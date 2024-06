Carla Carrizo: "Muchos ciudadanos no se conforman con que Milei sea la única opción"

La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo, ubicó al radicalismo y a Hacemos Coalición Federal como la única oposición al gobierno de Javier Milei: “El PRO tiene un sí fácil y es casi parte del Gobierno, y Unión por la Patria tiene un no fácil y no le interesa debatir nada”, comparó. Además, explicó cómo va a ser el voto del bloque radical en Diputados para la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, con el fin de que el Gobierno “empiece a gobernar”. “En el caso de Bases hay un consenso para ratificar lo del Senado y en el Paquete Fiscal hay algunos puntos en los que no se puede insistir”, adelantó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carla Carrizo es diputada nacional de la Unión Cívica Radical por la Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente, fue directora de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador y docente en la Universidad de Buenos Aires.

Usted compartió un video de una intervención televisiva de Martín Lousteau, quien es muy crítico con este Gobierno y con la Ley Bases, pero al mismo tiempo usted votó afirmativamente en Diputados en el debate por la Ley Bases. ¿Qué se puede esperar del radicalismo respecto de este Gobierno? ¿Hay incoherencia o coherencia votando de una manera o de otra con el paso del tiempo?

Son dos cámaras distintas y representamos cosas distintas. Yo estoy con el radicalismo de la Ciudad y vamos a seguir una misma línea dentro de lo que es el paquete fiscal, pero hay que pensar qué está en juego el jueves cuando vayamos a la sesión. La Ley Bases ya es ley, y nosotros tenemos que decidir cuál es la mejor versión de Bases y del Paquete Fiscal, si la versión del Senado o la de Diputados.

En Bases, la decisión mayoritaria del radicalismo y de otros bloques con poder de decisión, fue que se ratifican los cambios del Senado. Todos los bloques coinciden con que la versión que mejor expresa el producto Bases es la del Senado. Mayoritariamente el radicalismo, junto con Hacemos Coalición Federal, avaló los cambios del Senado, ahí no hay disidencia en el radicalismo.

Las disidencias, por una estrategia de cómo representa el radicalismo en cada distrito, es en la parte fiscal, en bienes personales y ganancias. En ese sentido, no tenemos gestiones de gobierno, entonces queremos que se inicien con el mensaje que damos al Gobierno, que es que el esfuerzo fiscal no lo haga la clase media, sino los sectores más ricos de la población. Entonces, hoy no hay solamente un presidente con minorías, sino que también tenemos un Congreso fragmentado.

Quiero destacar 2 grandes bloques: el radicalismo, que tiene 84 diputados y 5 gobernadores y Hacemos Coalición Federal, que tiene 26 diputados pero 7 gobernadores. Esos dos bloques, que son los bloques de opositores, porque el PRO tiene un sí fácil y es casi parte del Gobierno, y Unión por la Patria tiene un no fácil porque no le interesa debatir nada. Ese centro desarrollista, compuesto por la UCR y Hacemos Coalición, es lo que está construyendo país, le va a dar sus primeras dos leyes al Gobierno para que no tenga excusas para culpar y empiece a gobernar, lo que está marcando un termómetro muy claro al Presidente frente a su delirio místico y de refundación permanente, el mensaje de mañana es para que empiece a gobernar.

Los 5 gobernadores del radicalismo y los 7 de Hacemos Coalición Federal, representan la mayoría de gobierno del país, porque cuando sumamos los territorios de ambos da la mayoría. ¿Estos dos bloques que hoy representan gobernadores y diputados, son parte de la nueva coalición de gobierno alternativa para el futuro de la Argentina?

Creo que esa es la pregunta y la expectativa de muchísimos dirigente políticos y ciudadanos que no se conforman con que Milei sea la única opción, incluso para el propio Presidente es interesante, porque la legitimidad del Gobierno, el 56% que lo eligió, es un voto por necesidad, no es electivo y decisivo. Las elecciones presidenciales más interesantes son aquellas en las que el presidente electo gana por 1 o 2 puntos, porque en ese sentido cualquiera que gane tiene representatividad.

Uno no vota escapando, vota eligiendo. El factor Milei, que es un fracaso colectivo del resto de los partidos, fue una elección en donde no había mucho para votar, porque Juntos por el Cambio trabajó para perder y la opción del gobierno de Alberto Fernández no tuvo ayuda ni de su propia coalición.

No hay que demonizar a Milei, porque es producto del fracaso de la dirigencia con expertise en el país. Entonces, hay mucha expectativa por el surgimiento de otro modelo con representatividad, esperemos que haya un centro desarrollista, territorial y del interior que pueda darnos esperanza, ojalá pueda concretarse para el 2025.

"El factor Milei es un fracaso colectivo del resto de los partidos", señaló la diputada.

¿No se debe demonizar a Milei porque es causa del fracaso de otras coaliciones? ¿Demonizar a Milei es demonizar a las causas que lo hicieron posible? Lilita Carrió dijo que Milei y Cristina Kirchner son lo mismo. Es decir que, si Milei es Cristina Kirchner, ¿si se demoniza a Milei se demoniza a Cristina?

Me interesan más los ciudadanos que los dirigentes, y la verdad es que los ciudadanos están agotados. Cuando inició el 2015 los ciudadanos tenían una expectativa de terminar con la idea de la pelea y el desgaste. Los radicales hicimos un gran esfuerzo por la colación del 2015, no era hacer antikirchnerismo, era hacer post kirchnerismo, porque las democracias avanzan.

Cambiemos quiso ser fundacional, polarizó y no resultó. Después vino Alberto, quiso ser transicional y tampoco gobernó. La clase media argentina está agotada de una dirigencia que se autopercibe con oficio y experiencia pero produce pobreza. Cuando digo que no hay que demonizar a Milei me refiero a que va a ser un presidente más, necesitamos que gobierne y queremos ganarle con competitividad. No quiero un centro que se repita y no genere representación genuina, quiero un centro desarrollista. Todo el mundo está de acuerdo con que tenemos que ser reformistas, nadie quiere el status quo porque eso es distribuir pobreza, pero quiero competirle a Milei con inteligencia, con un proyecto desarrollista, no con algo que se repita para que nada cambie.

Entonces, no le dimos opciones competitivas a la gente, Milei fue por default porque quería un cambio. Entonces la ciudadanía no fue a votar eligiendo.

Estos seis meses, el Congreso produce consensos, y quiero destacar el rol de estos dos bloques que mencioné anteriormente porque no es fácil coordinar con intereses, 12 gobernadores y regiones distintas. Coordinar esa fragmentación en una ley que le dé al Ejecutivo la herramienta para no tener excusas para no gobernar.

Hay una cosa positiva en el país, no me gusta cuando el gobierno empieza a buscar culpables, hay que decirle a la ciudadanía que si hay que privatizar estamos de acuerdo si hay que hacerlo, pero es un gran debate nacional, porque Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas fueron los casos emblemáticos de privatizaciones fallidas, ¿por qué vamos a repetir la historia? Esto se acabó para Milei y para los que vienen, cerrar el tema del capítulo de las leyes no deja de ser un gran tema para que el Presidente empiece a gobernar, para buscar la competitividad efectiva para el 2025 y para ver si se puede construir algo mucho más sugerente en el país para el 2027.

Alejandro Gomel: Según lo que dice, la Ley Bases es tema cerrado y se va a aprobar con las modificaciones del Senado, pero no me queda claro lo que van a hacer con el tema Ganancias y Bienes personales, ¿van a acompañar la idea de restaurarlo o rechazarlo como se hizo en el Senado?

Vamos ratificar los cambios el Senado en Bases, es una sola votación, lo explico porque a veces se cree que al ser una votación muy larga se discuten otras cosas, la sesión va a ser larga porque van a hablar mucho, pero en el caso de Bases hay un consenso para ratificar lo del Senado. En el Paquete Fiscal, hay algunos puntos que no se pueden insistir, porque aunque la idea sea insistir en la versión del Senado, hay tres cosas en ese sentido en las que el Senado votó en base a sus preferencias, y aunque quisiéramos insistir, vamos a perder.

Esa insistencia es solo para generar una posición política. El Senado, en el paquete fiscal, hizo los cambios en el sentido de blanqueo, que nos gusta y tomamos casi todas las sugerencias, además de que fue por dos tercios, algo que no se puede alterar. Otro cambio que no podemos superar pero que igualmente vamos a dejar clara nuestra decisión política es la del artículo 111, que fue una sugerencia que pedimos y que nos hubiese gustado que el Senado nos diga que sí, porque en ese artículo le pedimos al Gobierno que sea más ecuánime en el llamado al esfuerzo público para lograr que no haya más déficit fiscal en la Argentina. Les redujimos a quienes pueden pagar para que puedan invertir, pero 111 era una mirada del pueblo, queríamos un esfuerzo equitativo, les dimos Bienes Personales pero les sugerimos el artículo 111 para que el esfuerzo sea equitativo y no se toque más el bolsillo de la clase media, porque a los ricos le bajan los impuestos y a la clase media se la suben.

Vamos a insistir con ese 111, pero vamos a perder. En Bienes Personales y Ganancias va a haber una mayoría construida, vamos a hacer una división de trabajo. Va a haber un voto dividido, queremos dar un mensaje político muy profundo, no está bien hecho Ganancias, va a haber un par de votos radicales en los que no vamos a votar a favor.

Claudio Mardones: Van a insistir con el artículo 111, que es un tema estructural de estos últimos años. ¿Usted considera que con el radicalismo insistiendo, no van a llegar y el 111 no va a prosperar?

No va a prosperar, es una pena. De todas forma lo ubicamos como un posicionamiento político, aunque se pierda queremos dejar el mensaje al Gobierno sobre que tiene que hacer un esfuerzo equitativo.

CM: Karina Banfi dijo que iban a respetar los cambios del Senado pero que iban a insistir con las privatizaciones, interpreto que hay margen para que puedan insistir este año y no el año que viene, porque esas fueron modificaciones que el oficialismo sacó del proyecto antes de llegar el momento del debate. ¿El radicalismo va a presentar otro proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas? ¿Que está pensando el radicalismo en materia de privatizaciones?

El radicalismo no está en contra de las privatizaciones en sí, de hecho Alfonsín fue uno de los que realizó el primer modelo de privatización fallida de Aerolíneas. El punto es que nosotros queremos un debate serio, no es que estamos en contra, sino que no queremos que la privatización no sea controlada o debatida en el Congreso.

La primera versión de Bases tenía 41 empresas para privatizar sin control del Congreso, incluso algunas no tenían déficit. Nos tenemos que ordenar. Esas cosas tienen que durar, no se puede improvisar. De esas 41 empresas quedaron 9, no es que lo negamos directamente, pedimos un debate.

Las que se habilitan tienen, la mayoría, el control del Estado. Queremos la competitividad, la impronta y la responsabilidad, pero no queremos un cheque en blanco, porque la experiencia que tenemos es que Aerolíneas y Correo fueron privatizaciones fallidas. Entonces, no vamos insistir en un modelo que solo hace el Ejecutivo sin control del Congreso.

Me interesa marcar, sobre todo, el tema de Correo, porque por el modelo de negocios en el mundo, esa sí es una empresa estratégica. En Argentina no hay ni una ley que regule el conflicto de intereses en el gobierno, entonces no es oscuridad o sincontroles, porque esa modalidad de privatización le sale carísima a muchísimas generaciones del pueblo argentino. Queremos privatizar con un gran debate nacional, que el Ejecutivo envíe su plan de negocio y que no extorsionen ni mal informe con que no puede privatizar, porque puede hacerlo pero con control, con un Congreso que pueda dar una privatización exitosa, deconstruida, auditada y con buena calidad para que dure.

Es al revés, si se pasa por el Congreso se puede hacer mejor que si solamente lo decide el Ejecutivo. Le diría al Presidente que deje de denostar al Congreso, porque tiene una arena óptima para hacer las cosas bien. Hay que construir y la construcción implica muchísimo debate, consenso y visibilidad. Hemos aprendido mucho más los ciudadanos de Bases y del Paquete Fiscal porque se ha debatido y se visibilizado. No está cerrado el capítulo privatización, pero queremos un gran debate nacional. Esperamos el proyecto y el debate.

VFT