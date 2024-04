El exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis analizó los primeros meses de la gestión económica del presidente Javier Milei y aunque valoró que fue "pragmático" a la hora de evitar una hiperinflación, manifestó que tiene muchas diferencias con el Jefe de Estado. Así, lo criticó por no realizar un control sobre el mercado después de haber hecho una devaluación, especialmente en sectores como las prepagas y los combustibles.

"La Argentina no entró a una hiperinflación porque Milei tuvo el pragmatismo para abandonar la dolarización y la motosierra subiendo impuestos”, indicó el economista. En esa línea, comentó que éste no era el plan original del libertario, sino que usó otras herramientas y contó que unos amigos le dijeron: "Por suerte las fuerzas del cielo contrataron un terrícola y lo pusieron de ministro de Economía", en referencia a Luis Caputo.

"Mucha gente le dice: ‘Es un torniquete’. Y sí, la economía se estaba desangrando”, valoró quien acompañó a Axel Kicillof en el Ministerio de Economía durante 2013 y 2015. “El problema es a qué hospital me querés llevar una vez que me hiciste ese torniquete; al que nos quiere llevar Milei a mí no me gusta", aclaró en declaraciones a Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

"Mi evaluación de estos cuatro meses de tapar los pesos y dólares para no explotar por el aire es positiva”, comentó el también director de la Consultora PxQ, aunque sostuvo que "no era lo mejor que se podía hacer" y que en este ajuste “la casta está defendiendo cada uno de sus privilegios”.

Luego explicó que mientras la Justicia "sigue sin pagar ganancias" y los ricos siguen recibiendo "gas y luz menos de lo que cuesta", y que en el ajuste "la mitad lo pagaron los jubilados, un cuarto lo pagó la obra pública y las compañías que hacen fortunas siguiron recibiendo subsidios”.

Javier Milei en la Fundación Libertad.

“No me parece bien. Se te puede romper el plan. Se te puede ir a la mierda", argumentó al sostener que hay una contracara de los logros que exhibió el Presidente en cadena nacional con respecto a la situación social.

"Yo voy a aplaudir la baja de la inflación si eso es con desempleo del 7 u 8, no con 14. Vamos marchando hacia un problema de desempleo porque el gobierno eligió generar una mega-recesión al no controlar los precios”, agregó.

De no intervenir el mercado al "palo y zanahoria"

En otro tramo de la entrevista, quien también se desempeñó como Subsecretario de Programación Económica entre 2011 y 2013 cuestionó que el líder de La Libertad Avanza no haya aplicado ningún control sobre el mercado después de la devaluación. “No podés poner el dólar a $800 y decirles a dos sectores, prepagas y naftas, que de ninguna manera funcionan en un marco de competencia, que hagan lo que quieran con los precios. No porque sean avaros y codiciosos, pero son tres o cuatro y ocupan el 90% del mercado", planteó.

Según su visión el propuso que se debería haber llevado la divisa norteamericana a $1000 y acordado precios y salarios, con "tarifas mucho más altas al principio, pero mucho más bajas para los pobres" pero compensando jubilaciones y planes sociales.

El economista Emmanuel Álvarez Agis.

“Están haciendo palo y zanahoria", aseguró Álvarez Agis, y relativizó que algunos dirigentes hayan comparado a Caputo con el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

"Si funciona no me importa si es Caputo, Moreno, Lenin, Trotsky o Friedman. Porque ni Milton Friedman era tan estúpido para pensar que en el corto plazo... vos no podés dejar que el mercado se vaya a cualquier lado”, dijo en referencia a uno de los economistas predilectos de Milei.

"Uno me dice: ‘Pero sería intervenir el mercado’. Bueno, lo están haciendo ahora: tarde y mal. A las petroleras les dijeron que no pueden subir las naftas lo que quieren y aceptaron; a las prepagas les dijeron que tienen que retrotraer y aceptaron; con los supermercados se juntaron y les dijeron que abrían las importaciones”, concluyó.

