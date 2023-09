Elon Musk habló de la inflación en la Argentina y le apuntó al "gasto excesivo gubernamental"

El multimillonario Elon Musk, dueño de la reconocida marca de automóviles Tesla, entre otras compañías que lo convierten en uno de los hombres más ricos del mundo, también opinó sobre las causas de la inflación en la Argentina y apuntó contra el Gobierno por el "gasto excesivo".

"El excesivo gasto gubernamental, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países", escribió el empresario de origen sudafricano al replicar una publicación del polémico presentador estadounidense Tucker Carlson, quien advirtió que "la hiperinflación y una política monetaria imprudente pronto podrían devastar la economía global".

Government overspending, which is the fundamental cause of inflation, has wrecked countless countries