La Ley Bases atraviesa la recta final de definiciones y tambalean las privatizaciones de Aerolíneas, Correo y medios públicos

Luego de varios meses de discusiones, con marchas y contramarchas, el Gobierno de Javier Milei atraviesa esta semana la última curva del debate en torno a la ley de Bases y el paquete fiscal, y encara la recta final del recorrido en medio de intensas negociaciones con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados para definir la letra chica de los dos dictámenes.

Este martes quedarán listos los despachos, por lo que el jueves se levantará el telón del recinto para votar ambas iniciativas venidas en revisión con cambios del Senado. La idea primigenia era que se votara título por título, para que los diputados pudieran integrar la versión original de Diputados con la versión con cambios del Senado, aceptando algunas modificaciones e insistiendo con la redacción de la cámara de origen en otros aspectos.

Al promediar la tarde de este lunes el panorama dio un giro copernicano al hacerse público el planteo de Hacemos Coalición Federal para que el dictamen unificado de la ley de Bases se votara "por sí o por no" en una única votación, con el objetivo de evitar eventuales acciones de judicialización. El oficialismo y el PRO firmarán junto a los bloques dialoguistas un solo dictamen unificado en el cual se aceptarán los cambios del Senado, según difundió Noticias Argentinas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Miguel Ángel Pichetto: "Sostuvimos el funcionamiento del sistema bicameral"

"Sostuvimos el funcionamiento del sistema bicameral. Lo que apartó y no trató el Senado, no puede incorporarlo Diputados. Así evitamos la judicialización de toda la ley", fundamentó el jefe de ese bloque, Miguel Ángel Pichetto, en diálogo con la prensa acreditada en la Cámara baja. De esta manera, además, se evita una guerra de interpretaciones reglamentarias que se estaba gestando acerca de si se podía o no insistir con determinados artículos o títulos de proyectos cuando habían sido rechazados de forma expresa por la cámara revisora, como sucedió con Ganancias, Bienes Personales y moratoria previsional.

En la UCR tampoco había una postura unívoca para entrar en contradicción con lo que votó el Senado y acompañar, entre otros puntos, las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo oficial y los medios públicos de Radio Televisión Argentina. "No están los votos", fue el hit que entonaron todos los diputados de los bloques dialoguistas.

El Gobierno leyó este panorama adverso y cedió: acordó acompañar en bloque todo lo dispuesto por el Senado para la ley de Bases. También aceptó que quede afuera la intención de insistir con la eliminación de la moratoria previsional. El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones y la reforma laboral serán finalmente los que quedaron plasmados en la sanción del Senado.

El paquete fiscal tendrá un tratamiento diferente

"El propio presidente pidió que se insista con la restitución de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales, y que tengan un tratamiento por separado", indicaron las fuentes consultadas del radicalismo. Por su parte, Hacemos justifica su apoyo a insistir en Diputados con la restitución de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales en el hecho de que estaban en el dictamen que se aprobó en general en el Senado, antes de que esos artículos específicos cayeran en el tratamiento en particular.

En este marco, la ley de Medidas Fiscales se va a abrir. El dictamen que rubricará el oficialismo junto a los dialoguistas este martes será una invitación a adherir a la sanción del Senado, pero con la excepción de Ganancias, Bienes Personales y, quizás, el artículo 111 sobre gastos tributarios que sugiere la eliminación de los regímenes tributarios especiales.

Como en el Senado este artículo se cayó en la votación en particular con más de dos tercios de los votos, será prácticamente imposible reflotarlo (ya que se precisaría una mayoría agravada del mismo tenor), pero la intención del radicalismo y de Hacemos sería la de exponer con el principio de revelación a aquellos diputados que defiendan privilegios fiscales.

La UCR tiene problemas para sostener sus votos a favor de restituir Ganancias

Un tema que preocupa y mucho al Gobierno es la suerte que puede correr la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. A fines de abril, ese capítulo se aprobó con una mayoría muy ajustada de 132 votos, por lo que si al oficialismo se le escurrieran apenas un puñado de votos, quedaría herido de muerte y podría recibir el tiro de gracia en el recinto.

Este escenario no sería para nada descabellado, ya que la única posibilidad que existe de reflotar Ganancias es insistiendo con la versión de Diputados, que ni siquiera incluía el beneficio del 22% de incremento en el mínimo no imponible para trabajadores de provincias patagónicas.

En la UCR admitieron que tienen dificultades para sostener el número de 26 diputados que a fines de abril votaron a favor de restituir Ganancias, ya que los patagónicos estarían repensando su voto. Y el mismo dilema se repite en otros bloques dialoguistas.

Javier Milei cerró su gira en República Checa: "Si sale bien, probablemente me den el Nobel de Economía"

Tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal mantendrán este martes a las 11.30 un encuentro con cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio (Rogelio Frigerio, Gustavo Valdés, Marcelo Orrego y Claudio Poggi), quienes le transmitirán a los referentes de estas bancadas su interés para que insistan con Ganancias, dado que se trata de un impuesto coparticipable que aporta una gran masa de recursos a las provincias.

Con la rebaja de Bienes Personales, el Gobierno estaría más aliviado con los votos, según estimó un asesor muy ducho en materia de "poroteos". "Es una concesión que le hacemos al Gobierno, que va a perder recaudación y tendrá un impacto fiscal negativo. No lo hacemos por convicción propia", reconocieron las fuentes radicales.

Las privatizaciones de Aerolíneas, Correo y medios públicos podrían caerse de la ley de Bases

El plan de privatizaciones de Javier Milei recibió este lunes un golpe letal al revelarse que el bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Pichetto no avalará la inclusión dentro de ese paquete de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina (RTA), en el marco de la discusión de la ley de Bases que se votará el próximo jueves en la Cámara de Diputados.

Además, se conoció que la postura de Rodrigo de Loredo de acompañar esas tres privatizaciones no era tan representativa como parecía al interior del bloque radical, donde conviven posturas contradictorias entre sí, repartidas prácticamente en mitades. Al avizorar un escenario adverso, el Gobierno habría aceptado ceder en el capítulo de las privatizaciones y acordado firmar un dictamen unificado, aceptando los cambios aplicados por el Senado.

Si el gobierno insistiera con las privatizaciones, la decisión final sería de Unión por la Patria

Si el Gobierno, en cambio, decidiera junto al PRO insistir con esas privatizaciones, la decisión final pasaría a quedar en manos de Unión por la Patria. En ese hipotético escenario, el bloque de Germán Martínez se encontraría sin quererlo en una disyuntiva moral, dado que para evitar la entrega de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos no le quedaría otro remedio, paradójicamente, que apoyar las privatizaciones de otras empresas como Aysa, Nucleoléctrica, Corredores Viales, Belgrano Cargas, SOFSE, YCRT, Energía Argentina, e Intercargo.

Esto es así porque si Unión por la Patria, teniendo que optar entre la versión reducida de privatizaciones del Senado y la ampliada de Diputados, decidiera abstenerse, muy probablemente ganaría la votación la postura de insistir con la que salió de la Cámara baja.

La agenda de esta semana en Diputadoss

De todos estos temas se charlaron durante las conversaciones que tuvieron lugar al caer la tarde de este lunes en el amplio despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Hasta allí llegaron los negociadores del Gobierno, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, que se reunieron con los líderes parlamentarios de los bloques del oficialismo y la oposición dialoguista.

El encuentro comenzó pasadas las 17:30 y contaba con la presencia, además de Menem, de Silvia Lospenatto (PRO), Silvana Giudici (PRO), Gabriel Bornoroni (LLA), José Luis Espert (LLA), Santiago Santurio (LLA), Nicolás Mayoraz (LLA), Nadia Márquez (LLA), Karina Banfi (UCR), Carla Carrizo (UCR), Pamela Verasay (UCR), Miguel Pichetto (HCF), Emilio Monzó (HCF), Oscar Agost Carreño (HCF), Juan Manuel López (CC), Oscar Zago (MID).

Según quedó establecido por convocatoria oficial, este martes a las 15 se realizará un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, para dictaminar la ley de Bases. Al término de esta reunión conjunta seguirá sesionando desde las 18 la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, para dictaminar la ley de Medidas Fiscales.

Duro cruce entre Villarruel y Recalde por el financiamiento de las Olimpiadas de Matemática: "¿No hay plata?"

El jueves, en tanto, se realizará la sesión especial para votar ambas iniciativas, aunque resta esperar la citación oficial de Presidencia de la Cámara baja para confirmar la convocatoria al recinto. Más allá de cuál sea el formato final que adopten las iniciativas de Bases y Fiscal, Milei tendrá al cabo de la sesión su primer par de leyes aprobadas.

Si bien el número es exiguo, la sanción definitiva será un hito y un punto de inflexión en su gestión por el volumen de reformas que contiene cada una de esas dos leyes, que para Javier Milei constituyen las cajas de herramientas necesarias para reparar los daños de la economía argentina.

ML / ED