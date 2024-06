Luego de meses de expectativa, el Gobierno logró este viernes que la Cámara de Diputados aprobara las primeras dos leyes de la Administración del presidente Javier Milei, la demorada "Ley Bases" y el Acuerdo Fiscal. Tras conocerse la noticia se registraron reacciones de todo el arco político, desde el festejo de los funcionarios del oficialismo hasta el lamento de la oposición más dura, que habló de una "ley dañina".

El propio Milei celebró la sanción de los dos proyectos y dijo que la Argentina transita la segunda etapa de su plan económico. “Es un hito histórico y monumental para la historia argentina. Es cinco veces más grande que la reforma de Menem, si a eso le sumamos que el DNU está vigente significa que la Argentina tiene 800 disposiciones de desregulación económica”, afirmó.

Asimismo, destacó en diálogo con LN+: “Pasamos de la etapa de déficit cero a la de emisión cero. El cambio del régimen monetario”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los primeros en hablar de la aprobación de la mega iniciativa y el paquete fiscal, y agradeció el apoyo. A través de una publicación en su cuenta de X, escribió: “Felicitaciones a nuestros dirigentes que tan duro trabajaron estos 6 meses para poder llegar a un acuerdo y gracias a todos los políticos que les importa la gente”.

Luego, acompañó su posteo con una hilera de banderas argentinas. Cabe señalar que las nuevas normas le otorgan al ministro una serie de herramientas para lo que llamó la "consolidación del equilibrio fiscal".

Otro de los funcionarios que se manifestó tras la aprobación de los proyectos impulsados por el presidente Milei fue el encargado del área de comunicación, el vocero presidencial Manuel Adorni. Fiel a su estilo, tuiteó: "Muy buenos días a todos. Primera mañana con Ley Bases. Fin".

A través de un mensaje grabado y difundido mediante sus redes sociales, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó a las celebraciones del oficialismo. "Muchas gracias al Congreso y a los gobernadores por habernos acompañado en este proyecto, con los que hemos dialogado y debatido para llegar a esta ley tan importante para todos los argentinos", reza el escrito que acompaña al video.

"Con convicción y firmeza, el Gobierno consiguió un instrumento clave, que nos va a permitir entrar en una nueva etapa de crecimiento y desarrollo para todos los sectores", agrega.

En la pieza visual, el reemplazante de Nicolás Posse aseguró: “En los próximos días el Presidente y su equipo de Gobierno va a promulgar la ley y poner en marcha las reglamentaciones que hacen falta este sistema. Comienza una nueva etapa para el Gobierno y la Argentina".

Además, la Oficina del Presidente expresó en un comunicado que “con 38 diputados, 7 senadores y el apoyo de un sector de la dirigencia política, y a pesar del obstruccionismo del kirchnerismo y sus cómplices de siempre, quienes demoraron el proyecto durante meses, el Gobierno Nacional logró la aprobación de la primera ley en el camino hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron el pasado 19 de noviembre”.

“El Poder Ejecutivo agradece nuevamente la labor patriótica de los Sres. legisladores que comprendieron la responsabilidad histórica que tenían en sus manos y aportaron su voto afirmativo, a pesar de los constantes y desesperados intentos de quienes pretenden aferrarse a sus privilegios a costa del desarrollo del país”, destacaron en el escrito difundido en la plataforma antes conocida como Twitter.

Por su parte, el diputado oficialista José Luis Espert también se volcó en las redes para manifestarse: "Para un gobierno con convicción, no existen trabas. Pese a los incansables obstáculos de quienes quieren perpetuar la miseria en Argentina, logramos sancionar la Ley Bases, pensada 100% para el presente y futuro de los argentinos".

Ley Bases: Las reacciones de la oposición

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó el plan económico de Milei y su admiración por la llamada 'Escuela Austríaca de economía' después de que el Congreso aprobara la "Ley Bases": "No hay nadie que coincida con esta idea ya no de achicar sino de destruir al Estado".

"Todas las escuelas económicas coinciden que tiene que haber un grado de Estado, es algo que no sostiene nadie. No es solo achicar y ajustar, que ya es trágico", remarcó al decir que esta teoría económica es "marginal" y que no se ha aplicado por "un tema de sensatez".

En esa línea, el mandatario bonaerense chicaneó al jefe de Estado: "(Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger son quienes comandan, no son ni austriacos, fueron funcionarios de (Mauricio) Macri, seguro que ni profesan estas ideas".

Axel Kicillof.

Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara baja, el santafesino Germán Martínez, se refirió en duros términos a las consecuencias que tendrá la sanción de la ley impulsada por el Gobierno. "La Ley Bases no es la ley que necesita el pueblo argentino y es profundamente dañina para la Nación", escribió en su cuenta de "X".

El mensaje estuvo acompañado por un recorte de su intervención en el recinto durante el debate, en el cual se lo escucha decir que la Ley Bases original "se achicó" como parte del "juego parlamentario" y las negociaciones pero que de todas formas sigue teniendo "herramientas que permiten descuartizar organismos del Estado estratégicos para el desarrollo nacional".

En tanto, Cecilia Moreau, su compañera de bancada, comenzó diciendo que "este es un mal día para el pueblo argentino". En otra publicación, expresó: "Los trabajadores volverán a pagar impuesto a las ganancias. El ajuste lo pagan los trabajadores y trabajadoras".

"Ahí va. La primera ley del gobierno en 6 meses. El final de las excusas. Le corre el velo a la estafa electoral: un ajuste que están pagando todos menos la casta, un desempleo que no para de crecer, y una actividad que no rebota. Esta ley agrava todas, y empeora otras, como la desindustrialización y extranjerización que va a traer el RIGI. Y como si eso fuera poco le regalan medio punto del PBI al 1% más rico que va a prácticamente dejar de pagar el impuesto a los Bienes Personales", fue el mensaje que compartió en sus redes el legislador kirchnerista Itai Hagman.

Además, la diputada del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, lamentó la aprobación de una normativa que consideró que "responde a los grande empresarios y al departamento de Estado Norteamaericano" y advirtió: "Le aprueban la Ley Bases a Javier Milei que legaliza la precarización laboral y deja a los trabajadores a merced de sus patrones. Más casta no se consigue. La lucha la vamos a continuar en las calles".

