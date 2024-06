Bornoroni afirmó que la Libertad Avanza insistirá por la privatización de Aerolíneas Argentinas

El diputado libertario Gabriel Bornoroni aseguró que su bloque en Diputados insistirá por las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina (RTA) y el Correo Argentino.

Así lo establecía el proyecto original de la Ley de Bases, aunque las tres empresas fueron sacadas luego por el Gobierno para sumar voluntades que permitieran la aprobación de la normativa.

“Vamos a insistir con las privatizaciones, obviamente. Tenemos empresas que las pagan cualquier persona que no consume el servicio cuando va y paga su impuesto. Tenemos que ser claros. El que consume algo lo paga, el que no lo consume no lo paga”, señaló Bornoroni.

Y luego enfatizó: “El que consume Aerolíneas lo paga, el que no lo consume no lo paga. Ese es el quid de la cuestión. Los argentinos lo han entendido, los que no lo entienden son algunos diputados que están por ahí escuchando a algunos sindicalistas de la aerolínea, no al pueblo”.

Privatizaciones

“Ellos (por los senadores) sacaron Aerolíneas, RTA y el Correo. Por esas tres vamos a insistir. Esto es un anhelo, una perspectiva mía como jefe de bloque”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Si después no llegamos a los números será otra cosa, pero nosotros vamos a insistir. Esperemos que todos los que votaron de una forma sigan votando así”, agregó.

En relación a esta problemática existen dos interpretaciones jurídicas sobre la posibilidad o no de poder insistir en el proyecto original cuando hay contenidos que no han sido tratados como es el caso en cuestión.

Además queda por conocer cómo impactará políticamente en el Senado esta decisión del bloque oficialista en Diputados.

Ganancias

“Creo que principalmente tenemos el respaldo de los gobernadores. Es un impuesto que el 60 por ciento es coparticipable. Así que eso a las provincias les llega casi directamente”, indicó el diputado libertario.

Cómo sigue

“Ahora que vuelve (la ley), nosotros con mayoría simple podemos insistir en el texto que salió de Diputados porque es la cámara de origen. Eso va a ser nuestro trabajo”, sostuvo Bornoroni.

“Era importante no sólo para el Gobierno sino también para los argentinos que un proyecto que envía el Ejecutivo, estuvo seis meses en debate y al fin logra ver la luz”, expresó el legislador.

Además confirmó que durante esta jornada habrá una reunión entre los jefes de bloque de las distintas bancadas y que se espera que “el 27 ya estemos en sesión en el Congreso”.