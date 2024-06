Martín Tetaz: “Milei se peronizó”

Martín Tetaz participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) del Grupo Perfil, en la que cuestionó las negociaciones que Javier Milei debió realizar para lograr acuerdos que le permitieran avanzar con su programa de gobierno. "Milei come cada vez más peronismo. Es un Pac-Man de comer pedazos de peronismo", sostuvo.

El diputado Nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) también habló sobre el liderazgo de Martín Lousteau en el partido centenario. "Lousteau hoy tiene un protagonismo muy importante y la Ley Bases lo puso en un rol central que no tuvieron ninguno de los otros opositores en el Senado", destacó Tetaz en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación y vicerrector de USBA.

—Lilita Carrió sostuvo que Milei es tan peligroso como Cristina Kirchner, ¿Cuál es su opinión?

—A mí me parece que los extremos no son buenos y vamos a una sociedad que siempre combate un extremo con el otro extremo. Por lo tanto, las posiciones más racionales que a uno le gustaría, las posiciones más intermedias, se desdibujan. Es difícil imponer una posición moderada de centro en Argentina, es una limitación. En cierto sentido, Milei se tuvo que ir a un extremo. No sé si en los términos tan dramáticos de que Cristina o Milei son un peligro para la República. A Lilita creo hay que dividirla por dos. Siempre exagera, ya que tiende a caricaturizar la realidad. Yo no creo que ninguno sea un peligro para República. Aquella Cristina que a nosotros nos preocupaba y que generó el surgimiento de Cambiemos en 2015, era una Cristina que tenía mayoría en el Congreso, que pensaba abusar o avanzar en el control de la prensa, de la justicia. Hoy Milei, está mucho más recortado en sus capacidades porque tiene 37 diputados y 7 senadores. Como ya lo dije en alguna oportunidad, esto no quiere decir que yo esté proponiendo un juicio político. Sino que, por el contrario, observo que es un peligro para el país, que alguien que pueda ser removido en su cargo.

—¿El peronismo podría intentar promover un juicio político en el Congreso?

—Es como esas bombas, que para fabricarlas tenés que juntar dos sustancias, pero cuando las tenés por separado, las sustancia son inocuas. No hacen nada por separado a menos que las juntes. Acá tenés que juntar la voluntad con los votos. Por ejemplo, nosotros en el gobierno anterior le iniciamos un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. La voluntad del juicio político la teníamos, lo que no teníamos eran las dos terceras partes del Congreso para que ese juicio pudiera proseguir, entonces quedó simplemente en una manifestación política. Acá pasa lo mismo, pero al revés. Tendríamos los votos, porque hay toda una posición que sumada suma dos tercios. Pero la segunda cuestión es si están todos dispuestos, y te diría que la mayoría de esos de esos diputados no estamos dispuestos.

—A raíz de la posición crítica que mantuvo en el Senado sobre la Ley Bases, ¿usted cree que Martín Lousteau se encamina a ser el nuevo líder de la oposición?

—Es complejo porque la oposición tiene sectores muy distintos, entonces todo lo que no es Milei es oposición. Hay una oposición kirchnerista, con la que ningún radical tiene nada qué ver. Pero, claramente, Martín es uno de los opositores más lúcidos. Por ejemplo, la oposición kirchnerista no presentó ningún dictamen de la Ley Bases en contra en el Senado, mientras que Martín fue el único que lo hizo. Estudió la Ley en profundidad, y eso le dio un protagonismo que lo puso en el eje de la discusión. Su rechazo de toda la Ley Bases, le pone una cuota de racionalidad que el kirchnerismo no tiene. Martín, finalmente, se sienta y da quorum para que la Ley pueda salir. Entonces, si él hubiera querido bloquear por bloquear y tener una actitud kirchnerista, no se hubiera podido tratar y, sin embargo, lo que hizo fue dar el quorum, dar la discusión y perder la discusión. Eso es lo que lo pone en una posición donde todo el mundo empieza a verlo como un referente que empieza a liderar una oposición. Es una carrera larga, no está claro quién va a ser. Si uno o varios candidatos a presidente o cómo van a surgir. Lousteau hoy tiene un protagonismo muy importante y la Ley Bases lo puso en un rol central que no tuvieron ninguno de los otros opositores en el Senado.

—¿Qué sería, para usted, Lousteau en términos políticos?

—Además de lo obvio, de que es el presidente de la Unión Cívica Radical, él tiene una posición clara bien socialdemócrata de centro. Él es el presidente de un espacio, no lo digo por el radicalismo, sino por la idea de un espacio que está vacío de gente hoy. Muchos les gustaría sumarse. Pero en la Argentina tiene solo el caparazón. El votante nuestro se fue con Milei y muchos votantes que podrían ser socialdemócratas en Argentina están en una posición más radical como el kirchnerismo. El espacio de la socialdemocracia es un espacio que hay que construir en Argentina. Martín tiene una posición socialdemócrata radical que no tiene nada que ver con ninguno de los extremos. No está cómodo con Milei, no está cómodo con el kirchnerismo, por eso tiene esa posición incómoda que genera insultos de los dos lados. La estrategia de construcción táctica de Martín fue diferente y yo ahí es dónde tengo diferencia. Después me siento muy identificado en su manera de pensar, me siento muy a fin cada vez que escribe algo sobre cómo funciona Argentina, sobre cómo funciona el Estado. Estoy siempre de acuerdo con Martín, mi diferencia es más bien táctica.

Martín Tetaz en el Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA)

—Milei afirmó que vetará la nueva Ley Jubilatoria y dijo que los diputados qu la sancionaron fueron "degenerado fiscales". ¿Qué opinión tiene al respecto?

—El Presidente puede hacer lo que quiera. Puede vetar, aunque sería una estupidez, un error político formidable porque Diputados lo aprobó con dos tercios. El Presidente se expondría a una pérdida de poder formidable, no creo que le convenga. La mayoría de las opiniones del Presidente tienen ese problema, no resisten un análisis de treinta segundos.

—¿Se sintió incómodo al votar a favor de la Ley Bases?

—Si vos te metés en la política, siempre vas a encontrar conflicto, disconformidad. Lo ideal es enemigo de lo posible. Generalmente, votás versiones que son producto de negociaciones. La Ley Base me gustó mucho más después del trabajo de cuatro meses de todos los diputados, permitiéndonos poner una reforma laboral que es la mejor que tuvo la Argentina en los últimos treinta años y habiéndole acotado facultades al Presidente, junto a la eliminación de algunas empresas a privatizar como Banco Nación. Me parece que la Ley quedó bastante razonable. De todos modos, todavía no terminó. Ahora vuelve a Diputados y vamos a tener que volver a discutir cuál versión queda. Si insistimos sobre la nuestra o sobre la del Senado. Hasta ahora estoy conforme con los resultados de las votaciones y, particularmente, con mis decisiones. Me toca ganar y me toca perder. Por ejemplo, en la discusión del paquete fiscal yo voté en contra del impuesto a las Ganancias y perdí. Esto pasa permanentemente. Ganás y perdés. Pero no estoy incómodo con mi decisión de voto.

—El año pasado, cuando lo entrevistamos para este Ciclo de Entrevistas, usted manifestó que tenía una mirada bastante positiva sobre Milei. ¿Cambió algo su percepción en estos seis meses?

—Sí. Cambiaron muchas cosas. Milei es mucho más pragmático de lo que todos pensamos que iba a hacer. Recuerdo que escribí un artículo el año pasado para La Nación que hablaba sobre la imposibilidad de Milei. El razonamiento que yo hacía era que con el discurso extremo de anticasta, Milei iba a tener treinta diputados y cero senadores. Después terminó haciendo una gran elección y obteniendo 37 diputados y 7 senadores. Aquel Milei puro era imposible y el Milei posible tenía que arreglar con la casta y eso fue exactamente lo que hizo. Al punto tal que la persona más importante del gabinete hoy es Guillermo Francos, ex funcionario de Alberto Fernández. Y Daniel Scioli es ya una caricatura, casi pornografía política. Por otro lado, tampoco pensé que desde la posición de debilidad que tenía Milei desde lo parlamentario, iba a ser tan agresivo para con los diputados. La pata populista de Milei no la vi venir.

—Scioli dijo que se considera como un peronista libertario. ¿Usted qué opina?

—De libertario no tiene nada. Porque, de hecho, cuando gobernó, la única restricción que tuvo fue que no le mandaban mas recursos de la Nación, sino se hubiera expandido sin limites en el gasto. Scioli fue el gobernador que más gastó en festivales, tema que está en el corazón de la batalla cultural de los libertarios. La cantidad de veces que Scioli contrató a Lali Espósito como artista, cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, muestra que Scioli hoy y siempre fue bien peronista. Lo que está ocurriendo no es que Scioli se hizo libertario, sino que para gobernar, Milei se peronizó.

—¿Qué quiere decir cuando afirma que Milei "se peronizó"?

—Milei se peronizó, se hizo pragmático. Por ejemplo, la industria del azúcar tiene una serie de protecciones que le cuestan a los consumidores un montón. Pagamos el azúcar el doble. Había una reforma interesante en la Ley Base para terminar con ese curro, pero eso duró hasta que Milei tuvo que sumar a un gobernador. El acuerdo fue que el Gobierno avanzaba, pero cuando llegaba a Tucumán descansaba. Milei come cada vez más peronismo. Es un Pac-Man de comer pedazos de peronismo.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de la USBA y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—Quiero felicitarlos por el refuerzo que están haciendo. Bienvenidos a esta época de un gran protagonismo del Parlamento. Argentina fue un esquema muy presidencialista. Por primera vez, estamos frente a un esquema parlamentarista donde lo que pasa en el Congreso tiene más visibilidad o más importancia de que lo que pasa en la presidencia. Les tocó un momento lindo para hacer periodismo.



Pablo Amador, Emilia Ferrario y Julia Martínez

Estudiantes de la Facultad de Comunicación

Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA)