación que puede tener con un hecho como este", aseguró.

El intendente radical Marcos Ferrer fue quien tomó la posta sobre estos dichos y salió al cruce de las declaraciones: "Lo único cierto es que estos impresentables vienen apuntando sistemáticamente contra la educación pública y ésta es una más; pero yo no voy a permitir que una persona que no tiene respeto por los muertos de la patria que pretende gobernar, manche la memoria de los riotercerenses que murieron en el atentado de 1995, no es un homenaje como dijo ella, es una reparación histórica", sostuvo Ferrer.

"Una persona que es diputada no puede decir semejante estupidez. Personas nefastas como ella y Milei andan por la vida hablando estupideces de personas como Alfonsín, que hicieron posible la democracia que estamos transitando... Ellos reivindican el gobierno de Menem como el mejor de la historia y precisamente fue ese gobierno el que provocó el atentado para tapar los actos de corrupción de la venta de armas a Croacia y a Ecuador".

Bajo perfil y fiscalización. Mientras tanto y hasta el 22 de octubre, los candidatos de La Libertad Avanza ponen el foco central en una cuestión: la búsqueda y capacitación de fiscales. Según sus cálculos, se necesitan unas nueve mil personas para completar las mesas de todo el territorio provincial, número que ya habría sido alcanzado. Los fiscales de Milei tienen dos tipos de capacitaciones: por un lado virtuales, que son cursos para unas 500 personas, y presenciales, los cuales se llevan a cabo en el local que LLA cuenta en la capital provincial en pleno corazón de Nueva Córdoba (Pueyrredón 155).

Pero no son las únicas capacitaciones, desde el MID y otras fuerzas políticas que conforman el espacio, aúnan esfuerzos para seguir sumando voluntarios. En la jornada de ayer y bajo el lema ‘Cuidamos los votos de Javier Milei en Córdoba’, se llevó a cabo una ronda de capacitación en el búnker del Movimiento de Integración y Desarrollo en su sede de Humberto Primo 633.

Además del eje central de la fiscalización, trascendió una orden que bajó directamente desde el comando central, ubicado en Buenos Aires, para los candidatos libertarios en Córdoba, basada en encuestas que llegan de la provincia mediterránea: “Muchachos, bajen el perfil que los números marchan bien”, fue la indicación. Por tal motivo no serán muchas las entrevistas que se verán de los candidatos, más allá de algunas participaciones pactadas con anterioridad.

En las filas cordobesas se ilusionan con lo que reflejan algunas encuestas en este territorio y apuntan no sólo a superar con amplitud los números de las PASO, sino a realizar una elección histórica.