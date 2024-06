Patricia Bullrich habló de “golpe de estado moderno” y defendió el operativo en Congreso

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a lo ocurrido en las calles aledañas al Congreso durante el debate de la Ley Bases en el Senado de la Nación y describió a los eventos como un "golpe de estado moderno" y solicitó a la Justicia que impute por sedición a los detenidos.

"Vamos a pedirle a la Justicia que sea carátula de sedición. Trabajamos mucho porque sabíamos, tal como lo dijo el presidente de la nación, que es un golpe de Estado como lo son, modernos, con el desgaste permanente para generar una situación en la que el Estado pierda la capacidad de acción", afirmó la funcionaria en la mañana de este jueves 16 de junio en diálogo con LN+.

Ley Bases: el Senado aprobó el RIGI, privatizaciones y la delegación de facultades para Milei

De esta forma, la funcionaria nacional se refirió a los graves incidentes, que, según apuntó, fueron causados por grupos de izquierda y el kirchnerismo, en oposición al proyecto de reformas del Ejecutivo en el Parlamento.

"Lo que pasó ayer es el kirchnerismo, la izquierda y los convocantes sindicatos, que se fueron temprano, se lo agradecemos, pero que tomen conciencia que son los provocadores de violencia que generan un discurso de querer voltear al gobierno porque no les gustan las cosas que el gobierno decide", sostuvo Bullrich.

Los detenidos y diputados heridos

La ministra de Seguridad detalló que la cantidad de detenidos por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires asciende a 29, quienes ya enfrentan una causa judicial a cargo de la jueza María Servini. Además, aseguró que "se sorprenderán" al conocer los antecedentes de los participantes en los incidentes.

"Los que hablaron diciendo que infiltraron gente, ya van a ver cuando salgan los curriculums, los antecedentes de las personas. Los van a conocer a todos uno por uno", anticipó Bullrich.

Las perlas de la sesión por la Ley Bases: los Terminator de Mayans, el "enfermo mental" de López y la senadora que votó al revés

Bullrich señaló específicamente a las agrupaciones MTE, Somos Barrios de Pie, el MST, mencionó a La Cámpora, y eximió a los sindicatos como Camioneros, que se retiraron antes de los incidentes violentos.

"Vamos a impulsar la causa con toda la fuerza, no solo a los 29 detenidos entre las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad, que actuó en 9 de julio y calles adyacentes donde querían romper vidrieras y robar, vamos a juntar todas las personas detenidas, y mirar para hacer reconocimiento de todas las personas que incendian autos, que tiran piedras, provocan a la policía, se le paran en frente a hablar y tiran piedras", sostuvo.

La funcionaria también se refirió a los diputados que sufrieron ataques de la Policía Federal y tuvieron que ser hospitalizados debido al gas pimienta. Bullrich señaló que los legisladores de Unión por la Patria apoyaron la violencia y sugirió la posibilidad de retirarles su inmunidad parlamentaria, ya que estaban cometiendo "un flagrante delito".

El gobierno calificó a los manifestantes de "terroristas" y denunció que "intentaron perpetrar un golpe de Estado"

"Hay una sola causa que se le saca el fuero de manera inmediata cuando se lo encuentra infraganti en delito (a un diputado). Lo que estaba pasando ahí era avalar la violencia en la calle con el tono 'soy diputado papá'", manifestó.

De esta manera, apuntó a los diputados opositores Eduardo Valdés, Luis Basterra y Juan Manuel Pedrini, quienes fueron llevados al hospital Santa Lucía con quemaduras en los ojos, según se informó.

La ministra de Seguridad también informó que los equipos legales de su cartera y de la Jefatura de Gobierno están trabajando para calcular los costos de limpieza, daños y destrozos causados durante los incidentes del miércoles. Además, están considerando abrir una causa judicial "por daños civiles" contra las organizaciones que participaron en los altercados.

"Vamos a actuar en la Inspección General de Justicia para pedirle que aquellas organizaciones inscriptas que han hecho actos de violencia tengan consecuencias. No podemos tener organizaciones que parecen de la sociedad civil y son de la sociedad violenta", sentenció.

Por último, la funcionaria nacional elogió la actuación de las fuerzas federales, que respondieron a los primeros ataques de los manifestantes. "El temple de ayer lo fuimos trabajando con los jefes para no dejarnos pasar por arriba, atacar cuando nos atacan en el sentido de no dejar que las fuerzas sean agredidas, contraatacar y dispersar, pero también no permitirles el objetivo que tenían, sabían que la ley se perdía y querían que no salga por la violencia", manifestó.

RB/ff