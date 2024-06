Hernán Lombardi: "Lousteau pareciera que hubiera vuelto al kirchnerismo"

Hernán Lombardi contó que siguió muy atentamente el debate en el Senado por la Ley Bases y que se asumbró por las posturas y la soledad de Lousteau ante el resto de los senadores de la UCR. Además, reafirmó la pelea del bloque del PRO porque se restituyan los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales en la ley, así como la privatización de Aerolíneas Argentinas y los medios públicos. “El objetivo provincial del bloque del PRO es el tema privatizaciones", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hernán Lombardi es diputado nacional desde el 2021 por Juntos por el Cambio. Fue titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos entre 2015 y 2019. Fue ministro de cultura de la Ciudad de Buenos Aires en el 2007, y ministro de Cultura y Deportes de la Nación en el 2001.

En una entrevista reciente, Hernán Lombardi sostuvo que “el kirchnerismo y Lousteau hoy actúan como si fueran lo mismo”.

Me gustaría que profundices esta idea de que Lousteau y el kirchnerismo actúan como si fuesen lo mismo.

Yo creo que, como dice el dicho, "al rengo hay que verlo andar". Y cuando se ven las actitudes de Lousteau, te diría prácticamente en todo este último semestre, no sé si es importante o no a esta altura del partido, pero vota con el kirchnerismo, usa las mismas triquiñuelas reglamentarias que el kirchnerismo, sostiene las posiciones ideológicas del kirchnerismo, pareciera que hubiera vuelto a su lugar de origen como ministro de Economía kirchnerismo.

Y no lo digo como “chicana”, simplemente estoy describiendo la realidad. Yo seguí la noche de la votación del Senado, por motivos ciudadanos pero también por motivos profesionales, y esa noche me quedé asombrado, no solo de sus argumentos, sino de la soledad absoluta de Martín Lousteau entre los radicales. Lousteau votó solo, absolutamente solo, o quizás votó con el kirchnerismo.

Y después todos los trucos reglamentarios, ese jugar con las triquiñuelas del reglamento, del dictamen, igual que lo hace el kirchnerismo. Juegan muy al borde, no tengo dudas de lo que afirmo. Hoy Lousteau juega como un compañero de ruta del kirchnerismo. Y para sumar y ser claros, en el Senado todo el resto del bloque radical votó de otra manera.

Sabiendo tu origen radical y conociendo el cariño que tenés por ese partido, quería saber, ¿a dónde crees que va? Tanto entre las diferencias entre cómo votó su presidente y cómo votaron el resto de los senadores, y también la separación de Juntos por el Cambio...

Yo creo que, para poner un contexto más amplio, la crisis económica y social de la Argentina es la más fuerte que tuvo en cuarenta años de democracia. Simplemente basándonos en ese "eufemismo" que heredó Milei sobre las "reservas negativas". Explícame qué es una "reserva negativa". Recién ahora estamos trepando para subirnos al ring cuando tenés reservas en el Banco Central.

Yo que estuve en otros gobiernos, lo puedo decir. Cualquier gobierno nacional con menos de veinte mil millones de dólares en el Banco Central activa todas las señales rojas de alarma. Y Milei heredó reservas de trece mil o catorce mil millones de dólares negativos. Ese es el contexto económico y social en que que estamos, y sumando obviamente con las condiciones de pobreza y todo esto que van de la mano de ellos.

En ese contexto, yo creo que hay un reacomodamiento general de la política. Nunca hubo una Cámara de Diputados o una Cámara de Senadores con esta cantidad de bloques. Pero lo que a mí me interesa es la fragmentación dentro de los propios partidos, cosa que muchas veces no se ve si no sos un observador muy cercano. Yo creo que hay una enorme fragmentación en el interior de los partidos, tanto del justicialismo, como del radicalismo, como también en La Libertad Avanza y el PRO. Eso es un reflejo de esta situación de crisis que estamos viviendo. Dentro de eso considero también la crisis del radicalismo, que sería bueno que se ubique como una fuerza estabilizadora del sistema democrático. A mí me parece que lo que han hecho los senadores, estuvo muy bien, con la excepción de Martín Lousteau, por supuesto.

¿Hay un relanzamiento del PRO a fin de este mes gestado por Mauricio Macri?

El PRO cambió sus autoridades. Mauricio es el presidente del PRO, y obviamente hay que actuar en este momento, donde la Ley Bases está marcando el escenario político del Estado, tanto la Ley Bases como la Ley Fiscal. Personalmente creo que hay una oposición obstruccionista por parte del kirchnerismo y sus compañeros de ruta, en este caso Lousteau, porque realmente no hay antecedentes que en 40 años de democracia no se le haya votado ni una ley a un gobierno que asumió hace seis meses.

Es central que se le den al Gobierno las herramientas para gobernar. Yo soy optimista con respecto a que la semana que viene salga la Ley Bases. Primero, porque hay que darle herramientas al Gobierno. Y segundo, porque nosotros, desde el bloque del PRO, creemos que se votan muchas cosas buenas, que hay muchas cosas buenas en la Ley Bases, es una cuestión de honestidad intelectual.

Cualquier cuestión previa a eso pareciera que es anticiparse a situaciones que no están hoy en la agenda. No creo que haya una decisión tomada acerca de cuándo es la presentación oficial, pero en todo caso Mauricio Macri es el presidente del PRO, él lo decidirá.

¿Cómo te ubicas en las tensiones que por momentos hay entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich?

Yo creo en el liderazgo de Mauricio. Él fue quien fundó este partido en 2003 que lo llevó a ser jefe de Gobierno durante ocho años, presidente por cuatro años. El liderazgo de Mauricio dentro del PRO para mí sólo puede definirse con un adjetivo: insoslayable dentro del PRO.

Después obviamente que valoro a otros dirigentes. Mauricio es un dirigente que siempre nos dio la oportunidad de hablar a todos, siempre fuimos escuchados. Yo siempre tuve una militancia radical, pero muchos otros dirigentes no, y aún así fueron promovidos, alentados a meterse en la vida pública. Incluso gente que no participaba de la política fue invitada bajo el liderazgo de Mauricio.

Entonces, yo creo que todos los dirigentes del PRO le debemos una enorme deuda de gratitud a Mauricio Macri. Y me parece que también es una fuerza estabilizadora, un sistema para el futuro. El PRO tiene mucho que decir para el futuro.

¿Te genera expectativas que Sturzenegger, que también era parte del PRO, hoy se sume con el rango de ministro al Gobierno?

Yo tengo admiración por Federico y por sus ideas disruptivas. Es un tipo que es un intelectual y al mismo tiempo se mete en la política. Me parece que es un aporte que, en una Argentina que ha probado muchas recetas que le han llevado a la decadencia, Federico influye a una Ley Bases y a muchas otras reformas que le propone un sistema anquilosado, antiguo, vetusto que tenemos para el futuro. Creo que Federico hace un gran aporte.

Alejandro Gomel: La Ley Bases vuelve la semana que viene a la Cámara de Diputados y la pregunta es: ¿Creés que se va a respetar aquello que se modificó o insistir con la versión original? Especialmente te pregunto respecto a dos temas principales, que son privatizaciones y el tema ganancias...

Bueno, permíteme primero una aclaración, porque a veces hay mucha confusión en la opinión pública de lo que dice la Constitución al respecto. La Cámara de Diputados tiene que tomar los artículos, los que ya fueron aprobados por el Senado ya está, fueron aprobados. Pero de los que vienen con modificaciones, la Cámara de Diputados no puede tocarlos.

La Cámara Puede insistir sobre la media sanción original con la misma mayoría que votó el Senado. Es decir, si un artículo fue modificado con dos tercios, tiene que ser modificado con dos tercios; si es con mayoría simple, tiene que insistir con mayoría simple. O simplemente puede adoptar, si es con mayoría simple, el articulado que votó el Senado.

Para ser claros, el proceso de la Ley Bases termina en la Cámara de Diputados y no admite reescritura, los artículos son los que están. Aclaro todo esto para poner claridad sobre lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Esto es lo que dice nuestra Constitución.

AG: Un constitucionalista nos dijo que, particularmente con Ganancias, cómo se rechazó por completo, Diputados no la puede volver a incluir...

Bueno, los constitucionalistas que nosotros hemos consultado dicen que el rechazo a un artículo es una modificación, y yo también considero que ese es el espíritu de la Constitución. Entonces, técnicamente, sí se puede insistir. Obviamente, hay muchas exégesis de la Constitución, pero nosotros pensamos que sí se puede insistir, aún los artículos que han rechazado.

Desde ese punto de vista, creemos que Ganancias y Bienes Personales son dos temas en los que hay que insistir. Yo personalmente creo que el objetivo provincial del bloque del PRO es el tema privatizaciones. Si no se pudiera insistir en esta instancia de la Ley Bases, particularmente en el tema de Aerolíneas y medios públicos, nosotros vamos a insistir con eso, con privatizar Aerolíneas y hay que privatizar los medios públicos. Si no es con este instrumento legal, será con otro. Pensamos que hay que hacerlo.

AG: Claro, usted afirma que si no es en esta oportunidad, se insistirá con otra ley para privatizar las empresas, pero es interesante destacar esto de respetar los acuerdos que se hicieron en el Senado.

Eso hay que verlo, fue en el Senado. Recién ayer llegó el texto definitivo dictaminado a la Cámara de Diputados. Porque cuando se hacen modificaciones en el Recinto, para que la gente entienda bien, no es un problema de demoras, es porque hay que ser muy cuidadoso en la versión taquigráfica porque esa es la que termina valiendo. Entonces, ayer fue recién oficialmente enviado de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados de la Nación.

