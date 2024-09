Gabriela Brouwer de Koning: "No me agrada en absoluto lo que está pasando con los diputados radicales"

Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión Social, defendió la reforma jubilatoria, proyecto que nació en el seno radical, y destacó la colaboración del radicalismo en la Ley Bases y el paquete fiscal. “Desde ningún punto de vista queremos desestabilizar el Gobierno con esto”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además aseguró que el Gobierno “ha sacado números que no se pueden cotejar y que no tiene ningún tipo de relato con la realidad”.

Gabriela Brouwer de Koning es diputada nacional de la Unión Cívica Radical por Córdoba y presidenta de la Comisión de Previsión Social.

Alejandro Gomel (AG): Hay una polémica que se ha armado a partir de estos cinco diputados radicales que estuvieron con Javier Milei y van a votar en contra de la ley de movilidad jubilatoria para fortalecer el veto del Presidente. ¿Hay diputados que tienen dos caras en su partido?

Nosotros, en el radicalismo, hemos votado distinto en diferentes votaciones, pero en en el tema jubilaciones fue la única oportunidad que votamos todos juntos, porque desde el radicalismo priorizamos a los jubilados desde el primer momento. Desde que asumí el rol de presidente de la Comisión de Previsión Social trabajamos en un proyecto sólido desde lo técnico siempre siendo responsables fiscalmente.

Y se lograron los dos tercios en su momento, incluido todos los integrantes del bloque. Bueno, ahora aparentemente, como han manifestado algunos integrantes de mi bloque, no estarían por acompañar esta postura. Veremos qué pasa en el recinto. Si me preguntás si me gusta lo que está pasando tengo que responder que no, no me agrada en absoluto lo que está pasando con los diputados radicales. Respeto su postura pero no lo comparto para nada.

Estoy muy convencida y confiada de todo el trabajo desempeñado en la comisión, y sobre todo con este proyecto. Este Gobierno, lo que pretende es hablar de prioridades. Bueno, nosotros priorizamos a los jubilados de este país y le estamos diciendo al Gobierno que podemos analizar y usar muchísimas partidas que tiene el Estado para lograr buscar el dinero que se necesita, que no es para nada una enormidad, sino que es el 0,43% del PBI.

Nosotros observamos algunas partidas del Estado y se las hemos aportado al Gobierno. Hay una en especial, por ejemplo, que son las exenciones impositivas, que son esas empresas y esas personas que no pagan impuestos al igual que todos los argentinos. Estos implican en el PBI un 4.7%, o sea más de diez veces lo que se necesita para pagar los haberes jubilatorios.

Si hay crisis económica, yo me pregunto si no tendríamos que reveer todos estos beneficios tributarios o si no tendríamos que analizar con mayor minuciosidad estas partidas. Estoy segura de que ahí podríamos lograr algunos recursos para los jubilados. Pero indudablemente no son estas las prioridades del Gobierno, y hoy nos llevan a tener que volver al recinto a insistir con nuestro proyecto original.

AG: ¿Qué se debería hacer con estos 5 diputados del radicalismo que votaron de una manera y ahora van a Casa Rosada, se reúnen con el Presidente un día antes de la votación, salen de la reunión y dicen que van a votar en contra? Hay algunos pedidos hasta de expulsión de los diputados. ¿Cuál es su posición con respecto a lo que hay que hacer con estos legisladores?

Sí, he leído que la Convención está manifestando esta postura. Sinceramente, en mi caso, yo creo que antes de ir a los extremos hay que conversar, hay que hablar. Estos diputados tienen sus argumentos y sus justificaciones. Podemos estar de acuerdo o no, yo no lo comparto en absoluto, pero hay que darle la oportunidad para hablar.

A lo largo de la historia del radicalismo, siempre ha habido diferentes vertientes. Este año, en el bloque no hemos votado por unanimidad en ningún proyecto, salvo el de jubilados, y son banderas nuestras históricas. Eso es una realidad.

Pero bueno, cada diputado tiene que responder por su voto, con su militancia, con sus votantes y con su partido. Bueno, se verá qué consecuencias se tienen para con ellos, pero yo creo que antes de tomar decisiones en el extremo, siempre hay que conversar, dialogar y analizar los puntos de vista de cada diputado.

Elizabeth Peger (EP): En medio de esta discusión de si se consigue o no efectivamente replicar esos dos tercios del voto inicial en la Cámara, ayer se barajaban alternativas. En ese marco, surgió la posibilidad de que, si no se conseguía esa mayoría especial, habilitar el retorno a comisión del proyecto para seguir discutiendo y seguir buscando consensos. ¿Esto es una posibilidad concreta?

Siempre, cuando hay una sesión, se buscan diferentes alternativas, diferentes caminos. Por lo pronto, nosotros estamos hablando con todos los bloques para ver si logramos los dos tercios. Creemos que no tenemos que darle un punto final a esta situación. Si se está a favor de los jubilados o si no se lo está, eso va a quedar en evidencia. Y bueno, veremos cómo va decantando todo.

En cada sesión hay una incertidumbre total, nadie puede garantizar en situaciones de esta tensión cómo vamos a salir. Pero sí te puedo garantizar que la mayoría de los radicales estamos defendiendo a los jubilados, siempre fue nuestra prioridad. Hemos aportado este proyecto que es muy sólido desde lo técnico y fiscalmente responsable.

De hecho, ha tenido la aprobación de los dos tercios de ambas cámaras, y hasta en el Senado ha tenido el apoyo del bloque PRO. O sea, que si esto no fuese responsable técnicamente no se lograrían estas mayorías. Es más, un montón de economistas, de mucho prestigio y de diferentes líneas políticas, han advertido que nuestro proyecto de ley le da seguridad jurídica al país.

Porque recordemos que la Constitución Nacional exige que la movilidad jubilatoria sea por ley. Lo que ha pasado con este decreto del Gobierno es que es muy susceptible a judicialización. De hecho, no incorpora la variable salarial como lo establece la Corte Suprema de Justicia, y se comió un 8% de la inflación de enero, algo que también es atacable. Por ende, esto también atenta contra el déficit fiscal 0 y contra lo que pregona el oficialismo. Nosotros, en nuestra comisión, lo que hicimos fue dotarlo de mayor seguridad jurídica, incorporando todas las variables para evitar que haya judicialización. Y, por supuesto, teniendo en cuenta el equilibrio fiscal.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una oficina con profesionales prestigiosos que acceden por concurso, y que cada proyecto que tiene el Congreso, cuando se le pide a esta oficina que determine su análisis, es muy respetado lo que hacen, nos aportaba el dato de que el gasto para la ley representa un 0,43% del PBI.

Si hay voluntad política, si se pretende priorizar a los que menos tienen, a los que no llegan a cubrir con la canasta básica alimentaria, hay posibilidades de buscar un montón de partidas que tiene el presupuesto del Estado Nacional para buscar estos ingresos.

¿El radicalismo busca alianzas para desestabilizar al Gobierno?

AG: El Presidente hizo sus propios números, que eran totalmente distintos, y dijo que iba a ser un descalabro para las cuentas. Pero desde lo político, en la Casa Rosada los acusan de que hacen acuerdos con el kirchnerismo y que buscan desestabilizar al Gobierno. ¿Qué les contestaría?

Creo que he refutado totalmente esos argumentos, desde ningún punto de vista nosotros queremos desestabilizar el Gobierno ni hacer descalabro. De hecho, fuimos los que los hemos ayudado a lograr que salieran la Ley Bases y el paquete fiscal. Y eso era lo que el Gobierno nos pedía como herramienta para lograr su objetivo, el cual nosotros compartimos totalmente.

Además, hemos trabajado en este proyecto con más de 40 especialistas y académicos que conocen el tema previsional y que nos han hecho sus aportes. Este proyecto ha sido nutrido por un montón de personas y por eso tuvo una mayoría contundente en el Congreso. El Gobierno ha sacado números que no se pueden cotejar, que no tiene ningún tipo de relato con la realidad. Lo nuestro es concreto, objetivo y lo dice la Oficina de Presupuesto del Congreso.

AG: ¿El rechazo del Gobierno al proyecto de ustedes es político, no hay una idea de priorizar el tema previsional?

Yo considero que el Gobierno no prioriza a los jubilados. Ha priorizado en la Ley Bases, y que nosotros también hemos acompañado por criterios económicos, bajar los impuestos a los bienes personales y hacer un incentivo con el tema del RIGI.

Bueno, perfecto, si hay dinero para que el Estado deje de cobrar para estas empresas, no puede ser que lo hagamos a costa de los jubilados. Hay que buscar otras partidas presupuestarias, como por ejemplo, todas estas extensiones que yo te estoy hablando, para poder pagarle a los jubilados.

A ver, no estamos hablando de darle un aumento a los jubilados para que se vayan de vacaciones o para que se compren un auto, estamos hablando para que puedan comer, para que puedan pagar los alimentos. Ni siquiera es lo que les corresponde a todo el deterioro que han tenido en estos años. Entonces, hemos podido lograr esto de manera consensuada y fiscalmente pagable.

Lo han dicho economistas que han estado en el Gobierno y que ahora el mismo Gobierno desconoce. Incluso Hernán Lacunza ha dicho que esto es pagable. La verdad es que acá estamos en un tema político, es una cuestión de decisiones políticas y de prioridades.

AG: ¿Algún pálpito de lo que pueda llegar a pasar hoy en el Congreso?

No, sinceramente no te podría decir. Lo que sí, nosotros estamos continuamente hablando y trabajando para ver si logramos tener los dos tercios necesarios para insistir con nuestro proyecto.

