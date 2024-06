El topo, los pobres y el Papa

Semana caótica para el Gobierno. Por primera vez, la gestión sufre una crisis en varios frentes al mismo tiempo. Con los pobres y los jubilados como centro de la discusión, se suman la suba del riesgo país y la duda sobre el piso de la inflación.

Lo que sucede en el Ministerio de Capital Humano puede ser leído como acto de corrupción, ineficiencia o inoperancia. El velo final aún no se corrió para tener claro de qué se trata.

Lo que pasa allí es como película de misterio. Alimentos que primero no se entregan porque no correspondía, luego que sí corrrespondía. Después encuentran un culpable dentro del Ministerio, lo echan, le abren una investigación. Pero en paralelo los funcionarios cobraban sobresueldos por un convenio firmado por Pettovello con la OEI. Y la película sigue con la Justicia dando razón a la denuncia de Grabois mientras el Gobierno acusa a los jueces de parcialidad pero empieza a acatarlos.

En paralelo el Presidente se define como un topo dispuesto a destruir al Estado desde adentro. Difícil entonces que se pueda hacer una gestión eficiente si al mismo tiempo la idea es destruir los mecanismos que permitan que haya eficiencia en la gestión.

El tema de los alimentos no terminó. Habíamos advertido que el Papa estaba presente. Ahora se abrió un comedor dentro de la Catedral Metropolitana, más claro que la Iglesia ha decidido marcar la cancha en el asunto imposible.

Los pobres son el sector social más enojado con el Gobierno, la mitad de ellos votaron esperanzados a Milei en el balotaje, y hoy son el sector más crítico, el que menos expectativas tiene en que el sacrificio valga la pena.

Según nuestros estudios 6 de cada 10 pobres creen que la política económica del Gobierno generará más pobreza. Y otro tanto evalúa negativamente a Milei.

El tema de los jubilados también fue y será noticia. La mayoría de los diputados acordaron la necesidad de que el sector pasivo pudiera recuperar el poder adquisitivo a enero 2024. No se trata de un incremento. Se trata de una cifra mínima de aproximadamente 50.000 pesos, algo que es justo pero no sustantivo. Al que parece cambiarle la vida es al Gobierno, que a pesar de reconocer que se le fue la mano con el ajuste –y vaya que lo sufren los jubilados–, prefiere aferrarse a su planilla Excel.

Se le explicó que el 0,45 del PBI que costaría la erogación la pueden recuperar con facilidad. Pero el enojo mayor es porque la oposición se unió. Y entonces volvió a acusar a los parlamentarios de ratas y echarles la culpa por el incremento del riesgo país.

Hace más de un mes, economistas exaliados del Gobierno vienen advirtiendo que sin resolver la cuestión del dólar, y definir un plan de estabilización la macro no cierra.

Mientras el Presidente los trata de burros, que no entienden nada, los mercados, que son rápidos para reaccionar, no parecen sensibles a la prédica del ministro Caputo de que lo peor ya pasó, los bonos caen, el riesgo país sube y el dólar encuentra nuevo piso. Tampoco los empresarios parecen creerle. Ya es la segunda vez que públicamente se les pide que inviertan, pero esas inversiones no aparecen. Que se hable de corrupción, incompetencia y piso para la inflación no es bueno para un gobierno que tiene un caudal de votantes que tienen a la corrupción como segundo problema del país, creen que el sacrificio vale la pena y que la inflación continuará bajando.

El exministro Cavalllo ya avisó que la inflación volvió a crecer en la última semana de mayo. La Justicia dirá qué sucedió con los alimentos y los contratos.

*Consultor y analista político.