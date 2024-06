La Justicia suspendió por 3 meses los aumentos en las tarifas de gas en Tierra del Fuego

La Justicia dictó la suspensión por tres meses de los aumentos en las tarifas de gas en Tierra del Fuego, tras el amparo colectivo presentado por el gobernador Gustavo Melella, junto con otros sectores sociales. El fallo fue realizado por la jueza federal Mariel Borruto y celebrado por el mandatario provincial, que calificó los incrementos como "desmedidos".

La decisión firmada por Borruto, a la que tuvo acceso PERFIL, resolvió "hacer lugar" a la medida cautelar solicitada ya que manifestó que luego de analizar el caso, no advirtió que los "cuadros tarifarios implementados desde abril cumplan con los requisitos de previsibilidad, proporcionalidad y gradualidad para los usuarios del sistema", según los términos de las leyes 24.240, de Defensa al Consumidor, y 24.076, de Distribución de Gas natural.

Los comercios de Tierra de Fuego recibieron facturas de gas con aumentos de 1.000%

Los fueguinos habían enfrentado la suba de tarifas de hasta un 1000%. "Han frenado el aumento tarifario para residenciales pero ha afectado en gran medida al comercio", había manifestado el ministro de Energía de Tierra del Fuego, Alejandro Aguirre, en una entrevista radial a mediados de mayo pasado, considerando que los incrementos fueron desmedidos incluso para el índice de inflación que se registró.

Ahora, la jueza Borruto resolvió suspender los efectos de la resolución 41/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación y la resolución 122/2024 dictada por ENARGAS (Ente Nacional Regulador de Gas), al mismo tiempo que informó a las entidades referidas que "se abstengan de aplicar los nuevos cuadros tarifarios allí estipulados" a los consumidores del servicio de la "subzona tarifaria Tierra del Fuego".

Asimismo, hizo saber a la empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur S.A. que no podrá "perseguir y/o requerir el cobro de cualquier suma de dinero y/o proceder al corte o suspensión del suministro del servicio de gas por la falta de pago de la facturación emitida".

La magistrada también decidió que se le ordene a las demandadas que instruyan a CAMUZZI que "proceda a la devolución y/o compensación a los usuarios y consumidores de cualquier eventual tarifa abonada en exceso en virtud de los actos cuestionados".

El fallo aclara que la medida cautelar mantendrá su vigencia durante el plazo de tres meses, donde se evaluará la pertinencia de los aumentos, y que por cinco días estará sujeta a ser apelada ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Cabe señalar que la resolución de la magistrada puede adquirir un peso importante como antecedente ya que hay otros distritos, como Santa Cruz, que buscan frenar judicialmente las fuertes subas en la tarifa de gas.

La "satisfacción" del gobernador Melella por el freno a las tarifas de gas

Luego de conocerse la decisión de Borruto, el gobernador fueguino realizó una publicación en su cuenta personal de la red social X: "Quiero expresar mi satisfacción por el reciente fallo judicial que protege a nuestros ciudadanos, haciendo lugar al recurso de amparo que presentamos con el apoyo de toda la comunidad para frenar los aumentos desmedidos en las tarifas de gas".

"La suspensión de las resoluciones 41/2024 y 122/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación, asegura que no se apliquen los nuevos cuadros tarifarios de gas, aliviando la carga económica sobre nuestras familias", añadió Gustavo Melella en otra parte del hilo de mensajes.

"Además, impide a Camuzzi cortar el suministro por falta de pago bajo estas tarifas injustas. Este es un paso hacia la justicia y la protección de nuestros derechos en estos momentos de temperaturas extremas que azotan a nuestra provincia y a la región patagónica", concluyó.

A fines de mayo, la empresa distribuidora indicó que las tarifas están atrasadas y aseguraron que no habría más aumentos durante 2024. "El gas estaba muy muy bajo, la tarifa tenía 6 años de atraso; no remuneraba la actividad per sé. Hoy con estos cuadros tarifarios, la Argentina está pagando un gas en promedio de 2,50 dólares, en el mundo está 13 dólares”, había dicho Rodrigo Espinoza, vocero de Camuzzi, en diálogo con FM La Isla.

En ese sentido, le había quitado responsabilidad a la compañía: “La cara visible es Camuzzi, sin embargo, prácticamente no participa en esa factura que los usuarios están abonando, porque Camuzzi es la cara final de una cadena energética donde hay muchos actores involucrados”.

