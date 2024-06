Desfiles militares: el desplante a Mauricio Macri y la incómoda presencia de Aldo Rico

Tras años sin realizarse desfiles militares a nivel nacional por el Día de la Independencia, este jueves el ministro de Defensa Luis Petri confirmó que este año volverá el clásico evento protagonizado por los soldados argentinos. Sin embargo, las últimas paradas realizadas por el Ejército se vieron envueltas en reiteradas polémicas, desde la presencia del excarapintada Aldo Rico, hasta la suspensión a último momento por conflictos salariales.

La última vez que hubo un desfile nacional fue durante la presidencia de Mauricio Macri, como bien recordó Petri, quien además destacó que la celebración principal del 9 de julio no se hará en San Miguel de Tucumán, sino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, durante los últimos cuatro años distintos municipios provinciales continuaron con esta tradición y también resultaron motivo de escándalos.

Luis Petri: "El presidente Milei lo pidió y el 9 de Julio vuelven los desfiles militares"

Sin ir más lejos, en 2023 agrupaciones de veteranos del Operativo Independencia (1975), que dió inicio al “aniquilamiento de los subversivos”, participaron del desfile cívico-militar que realizó la Municipalidad de Yerba Buena, ubicada en Tucumán, en el marco de los festejos por el 207° Aniversario de la Independencia Argentina.

La intervención generó polémica en las redes sociales con mensajes de repudio. En diversos videos compartidos se escucha que el conductor del evento destacó la participación de Veteranos de Malvinas y dijo: “Le rendimos tributo a Fu.He.N.A.R, que son los veteranos de guerra del Operativo Independencia”. Y agregó: “Gracias por su heroísmo demostrado y sobrado. Muchas gracias también por su valor y su entrega incansable a esta Nación”.

Los desfiles militares durante la presidencia de Mauricio Macri

Durante el Gobierno de Mauricio Macri la tradición de los desfiles militares se realizó anualmente, pero lejos estuvieron de evitar la controversia. De los cuatro años de gestión en los que se organizaron estos eventos para el 9 de julio, dos se vieron envueltos en polémicas debido a la presencia del el exteniente coronel Aldo Rico, quien participó del levantamiento de los “carapintada”; mientras que en 2018 se suspendió el acto debido a conflictos salariales con las Fuerzas Armadas.

En 2016, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia, el Gobierno organizó un desfile militar en donde la emotiva columna de los excombatiente de Malvinas se llevó la ovación de los presentes. Pero entre los veteranos apareció, saludando a la multitud, Aldo Rico, quien peleó como oficial en la Guerra con el grado de Mayor.

Aldo Rico en el desfile por el Bicentenario de la Independencia.

Aunque en el acto muchos no lo reconocieron, en las redes sociales despertó un gran enojo y se llevó múltiples críticas, no por su papel como excombatiente, sino por ser uno de los que en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, encabezó el alzamiento militar de los "carapintada" en Semana Santa. Un año después intentó un nuevo levantamiento en Monte Caseros.

Lo mismo ocurrió en 2019 cuando Rico volvió a participar de los festejos del 9 de julio como veterano de Malvinas. En aquel entonces, el exmilitar había señalado: “Ni el Presidente me puede impedir que yo desfile, sí quiero, y ya lo he hecho varias veces". Pero la controversia no finalizó ahí, sino que días más tarde el ministro de Defensa durante la gestión de Macri, Oscar Aguad, defendió la presencia del excarapintada en el acto y sostuvo que el levantamiento fue “un acontecimiento chiquito que no puso en jaque a la democracia”.

Aldo Rico en silla de ruedas durante el desfile militar de 2019.

Finalmente Aguad tuvo que pedir disculpas, sobre todo porque la polémica lo enfrentó a la Unión Cívica Radical (UCR), que integraba la alianza de Juntos por el Cambio. “El señor del que hablamos [Rico] es un personaje menor y lo que trato es que no lo conviertan en un personaje mayor. Lo trascendente fue la actuación de Raúl Alfonsín y de la gente en las plazas”, justificó el ministro al diario La Nación.

Un año antes, el Gobierno había tenido que suspender a última hora el desfile militar del Día de la Independencia por un conflicto salarial con las Fuerzas Armadas. Si bien la versión oficial señalaba que la cancelación se debía a una cuestión presupuestaria, los militares mencionaron por lo bajo que la causa era por la falta de acuerdo con el Ejecutivo sobre el incremento de sueldos.

La irrupción de los "carapintadas": el día que empezó el levantamiento militar de Semana Santa

El personal jerárquico de las FFAA se encontraba disgustado con la resolución de los Ministerios de Defensa y Hacienda que otorgaban una suma fija no remunerativa por dos meses para el personal militar jerarquizado en desmedro del aumento que habían percibido las fuerzas de seguridad.

El tema generó un fuerte malestar por dos motivos: por un lado, los militares denunciaron una "discriminación" respecto al aumento que se les dio a las fuerzas de seguridad y, por otra parte, creían que se fomentaría una desjerarquización del personal militar que pasaría a tener salarios en muchos casos similares a los que tienen militares de rango menor. Es que los militares de rango menor percibieron aumentos del 15% correspondientes a toda la Administración Pública.

El desfile por Malvinas que no se hizo

El gobierno de Javier Milei tomó la decisión de cancelar el tradicional desfile de los veteranos de la Guerra de Malvinas, que debía realizar el 2 de abril de 2024. Nicolás Kasanzew, ex corresponsal de guerra y actual director de Gesta de Malvinas del Senado, confirmó el hecho mediante una publicación en sus redes sociales: "El alto costo que implica organizarlo lo hace imposible, dadas las condiciones de crisis económica que vive el país. Será para más adelante", sostuvo.