"Argentina va camino hacia una hiperinflación": la preocupante advertencia de Spotorno

El economista Fausto Spotorno advirtió que, "de no llevarse adelante correcciones en serio en la economía", Argentina "va camino, sin dudas, a una hiperinflación".

"No estamos aún viviendo eso pero, creo yo, sí en un preocupante camino hacia ella. Si no empezamos a hacer correcciones en serio en la economía, vamos a ir camino, sin dudas, a una hiperinflación. Eso es lo que me preocupa", afirmó el Director de la Escuela de Negocios de la UADE, en diálogo con Radio Rivadavia.

Punto por punto, cómo será el programa "Compre sin IVA": a quiénes beneficia y cuándo entrará en vigencia

En línea, describió que esto "se da cuando el valor de la moneda llega a cero y la gente la rechaza como instrumento", algo que, aseguró, "está pasando ahora".

"En los últimos meses se duplicó la velocidad de rotación del dinero, lo que acelera los procesos inflacionarios. Si nos sacamos de encima los pesos más rápido, es como si hubiera más dinero en la calle. Y eso está acelerando todo hasta una hiperinflación", dijo.

Continuando con el incremento de los precios, se refirió a la inflación de agosto, recientemente revelada por el INDEC, que se posicionó en un 12,4%, y a cuál será la estela que dejará de cara a los meses venideros.

"El arrastre que la inflación de agosto dejó para septiembre es de cinco puntos. Por lo tanto, su número final va a ser más o menos igual, del 12%, quizás 11%, si somos muy optimistas. Octubre puede dar un poco más abajo, pero es el mes de las elecciones y ya anticiparon que después de los comicios se puede dar una variación en el tipo de cambio oficial. Entonces estimamos que noviembre subiría de nuevo la inflación", argumentó.

Por otro lado, sostuvo que "el Gobierno no va a subir la tasa de interés mientras el tipo de cambio esté estabilizado". "Subir la tasa no sirve para bajar la inflación, sino para que la gente no se vaya al dólar. En EEUU, cuando pasa eso, se reduce el crédito. Acá, en Argentina, el principal deudor del sistema es el Banco Central, que le debe más a los bancos que las personas a las entidades financieras", agregó Sportorno.

Devolución del IVA: qué productos de la canasta básica tendrán el reintegro del 21%

"Con las recientes medidas se está gastando todo lo que se iba a recaudar con el aumento del impuesto PAÍS, una recaudación que rondaba un punto del PBI. Esto va a agravar el déficit fiscal. Y son medidas electorales que generan una expectativa inflacionaria", aseveró respecto a las últimas disposiciones impulsadas por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Por último, enfatizó en que el corto y mediano plazo, en materia de precios, es preocupante. "Se vienen cuatro meses con inflación promedio de dos dígitos, de 40 y algo antes del nuevo Gobierno", concluyó.

Mauricio Macri trató a Sergio Massa de "cínico inconsciente"

Las declaraciones del economista se dan ante las recientes palabras del expresidente Mauricio Macri, quién apuntó con dureza contra el ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, calificándolo de "cínico inconsciente" tras conocerse las cifras récord de inflación en agosto.

Quién fuera mandatario entre 2015 y 2019, e impulsara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, organismo apuntado en casi todos los discursos de Massa como el principal responsable de la crisis económica, aseguró que, actualmente, se vive "un estado de hiperinflación".

"Dice que cuando sea presidente va a terminar con la inflación mientras nos lleva la hiper”, sostuvo en una entrevista con Eduardo Feinmann para LN+.

“Se sienta con el FMI, al cual le echa la culpa de todo, y le pide más plata. No solo el FMI no tiene la culpa de la irresponsabilidad de este gobierno, sino que encima no le pagaron y le pidieron más plata. El fondo no es un cuco malo que se quiere aprovechar de la Argentina", agregó.

RS / LR