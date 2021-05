Emmanuel Álvarez Agis: "El problema no es que no hay un plan anti-inflacionario, el problema es que no hay un plan económico"

En una entrevista radial con Ernesto Tenenbaum para el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? que se emite por Radio Con Vos, Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Axel Kicillof y dueño de la consultora PxQ, analizó la actualidad de la economía argentina.

En ese sentido, Agis ratificó lo dicho hace un mes y medio, cuando declaraba que no se podía bajar la inflación haciéndose los distraídos. "La situación sigue igual fundamentalmente porque el gobierno no ha comunicado un típico programa anti-inflacionario, ni lo ha puesto arriba de la mesa o lo ha implementado", aseguraba. De hecho, para el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, no está claro cuál es la expectativa de desaceleración de la inflación, cuáles son las herramientas, ni qué sucede cuando el programa implementado se desvía.

Emmanuel Álvarez Agis: “Hasta que no resolvamos la grieta no podremos tener un programa antiinflacionario”

"Es evidente que no hay un plan", comentó y explicó que el Gobierno toma medidas, mejores o peores, que sirven solo para paliar los efectos de la inflación. "Incluso, el dueño de la consultora PxQ opinó que "el problema no es que no hay un plan anti-inflacionario, el problema es que no hay un plan económico". De acuerdo con Agis, esto es así porque el gobierno no cree en los planes económicos. "Para mi discutir la importancia de un plan económico es como discutir la importancia del agua en la navegación", sentenció.

Otro problema que observa en la sociedad argentina y que explica los problemas económicos es la grieta. "Un programa necesita de varios años y acá hay una lógica de que si el otro partido hace una cosa yo tengo que hacer lo inverso", dijo.

Además, comentó: "Yo creo que adentro del Gobierno y adentro de la economía argentina hay un problema real que es no hay plata, la economía argentina está toda rota y la gente se está cagando de hambre". "Ese es el problema central", agregó.

Emmanuel Álvarez Agis: "Los populismos de izquierda regalan pesos; los de derecha dan dólares que, para colmo, son prestados"

En cuanto a una posible solución de este problema el entrevistado señaló que "para mí la única salida por arriba que yo le encuentro a este laberinto es conseguir dólares, no para hacer un ajuste fiscal sino para poder hacer una expansión fiscal que mas o menos te permita paliar la situación de la gente que peor está sin volcar toda la macro economía." Aunque advirtió que "hacerlo es un poco más difícil".

Por último, comparo la economía argentina en pandemia y dijo que "nos fue bastante peor que la región porque Argentina tiene bastante menos plata que la región". Incluso, Agis resto importancia al tema de la cuarentena argumentando que "cuando uno mira las restricciones de movilidad, Argentina no hizo la cuarentena más larga, no hizo la cuarentena más estricta, los datos muestran absolutamente otra cosa. Argentino hizo algo más o menos razonable, muy parecido al resto de la región. Lo que destaca es la poca plata que gastó y esa es la explicación más sencilla de porque argentina cayó tanto."