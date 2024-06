Eduardo Toniolli (UxP) vs. Martín Maquieyra (PRO): Cómo reconstruir a la clase media cuando arrecia la batalla cultural

El dirigente del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, remarcó que el DNU 70/2023 es un "engendro profundamente anticonstitucional" y acusó a Milei de querer "terminar con la inversión social". Por su parte, Martín Maquieyra, ex precandidato a gobernador de La Pampa, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que "los extremos nos han llevado a la situación en la que estamos".

Eduardo Toniolli es diputado nacional por el Partido Justicialista de Santa Fe y dirigente del Movimiento Evita. Por su parte, Martín Maquieyra es diputado nacional del PRO por La Pampa y ex secretario general de La Generación Argentina, un grupo juvenil organizado dentro del PRO.

¿Cuál es su balance de lo que pasó hasta ahora con la Ley Bases y que terminará sucediendo mañana?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Eduardo Toniolli (ET): Me recibieron con un tema de Ricardo Iorio, que fue un referente musical y hasta político, ya que el primer acto político en el que participé en mi vida, siendo muy chico, fue el de Hermética en Rosario.

En cuanto a los 6 meses de trabajo con la Ley Bases, desde Unión por la Patria la impugnamos desde el principio. En realidad, impugnamos los objetivos que impulsa esta ley, que son los mismos del DNU 70/2023, es decir, reprimarizar la economía argentina, extranjerizar nuestros recursos estratégicos y eliminar cualquier promesa de movilidad ascendente.

La Ley Bases atraviesa la recta final de definiciones y tambalean las privatizaciones de Aerolíneas, Correo y medios públicos

Es fundamental formar una economía de enclave para reconstruir la clase media. Por todo esto rechazamos la norma integralmente. Hoy nos encontramos en las puertas de lo que sería la sanción definitiva de esta herramienta que pretende tener el Gobierno de cara a esos objetivos y que abarca un DNU vigente profundamente anticonstitucional.

Como dirigente del Movimiento Evita, ¿qué impacto ha tenido en el partido todas las denuncias que involucran a otros dirigentes por extorsión y retención de cobro de asignaciones sociales por no asistir a movimientos sociales?

ET: Este Gobierno ha elegido dos enemigos porque sabe que las respuestas primarias a este orden de cosas que nos quieren llevar, no van a surgir de la política ni de la Justicia. No hay respuesta en la Cámara de Diputados en rechazo a DNU pero tampoco de la Justicia frente a un engendro profundamente anticonstitucional.

Las respuestas van a salir de las representaciones sociales organizadas que tienen que ver con la realidad cotidiana de nuestro pueblo, como el movimiento obrero. Y como el Gobierno sabe de esto, los ha elegido como enemigos desde un principio con un intento por minar sus bases de representación que se trasluce en la represión abierta a la movilización popular.

Carlos Fara sobre el relanzamiento del Gobierno: "Van a empezar a impulsar leyes más acotadas"

Además están estos procesos judiciales donde han llegado a la ridiculez de intentar desprestigiar las movilizaciones en rechazo al mismo gobierno o de filtrar audios de supuestos casos de extorsión a integrantes de esas organizaciones para que participen de las movilizaciones. Incluso, inculparon al Movimiento Evita por esas acciones en movilizaciones donde no había participado.

Esa campaña quedó al desnudo con ese tipo de contradicciones. Nosotros entendemos que es parte de la ofensiva de este gobierno. Por supuesto que después, en algún momento, ha perdido impulso, básicamente porque fue el mismo gobierno el que tuvo que pasar a explicar lo que dejó de hacer en materia de políticas sociales.

El objetivo no es terminar con lo que ellos llaman la intermediación, que no es otra cosa que la organización de la misma comunidad para dar respuesta a situaciones de pobreza. Está claro que Milei no inventó esto, pero también está claro, como muestran los números que el Indec publicó ayer, que el Presidente profundizó enormemente la pobreza y llevó a números insoportables para la mayoría de nuestro humilde pueblo. Ahora bien, la gran mentira es que este Gobierno no es que quiere terminar con la intermediación, sino que quiere terminar con la inversión social para sacar a los argentinos de la situación gravísima que están.

Los efectos de los últimos dos gobiernos

Lo sumamos a Martín Maquieyra. Recién hablábamos con Carla Carrizo, diputada del radicalismo, que nos contaba que representan cinco gobernadores, mientras que Hacemos Coalición Federal representa siete. Además, afirmó que en esos 12 gobernadores radica un proyecto de alternativa frente al resto de lo que no es La Libertad Avanza para que no sea algo previsible como lo que votarían el PRO o UxP. ¿Qué responsabilidad tienen el fracaso de los dos últimos gobiernos, que fueron dos coaliciones que ustedes dos integran, para generar las condiciones de posibilidad de que un outsider como Milei alcanzara la presidencia en solo dos años?

Martín Maquieyra (MM): Claramente hay una responsabilidad, por lo menos hablo, por supuesto, por nuestra fuerza. No llegamos al poder en la Argentina por divisiones internas, por la propia PASO que tuvimos el año pasado y también por no hacer un esfuerzo para mejorar la gestión y la comunicación. Ese es el análisis que hemos hecho de ese gobierno del 2015 al 2019 al no poder ser reelectos.

Y el electorado nos ha dado la Argentina un presidente distinto, votado por la mayoría del pueblo y hoy tenemos esta realidad de un hartazgo con la política tradicional, siendo que Juntos por el Cambio y el PRO, sobre todo, son espacios más modernos.

Eso, en mi caso, me lleva a seguir trabajando para ser esa alternativa que hablaba la diputada radical, la de un gobierno de centro-derecha, en nuestro caso, Hay que salir un poco de los extremos, porque creo que los extremos nos han llevado a la situación en la que estamos.

Vivo | Comenzó el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner: quiénes son los acusados

ET: Entiendo que claramente hay una responsabilidad, sino no sería posible explicar el ascenso de una figura como la de Javier Milei y la revalidación popular de la idea del liberalismo más duro en la Argentina, idea que también se habían ido a su casa en diciembre del 2001.

Esto se dio por las internas a cielo abierto, las inconsistencias y el no cumplimiento de los contratos electorales por parte de un proyecto político, si lo pensamos más en función de la última gestión. Pero también debemos pensarlo en términos del fin de un ciclo, que es el ciclo que se abrió en la Argentina, en 2001 u otro podría elegir otra fecha, por ejemplo hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

La clausura de esa etapa, que es la que dio apertura a un nuevo proceso político en la Argentina, la de la respuesta de una parte importante de la dirigencia, el peronismo, el movimiento nacional y de otras fuerza afines a esa crisis del liberalismo, hoy, producto de su propia crisis, abre esta nueva etapa.

Roberto Cachanosky: "Milei es más contradictorio que pragmático"

La pregunta es qué es lo que va a hacer el peronismo frente a las imposibilidades de resolver las necesidades materiales de nuestro pueblo y frente a las imposibilidades de responder al anhelo de movilidad social ascendente que nuestro pueblo todavía tiene en fuero interno. Es que el peronismo es una fuerza que necesariamente tiene que dar respuesta a eso. Quizá otra fuerza no, pero el peronismo sí.

Entonces entiendo que lo de Milei va a ser una frustración inevitable, porque frente a todas estas imposibilidades, los números nos están mostrando que no hay una respuesta real, solo simbólica. Pero nuestro pueblo no se alimenta exclusivamente de batallas culturales, vale para todas las fuerzas políticas, pero sobre todo en este momento, para esta gestión. Es que, ante la imposibilidad de dar respuesta a las necesidades materiales de nuestro pueblo, solamente está alimentando su guerrita cultural.

El futuro inmediato del Congreso

Claudio Mardones (CM): Estamos en un momento clave de resolución de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso y se va a dar una foto muy distinta a la que ustedes vieron el 10 de diciembre con Milei dándole la espalda al Congreso. Luego, el Presidente tuvo que barajar y dar de nuevo. Finalmente queda otro poroteo y un camino corto por recorrer. ¿Para qué Cámara de Diputados se preparan en este segundo semestre sus respectivos bloques? Es que en la Cámara Baja nos encontramos con un PRO que termina de garantizar la votaciones para el oficialismo con definiciones que a veces superan al propio oficialismo. Mientras que en el caso del peronismo, vemos una oposición cerrada.

ET: Por ahí quedó solapado con este tratamiento de la Ley Bases, pero hubo una sesión hace unas semanas, en donde se le dio media sanción a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Hay en ciernes una convocatoria, hecha por el radicalismo, para una sesión que promueve votar algunos de los dictámenes que hay en materia de actualización de presupuesto universitario y FONID.

Hay una parte de la política que se define a sí misma como oposición amigable y que maneja la lógica de dirigentes que son dirigidos por un nicho electoral sin ninguna pretensión más que seguir lo que dicen las encuestas. No me estoy refiriendo al PRO en particular, ya que creo que hay más acuerdos de ideas con La Libertad Avanza.

Continúa el debate en Diputados por la Ley Bases.

Me refiero a otros bloques intermedios, después de hacer ese gesto, entienden que es una forma de contentar a una parte de su electorado que acompañó a Milei en noviembre del 2019. Muchos de ellos entienden que ahora tienen que empezar a dar respuesta a este reclamo que surgió en la calle con la movilización por el presupuesto universitario, el reclamo por la asistencia alimentaria, el reclamo de los trabajadores de algunos sectores frente a su salario, etcétera.

De ahí pueden salir cosas muy interesantes, intentar romper con la lógica que impone el Gobierno permanentemente sobre todos los sectores de la actividad económica, social y los que están ligados al mercado interno. Entonces, me parece que se puede abrir un nuevo escenario.

MM: Viene un Congreso de mucho debate. En esta primera etapa del año nos llevó mucho trabajo la Ley Bases, por ser una ley tan amplia y que modifica tantas leyes, es decir, no era simplemente una ley de algunas emergencias, como pasaba en otro cambio de gobierno, sino algo más profundo.

Esquirlas en el Gobierno de la guerra Bullrich-Macri

Y viene también un Congreso que va a tener su propia dinámica, más allá de las iniciativas del Poder Ejecutivo. En el caso del PRO tenemos una agenda para impulsar, que ya la hemos hecho pública, como “Ficha Limpia” o Boleta Única, e intentaremos poder llegar al consenso con las demás fuerzas para eso.

Vendrán, seguramente, proyectos del Gobierno que analizaremos cada uno de ellos para ver si estamos de acuerdo ideológicamente. Si nos parecen bien, los acompañaremos. Y si hay propuestas del Gobierno que no estemos de acuerdo, también marcaremos la diferencia y hasta votaremos en contra.

Esperamos y exigimos que venga un presupuesto, porque este primer año hemos gobernado sin presupuesto, al igual que ha pasado en la primera gestión de Alberto Fernández, y eso no está bien. Así que vendrá un presupuesto nacional a mediados de septiembre, que esperamos poder debatir y ver cuáles son las previsiones del Gobierno.

Pero también esperamos una agenda proactiva del Congreso en proyectos que quizá encontremos consenso con todas las fuerzas, como el de la ludopatía. Hay muchas cuestiones urgentes que tenemos que legislar, así también como la ley de hidrógeno verde o limitar las emisiones de metano en la industria de hidrocarburos. El Congreso tiene que tener movimiento y legislar, más allá de las iniciativas del Ejecutivo o de las iniciativas más políticas de la oposición.

AO FM