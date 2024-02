Llaryora sobre Milei: “Quiere fundir a los argentinos, si sigue así”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró que el presidente Javier Milei “quiere fundir a los argentinos, si sigue así”.

“Le saca la plata a los docentes y perjudica a la educación. Le quiere poner impuestos a la producción para hacer quebrar a las industrias”, agregó en declaraciones a TN.

Así salió a responderle al Presidente luego de que desde la Nación se anunciara la quita de subsidios al transporte del interior y que no se enviaran los fondos del incentivo docente a las provincias (Fonid).

Llaryora: “Primero empiezan las listas y luego las persecuciones”

Críticas

“Esto ya lo vivimos. Está haciendo un ajuste fiscal, y un plan fiscal necesita de un plan productivo, porque si sigue este ajuste no va a tener empresas ni a nadie que pueda pagar los impuestos”, expresó Llaryora en diálogo con el periodista Marcelo Bonelli.

Retenciones

Además reiteró su defensa del agro y los sectores productivos: “No me pidan que acompañe las retenciones porque nosotros no vamos a poner más impuestos. Me voy a bancar todos los insultos, yo voy a defender al campo y a la producción, gobernar es generar trabajo”, añadió el mandatario provincial.

Inflación

Al referirse al Índice de Precios de Consumidor (IPC) que se conoció el miércoles Llaryora fue contundente: “No se si tiene consciencia de lo que le está pasando a la gente”.

“Fundir a las provincias no existe, es fundir a la gente”: afirmó el principal funcionario de Maximiliano Pullaro

Ley Ómnibus

“Armar listas negras tratándonos de traidores es un camino que la Argentina inició una vez y es muy triste”, afirmó en tono crítico el gobernador de Córdoba.

Convocatoria

Finalmente Llaryora convocó al diálogo. “Espero que reflexione porque nosotros tenemos que trabajar todos juntos en este momento, con los gobernadores, con los intendentes, los empresarios, los trabajadores”, sostuvo el mandatario.

“La Argentina está en un momento tremendo. Claro que la inflación va a bajar, lo que va a subir es el desempleo y la cantidad de pobres”, concluyó.