Atraido por el 'fenómeno libertario', un polémico periodista norteamericano llegó al país y entrevistó a Milei

El periodista estadounidense, Tucker Carlson, entrevistó este miércoles al economista y candidato a presidente Javier Milei. El encuentro surgió por iniciativa del reportero, quien aterrizó en Argentina con el propósito de conocer de cerca el 'fenómeno libertario'. La nota fue grabada y próximamente será transmitida a través de la cuenta de Milei de la red social X (ex Twitter), según confirmaron fuentes de su espacio a la agencia de noticias NA.

Tucker Swanson McNear Carlson nació en San Francisco, California, el 16 de mayo de 1969. Se trata de un periodista político de tinte conservador estadounidense.

El periodista de 54 años, que viajó especialmente para dialogar con Milei, fue recibido por Fernando Cerimedo, uno de los asesores del líder de la Libertad Avanza, y también se reunió con Santiago Oría, el principal publicista de campaña del referente libertario.

Quién es Tucker Carlson

Tucker Carlson trabajó para Fox News desde el 2009 hasta 2023. Carlson también es cofundador y ex editor en jefe del sitio web The Daily Caller. También fue anfitrión de Tucker de MSNBC y co-presentador de Crossfire de CNN.

En 2003, Carlson escribió una autobiografía, Politicians, Partisans and Parasites: My Adventures in Cable News, sobre sus experiencias televisivas que publicó a través de Warner Books.

Recientemente le hizo una nota a Donald Trump, que fue vista por más de 300 millones de personas.

Disertación de Milei en el Latam Economic Forum

Entretanto, Javier Milei este miércoles en el marco de la novena edición del Latam Economic Forum que tuvo lugar en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires.

Estas fueron las declaraciones más relevantes que el candidato más votado en las PASO del 13 de agosto pronunció durante el encuentro:

- "Vamos a hablar de lo que se llama dolarización, aunque en realidad nosotros hablamos de competencia de monedas. Todo esto se trata de eliminar, a la postre, el Banco Central".

- "Decir que muchos países tienen Banco Central y usar eso como un argumento yo supongo que hasta a un chico de 13 años le debería dar vergüenza. Que lo hagan los demás no quiere decir que esté bien, porque si ese fuera el argumento en 1813 esos mismos hubieran votado a favor de la esclavitud. Independientemente de lo que otros países hacían, la esclavitud está mal".

- "Desde el fundamento moral primero preguntaría ¿Ustedes piensan que robar está bien? porque para mí está mal. En el fondo lo que hay que entender es que la inflación es un delito. Lo que hace el Banco Central, falsifica billetes para comprar bienes, y eso lo puede hacer porque nosotros estamos obligados a aceptar los pesos".

- "Argentina tiene Banco Central desde 1935 y si revisamos los 50 años previos a la existencia de esta entidad no teníamos inflación. Desde que lo nacionalizamos en 1946, y de ahí en adelante, nuestra inflación fue del 250%, le quitamos 13 ceros a la moneda y tuvimos varias hiperinflaciones".

- "Luego llegó la Convertibilidad, con la que a partir de 1993 Argentina se convirtió en el país con menos inflación. Cuando le sacamos la navaja al mono asesino funcionó. Pero después, cuando los políticos ladrones se quedaron sin financiamiento, volvieron a la maquinita".

- "Para que el Estado pudiera dirigir una economía debería ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir que los políticos deberían saber todas esas cosas, se creen Dios. Pero les voy a decir una cosa, los políticos no son Dios, ni siquiera llegan a ser seres humanos normales".

- "Lo único que puede hacer el Banco Central es hacer daño. Cuando se expande genera inflación y cuando se contrae también porque genera una recesión de manera innecesaria y destruye capital, el cual la economía debe reconstruir. En el medio se pierden fuentes de trabajo y la gente sufre".

- "El zafaronismo invierte el lugar. La víctima pasa a ser el victimario y viceversa. Con los políticos pasa lo mismo, se intentan victimizar pero son ellos son los delincuentes".

-"En la carrera de precios siguen siempre de atrás todos los aumentos. Por eso los sueldos son miserables y por eso tenemos un 30% de empleados formales pobres. Cuando ustedes hacen la estabilización hay precios que van a dejar de subir, con lo que los sueldos se van a reestablecer y en términos de dólares van a subir un montón, con lo que van a derrumbar la indigencia y la pobreza".

- "Les puedo asegurar que si logramos dolarizar antes de la elección de medio término, prepárense porque vamos a tener unas mayorías que vamos a poner a la Argentina al tope de la libertad económica y no tengan dudas que en 35 años vamos a ser una potencia mundial".

- "Siendo tan evidente el problema y la solución la pregunta es ¿Por qué que no lo hacen? La respuesta es simple: Los políticos roban de ahí. En los últimos 20 años esta maldita casta política, que les recuerdo que en el 2001 hubo un que se vayan todos y no se fue ninguno, están los mismos pero se multiplicaron y duplicaron el tamaño del Estado. Están todos atornillados a la silla cobrando guita del Estado, es decir de la que pagamos nosotros con el fruto de nuestro trabajo".

