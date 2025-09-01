“Borges y la inteligencia artificial”, por Andrea Colamedici y Darío Sztajnszrajber

Andrea Colamedici, creador del ficticio escritor Jianwei Xun y autor de Hipnocracia, dictará un curso online sobre Borges e inteligencia artificial en la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) presenta un nuevo curso de Extensión Universitaria titulado "Borges, inteligencia artificial y los laberintos del conocimiento".

Reconocido por su experimento filosófico con inteligencia artificial que revolucionó el debate sobre autoría, verdad y creación digital, Colamedici estará a cargo de este seminario, que también contará con la participación del filósofo argentino Darío Sztajnszrajber en la clause inaugural.

El seminario "Borges y la Inteligencia Artificial", a cargo de Andrea Colamedici propone un recorrido por los cuentos de Jorge Luis Borges a través de los desafíos filosóficos, éticos y epistemológicos que plantea la inteligencia artificial. A partir del análisis de relatos como La Biblioteca de Babel, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Pierre Menard, El Aleph y Las ruinas circulares, se reflexionará sobre el conocimiento, la originalidad, la verdad y la autoconsciencia en la era digital.

Con un enfoque accesible e interdisciplinario, el curso está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores y amantes de la literatura, la filosofía y la tecnología. No se requiere formación previa en informática ni filosofía de la tecnología.

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) fue creada por Grupo Perfil.

Andrea Colamedici es filósofo, docente y fundador del proyecto cultural Tlon. Se hizo conocido mundialmente tras publicar Hipnocracia, un libro escrito en colaboración con IA y firmado por un autor ficticio: Jianwei Xun. Además de dirigir festivales de filosofía en Roma y Milán, enseña Prompt Thinking en el IED, y herramientas de IA en la Universidad de Bolonia y la 24ORE Business School. Fanático de Borges y de Argentina, ofrece en este curso una lectura original y desafiante de los grandes temas borgeanos frente a la inteligencia artificial.

Este es el programa académico del curso:

Clase 1 – La Biblioteca de Babel y Tlön, Uqbar, Orbis Tertius: Borges y los modelos de lenguaje

Clase 2 – Pierre Menard: Originalidad, autoría y creatividad en la era de la IA

Clase 3 – El Aleph: Omnisciencia algorítmica y límites del conocimiento

Clase 4 – Las ruinas circulares: IA y la pregunta por la autoconsciencia artificial

