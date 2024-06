La Ley Bases llega al recinto con un amplio acuerdo pero toma vuelo la polémica por el "doble conforme"

El oficialismo logró este martes superar uno de las instancias clave de negociación de la Ley Bases en la previa a la convocatoria a la sesión en Diputados, que será este jueves a las 12. La incorporación de numerosas modificaciones en el Senado puso en alerta a los libertarios respecto a cómo se iban a zanjar varias de las diferencias que habían surgido entre los bloques dialoguistas. Sobre el kirchnerismo y la izquierda no había dudas sobre la voluntad de no acompañar.

Con 27 firmas también se concretó el avance del despacho de la comisión de Presupuesto para el paquete fiscal, con un acuerdo de los libertarios, el PRO, UCR, MID, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

Con respecto a la ley bases, LLA se anotó un triunfo porque pudo condensar todas las voluntades a favor en un mismo dictamen. La posibilidad de que surgieran varios despachos era una alternativa que buscaban evitar a toda costa ya que hubiera complicado la discusión en el recinto. Finalmente, se logró un sencillo dictamen con el aval a la versión que llegó desde el Senado, en el que entre otras cosas, se quitaban de la lista de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, RTA y Correo Argentino.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante el plenario de comisiones que comenzó después del mediodía, hubo sucesivos argumentos a favor y en contra, pero en rigor el grueso de las discusiones ya habían sido resueltas durante la reunión que mantuvieron los gobernadores de Juntos por el Cambio con Miguel Pichetto y con Rodrigo De Loredo, en el que se decidió insistir con el regreso de Ganancias y la modificación de Bienes Personales que se rechazó en el Senado. Más tarde se avanzó con las conversaciones encabezadas por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, con los principales referentes de los bloques dialoguistas en donde se fueron sumando las voluntades para garantizar que el jueves Ganancias tenga los votos necesarios para volver a implementarse.

Pero precisamente este fue uno de los asuntos que tuvo más presencia durante el plenario de comisiones que se realizó en la sala 2, la más amplia del edificio anexo que fue elegida porque literalmente estaba estallada de gente. No solo estaban presentes los diputados de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, sino que había otros legisladores y una multiplicidad de asesores que estaban siguiendo el debate entre café y numerosas tandas de medialunas.

Vanesa Siley, diputada de Unión por la Patria y referente del gremio de los judiciales, fue una de las que puso sobre la mesa la discusión constitucional acerca de si se puede aprobar la implementación de un tributo como Ganancias con el solo aval de una de las cámaras, cuando se trata de un sistema bicameral. "Esta ley es el paraíso de la inseguridad jurídica y va a terminar en Tribunales", anticipó la legisladora sobre un asunto que ya se venía discutiendo en el Congreso y que generó preocupación y advertencias de parte de los bloques dialoguistas que conocen el funcionamiento judicial.

Desde ese sector vino la refutación del diputado de Hacemos Coalición Federal Oscar Agost Carreño, quien indicó que "el artículo 81 de la Constitución habla de adiciones y correcciones y no habla de “doble conforme”. En la medida que sigamos el debido proceso que dice la Constitución, no deberíamos preocuparnos en sí por encontrar en todo doble conforme porque no es la Constitución la que nos lleva ahí".

💬| Julio Moreno Ovalle: “Nosotros buscamos un ciclo exitoso, con inversiones, baja de la inflación, trabajo genuino y disminución de las tasas de interés. Pido a los diputados que el Impuesto a las Ganancias sea votado”.#LibertadYDemocracia — Diputados Argentina (@DiputadosAR) June 25, 2024

La firma del dictamen se dio con disidencias de parte del PRO y de la UCR, en donde se manifestaron diferencias en torno a la eliminación de Aerolíneas de la lista de privatizadas. En el radicalismo se anticipaba una etapa de discusión interna y de redefinición de los roles internos, ya que surgieron algunos cuestionamientos a la modalidad de conducción de parte de Rodrigo De Loredo que en varias ocasiones se manifestó sin tener en cuenta a la totalidad de la bancada, según indican diputados en off.

Más allá de la relevancia de la jornada y de la intensidad de los discursos, no hubo mayores cruces a excepción del que mantuvieron el diputado y jefe de Presupuesto José Luis Espert y el legislador de izquierda Nicolás Del Caño, quien cuestionó el operativo que se registró en las inmediaciones del Congreso el día de la aprobación en el Senado. Molesto, Espert le cortó el micrófono lo que generó una batahola que luego permitió que el diputado finalizara con su mensaje.

Lejos del enojo, en tanto, se la vio a la diputada de UP, Agustina Propato, que recibió muchos saludos de sus colegas en el día de su cumpleaños.

Gi