Subsidios al transporte del interior: los intendentes buscan coparticipar el impuesto a los combustibles antes de ir a la justicia

La idea de los intendentes del interior del país, liderados por Daniel Passerini de Córdoba, Pablo Javkin de Rosario y Juan Pablo Poletti de Santa Fe, es buscar otras fuentes de financiamiento para compensar lo que consideran una “intempestiva quita del Fondo Compensador” o más conocido como el subsidio al transporte sin crear nuevos impuestos provinciales o tasas municipales.

En la cumbre con representantes de ciudades de once provincias celebrada en la ciudad de Buenos Aires, acordaron llevarle un proyecto de Ley a los diputados y senadores nacionales para redireccionar un impuesto que ya existe: el de los combustibles, que en la actualidad impacta en el 28,6% del precio del litro de nafta o gasoil que se carga en las estaciones de servicio.

Javkin indico que “acá el subsidio va al que presta el servicio, solo se perjudica al pasajero, para sostener el sistema va a ser más caro para todos y perjudica a los que trabajan”, señaló y lamentó que la decisión tomada por el gobierno de Milei, las ciudades no recibirán “ni las sobras”.

Acompañando la opinión del rosarino, Daniel Passerini sostuvo que “somos dirigentes, representamos a las ciudades. El gobierno nacional nos está empujando a llevar un incremento tarifario del boleto de transporte urbano a más de 1200 pesos sin subsidios. Obviamente es un aumento que la gente no va a resistir y que los intendentes no queremos aplicar”.

La idea de los mandatarios municipales es que esa retención que paga cada ciudadano cuando carga combustible en su vehículo, que según trascendió en las últimas semanas se incrementará, sea repartido para poder ayudar a compensar el eliminado subsidio al transporte nacional que ya no será enviado a las provincias ni municipios.

Es el paso previo antes de acudir a la vía judicial. Los intendentes se sienten “damnificados. Es una situación muy grave. Es una crisis histórica, y estas son las peores medidas”.

Cómo es la iniciativa

Según explicó Pablo Javkin en conferencia de prensa, la intención de los mandatarios es repartir el impuesto que se paga a los combustibles.

Cuando un usuario carga un litro de nafta, paga por el combustible propiamente dicho pero otro casi 30% en impuestos nacionales, entre los que está el impuesto al IVA, impuesto al cheque, impuesto al dióxido de carbono e ingresos brutos. Los intendentes quieren darle un destino específico a todo el caudal de plata que va directamente a las arcas nacionales.

Passerini, de Córdoba, considera que la mejor decisión en coparticipar el impuesto a los combustibles. La idea es “pedirle a los diputados nacionales lograr que ese impuesto se coparticipe, y que ese fondo que se genere reemplace al Fondo Compensador que retiraron de manera intempestiva y hasta diríamos ilegal”.

Sin sumar un nuevo impuesto o tasa municipal, la propuesta es darle un destino por Ley: que se reparta a los municipios y se tome como medida de reparto la cantidad de unidades del transporte púbico.

“Dentro del ítem del 28,6% que va en infraestructura vial para el transporte, la mitad de ese importe coparticiparla por colectivo. Esto no es plata para los presupuestos de los intendentes, esto va a los colectivos. Acá no estamos peleando solo intendentes. Estamos los intendentes diciendo que los ciudadanos de nuestras ciudades no tienen por qué pagar cinco veces lo que se paga en otros lugares del país. Es en defensa de los empleados que todas las mañanas se toman el colectivo”, sostuvo Javkin.

En total, son 40 municipios los que firmarán la carta de intención para ser presentada los integrantes del Congreso Nacional. Hoy se hicieron presentes en la capital nacional Maximiliano Frontera, Villa Mercedes ( San Luis), Damián Bernarte, San Francisco (Córdoba), Rosario Romero, Paraná ( Entre Ríos), Juan Manuel Llamosas, Rio Cuarto ( Córdoba ), Juan Pablo Poletti, Santa Fe ( Santa Fe), María Pasqualini, Neuquén ( Neuquén ), Rodrigo Buteler, Cipoletti ( Río Negro), Marcos Castro, Viedma ( Río Negro), Othar Macharashvili, Comodoro Rivadavia, (Chubut), Walter Cortés, Bariloche ( Río Negro), Raúl Jorge, San Salvador de Jujuy, (Jujuy), Norma Fuentes, Santiago del Estero, ( Santiago del Estero), Jorge Jofré, Formosa ( Formosa), Leonardo Viotti, Rafaela, ( Santa Fe), Pablo Javkin, Rosario, ( Santa Fe) y Daniel Passerini, Córdoba (Córdoba)