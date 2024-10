Jorge D'Onofrio: "Cristina tiene todo el derecho a querer conducir"

Con el anuncio del Gobierno de la desregulación del servicio de transporte de media y larga distancia, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, advirtió que esto podría dejar sin servicio a muchas localidades pequeñas del país que no son rentables para los servicios privados. En cuanto a la situación del peronismo, remarcó la necesidad de debate interno en el partido para generar una propuesta que los acerque a la gente, y si bien celebró las candidaturas de Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, hizo hincapié en centrarse en resolver los problemas de la sociedad. “Antes de establecer quién es el mejor intérprete, hay que ver qué partitura vamos a tocar”, expresó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jorge D'Onofrio es ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Elizabeth Peger: ¿Qué lectura hace de lo que ocurrió ayer en el Congreso con la ratificación del veto del Presidente a la ley de financiamiento educativo?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me retrotrae al último debate presidencial, cuando expusimos que había dos modelos de país en pugna y el que ganó. Lo está intentando llevar a cabo, es desinvertir. Como lo dijo el Presidente: “el topo que viene a destruir el Estado desde dentro”. Obviamente, llevarnos a un país totalmente diferente, sin clase media y con una educación más acotada. Es casi un proyecto de ingeniería social lo que se está llevando adelante.

EP: En los últimos días, usted hizo una declaración que generó algún tipo de polémica planteando los cuestionamientos de la provincia de Buenos Aires, me refiero a los recortes de fondos a la provincia de Buenos Aires, y planteó la posibilidad de que, efectivamente, la provincia pueda llegar a independizarse. ¿Realmente piensa que es posible algo así? ¿O lo plantea también en el marco de que se discuten a veces cuestiones un tanto polémicas?

No, incluso en la nota donde surge todo esto y yo aclaro que no es el camino. Obviamente, no impulsamos el separatismo bonaerense.

Somos argentinos y lo que estamos planteando es no sólo las diferencias con este Gobierno, sino desde la reforma constitucional del 94, donde una de las cláusulas transitorias decía que tenía que haber una nueva ley de coparticipación con una trampa, que era por unanimidad, y hasta ahora fue imposible que eso sucediera. Pero lo que está claro es que la provincia de Buenos Aires produce el 45% del PBI nacional y recibe el 22% de coparticipación. Entonces, los planteos que hagamos para poder instalar esa discusión, bienvenidos sean. Independientemente de que hay ríos de tinta escritos por constitucionalistas y ejercicios teóricos que así lo plantean, pero ni siquiera es que esté pensando el Gobierno en emitir moneda ni nada por el estilo.

Lo que estamos planteando es que, de una buena vez y para siempre, tiene que discutirse la situación de la provincia de Buenos Aires, a la que, evidentemente, señalan como una provincia "inviable", siendo la que menos empleados públicos tienen per cápita, siendo la administración más austera, la que más invierte en la gente y la que más pobreza recibió del resto de las provincias, y de Latinoamérica también. Por esa razón los bonaerenses están reclamando lo que por derecho les corresponde.

Paro nacional de transporte por 24 horas el próximo 30 de octubre: afectará a colectivos, trenes, aviones y barcos

EP: En, por los menos, los últimos dos meses, ha habido medidas que han afectado de alguna manera el financiamiento de la provincia de Buenos Aires en materia puntualmente del transporte. Esto de la asistencia o los subsidios que antes daba el Estado, el tema del boleto integral... ¿Cómo ha repercutido esto en el presupuesto que administra Axel Kicillof en materia de transporte?

Mire, en febrero el Gobierno nacional ya eliminó el Fondo Compensador del Interior.

EP: Para explicarle a los oyentes. Eso significó un recorte de fondos para todas aquellas líneas de colectivo de administración provincial.

Nosotros tenemos dos realidades. Una es el AMBA, que lo pagamos íntegramente nosotros desde 2018, pacto fiscal del expresidente Macri. Lo empezó a pagar Vidal y lo seguimos pagando religiosamente todos los años. AMBA lo paga íntegramente la provincia de Buenos Aires. Después, tenemos la realidad del interior, que era el mismo régimen para el resto de las provincias. Cuando el Gobierno nacional se vio obligado a retirar la Ley Bases, como respuesta se eliminó, entre otras cosas, el fondo compensador del interior, que era un aporte que hacía el Gobierno nacional y que tenía que ser, por lo menos, acompañado con una parte igual en cada provincia.

A ese gran golpe que tuvimos, la Provincia de Buenos Aires incrementó, en una primera medida, 110% lo que venía poniendo, y hemos, el mes pasado, incrementado un 26% más, tratando de sostener para que no recaiga todo en tarifa y en el usuario.

Desregulación del transporte de media y larga distancia: por qué significa el "fin del servicio público como lo conocíamos"

EP: La semana pasada, el Gobierno oficializó esta decisión de desregular todo el sistema de transporte de media y larga distancia. Hay mucha preocupación, y esto lo hemos hablado incluso con las empresas de colectivos, porque se habilita un escenario de total libertad donde no está muy claro si cualquiera efectivamente se puede comprar una combi y prestar servicios de transporte de larga distancia. ¿Qué es lo que están observando ustedes y qué es lo que van a plantear?

Primero, una gran ignorancia de lo que significa el tema, porque la realidad de la media y larga distancia no son solamente los micros que se movilizan en temporada estival. Esto es lo que sostiene la conectividad de cada una de nuestras ciudades. Si esto se aplicara en la provincia de Buenos Aires, más del 70% de nuestras localidades, me refiero a poblaciones de menos de 15 mil habitantes, quedarían sin servicio público de pasajeros, porque no sería rentable. Cuando el Estado, en este caso la provincia de Buenos Aires, como poder concedente, concede a las empresas recorridos y frecuencias, lo hace otorgando algunos recorridos que son muy rentables y otros que no lo son tanto, para equiparar y poder prestar lo que se llama "servicio público de transporte de pasajeros". Esta desregulación elimina lo del servicio público, queda como un negocio más.

Es la misma discusión que se va a dar o que se está dando con la apertura de cielos. Va a haber una pelea o competencia por los destinos más rentables y muchísimos lugares donde, por una cuestión estratégica, se necesita que una aerolínea o que un micro llegue, van a quedar desamparados.

Somos el octavo país en extensión en el mundo. Por eso el Estado tiene que acompañar medidas de fomento para que todas estas localidades no queden aisladas.

Disputa por la conducción del PJ: Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela.

Claudio Mardones: Quería meterme un poco también en la política de la Provincia, porque usted es ministro del gobernador Axel Kicillof, dirigente del Frente Renovador y hay movimientos. El 17 de octubre el gobernador Axel Kicillof prepara un acto en Berisso. ¿Usted va?

Seguramente sí, pero todavía no he participado de ninguna reunión organizativa. Es una fecha muy importante para todos los que venimos del peronismo.

Lo que sí le digo es que por ahí está muy sobrevaluado el tema de la discusión, que obviamente tenemos que dar dentro del peronismo. Nos tenemos que hacer responsables que si hoy Milei es presidente es porque no hemos tenido la mejor performance, más allá de que hemos tenido el mejor candidato en la última elección. Pero hay un debate, lo cual no significa que sea pelea, la disputa no es pelea, es simplemente trabajar en pos de generar la mejor propuesta. Estoy convencido de que hay que generar debate.

Me parece más importante definir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para volver a enamorar a la gente antes de la discusión de los candidatos, pero es un tema que estamos transitando, y creo que con éxito.

CM: Todo esto se da luego de que Cristina Fernández de Kirchner aceptó disputar la presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional. Ricardo Quintela, aparentemente, cuenta con el respaldo del gobernador Kicillof, y Cristina busca ahora conducir el partido. ¿Qué opina de esta decisión de la dos veces presidenta de pelear por la conducción del partido?

Tiene todo el derecho, como tiene el derecho cada uno de los afiliados en postularse o recibir la propuesta o querer conducir. Me parece fantástico, pero me parece más importante discutir de cara a la sociedad qué es lo que vamos a hacer para cambiar esta realidad antes de hablar de los candidatos. Porque creo que hoy la política ha sido el blanco de todos los ataques por parte del espacio que gobierna, que lo único que le interesa es señalar culpables. Fíjese que no habla ni de los problemas, ni de cómo lo va a solucionar. Simplemente establecer culpas.

En ese sentido me parece que, si bien es más engorroso, requiere otro tipo de trabajo y otro tipo de concentración. Tenemos que empezar a hablar de temas fundamentales, como la educación. Cómo hacemos un proceso de transformación en la educación que garantice la educación pública, gratuita y de calidad, pero que sea una herramienta válida para que los chicos y chicas del futuro puedan tener una herramienta importante, discutir la salud, discutir la seguridad, el acceso a la justicia. En fin, dejarnos de cuestiones de marketing y empezar a hacer política con mayúsculas.

Esto es una humilde opinión, ni siquiera hablo en nombre de nadie. Es una opinión que tengo, y me parece que antes de establecer quién es el mejor intérprete, hay que ver qué partitura vamos a tocar.

MVB FM