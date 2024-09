El “efecto asado” de Milei sigue dividiendo al bloque del PRO aunque no hay ruptura

Al igual que ocurre en la UCR, pero quizá con mayor disimulo, en el bloque del PRO en Diputados no hay homogeneidad. En particular en cuanto al posicionamiento estratégico con respecto al Gobierno de Javier Milei. Es que, luego de que el Presidente le pidiera al jefe del bloque, Cristian Ritondo, que invite a la bancada entera al ya famoso “asado de los 87 héroes” que bancaron el veto a la actualización de las jubilaciones, las diferencias al interior del partido quedaron más expuestas que nunca.

En concreto hubo trece ausentes a la cena en la residencia de Olivos y, de los 25 que estuvieron, varios prefirieron el bajo perfil y fueron a regañadientes. A diferencia del propio Ritondo, Diego Santilli o los bullrichistas Damián Arabia y Sabrina Ajmechet, hubo legisladores que optaron por sentarse lejos de la cabecera y no hacer olas ni postear en sus redes sociales que habían estado allí.

“Los que no fueron eran de Mauricio (Macri)”, es la frase que recordaban varios legisladores amarillos y que sintetizaba la dispar convocatoria. Pero técnicamente no fue exactamente así, a pesar de que hubo casos y casos. Uno paradigmático: Silvia Lospennato no fue. Extraño: su jefe en Diputados, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, estaba en la cabecera del asado al lado de Karina Milei. En el PRO aseguran que la diputada le consultó al expresidente si podía concurrir. Terminó argumentando que tenía un compromiso familiar. Nadie le creyó.

Iglesias insultó periodistas, por las filtraciones del chat de Whatsapp del PRO

De los más cercanos a Macri faltaron, entre otros, también la economista Daiana Fernández Molero (quien ya viene de discutir hace algunos meses con Fernando Iglesias sobre la coparticipación) y Alejandro Bongiovani. Sin embargo, estuvieron otros macristas como Hernán Lombardi o Martín Yeza con una sonrisa. Yeza en particular había estado días antes a solas con el exjefe de Estado en sus oficinas sobre Avenida Libertador. Y entre los bullrichistas faltó Gerardo “Jerry” Milman, quien desde hace más de un año eligió el bajísimo perfil.

La ruptura del bloque no aparece en el escenario. Pero los bullrichistas vienen tensionando la cuerda y los reacomodamientos siguen a la orden del día. Del otro lado el larretista Álvaro González o el fueguino Héctor “Tito” Stefani, quienes vienen siendo muy reacios a acompañar al oficialismo.

Tras una fuerte discusión hace varias semanas a propósito de un polémico tuit de Arabia (donde criticaba otro posteo de la cuenta de Diputados del PRO), el chat de Whatsapp se apagó. Antes Iglesias, siempre adepto al vocabulario sin eufemismos, alcanzó a insultar a un periodista, días antes de esa discusión, por las filtraciones. Y Lospennato, enojadísima, habló de una falta de ética por haber dejado trascender las discusiones internas. Pero no mucho más.

Con todo, en el caso de Ritondo, quien intenta que no haya escisiones, es parte de la mesa parlamentaria que armó la Casa Rosada y que viene reuniéndose los lunes.

Entre las temáticas que aparecen para trabajar con La Libertad Avanza aparecen cuatro mesas sectoriales. Una es de educación con Alejandro Finocchiaro y Ajmechet. Otra mesa sobre Justicia con la bullrichista Patricia Vázquez y el rionegrino Sergio Capozzi. Y dos temáticas más: el divorcio exprés (modificando el Código Civil) y la denominada “Ley Hojarasca” que maneja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.