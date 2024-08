Después de las derrotas, Milei se reunirá con Zago y Ritondo para definir una estrategia parlamentaria

Javier Milei convocó a los jefes de bloques aliados

Tras una semana de derrotas en el Congreso y fuertes internas que derivaron en la expulsión de dos de sus legisladores, Javier Milei se reunirá hoy con los jefes de los bloques aliados, Cristian Ritondo y Oscar Zago, para unificar posturas y evitar otro mal resultado parlamentario. Entre los temas a discutir, está el veto a la Reforma Jubilatoria y el presupuesto 2025.

Paoltroni renunció a La Libertad Avanza y presentó su monobloque

Tras el pedido de expulsión de Francisco Paoltroni del bloque de senadores de La Libertad Avanza, éste renunció al bloque y conformó el suyo propio, que se llamará “Libertad, trabajo y progreso”. No obstante, el formoseño ratificó su apoyo a Javier Milei y apuntó contra las críticas del influencer libertario “El Gordo Dan”.

Ante el pedido de expulsión por parte de los senadores oficialistas, Victoria Villarruel había dicho que “no estaba entre sus facultades” la expulsión de ningún miembro del bloque, por lo que sus miembros deben presentar la formalidad “como corresponde”.

Francisco Paoltroni y Lourdes Arrieta, los expulsados recientes de La Libertad Avanza.

Las primeras horas de Paoltroni expulsado: reunión con Villarruel, más criticas a Lijo y un mensaje a Santiago Caputo

Ricardo Alfonsín renunció a la UCR

En una carta enviada al presidente del partido, Martín Lousteau, finalmente Ricardo Alfonsín renunció a ser parte de la UCR. En el escrito explica sus diferencias irreconciliables con el rumbo que la UCR tomó a partir de la convención de Gualeguaychú de 2015. Se despide prometiendo volver cuando la UCR retome sus banderas históricas.

Ricardo Alfonsín rompió con la UCR y lanzó un frente progresista en la provincia de Buenos Aires

Yuyito González declaró su amor por Javier Milei

La conductora de televisión Yuyito González desmintió los rumores de una supuesta crisis en su relación con Javier Milei y afirmó que lo suyo con el Presidente "es para toda la vida". Además, afirmó que están “casados” ante Dios y “ellos mismos”. “Ya estamos casados con Javier”, declaró.

Luego, la conductora y el presidente se repostearon varias veces una historia de instagram en la que Yuyito aparece con la campera de cuero de Milei y la frase: "No hay plan B. Con el A hasta la muerte".

Lourdes Arrieta reivindicó el Nunca Más

Tras su salida del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Lourdes Arrieta reivindicó el discurso de los 30.000 desaparecidos ya que “estuvo leyendo el Nunca Más”. Durante la polémica por la visita de los diputados a los represores en la cárcel, Arrieta había alegado desconocer la historia de la última dictadura cívico-militar, por lo que no conocía quiénes eran los presos. “Estoy leyendo el Nunca Más y entiendo por qué dicen que son 30 mil", expresó la diputada.

Tras su vinculación con la organización de la visita a los represores, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, se desligó de la acusación ya que no tenía conocimiento del hecho. "Yo no intervine en la visita, me enteré por los diarios”, afirmó la ministra.

Violento cruce entre Carolina Gaillard y Nadia Márquez en Diputados

Durante la reunión de la comisión de Libertad de Expresión, la diputada de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, tachó a su par de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, de “rubia teñida” tras ser interrumpida durante su presentación.

Allanaron oficinas de Capital Humano por la retención de alimentos

Por orden del juez Sebastián Casanello, las oficinas del Ministerio de Capital Humano fueron allanadas para obtener información sobre las cinco toneladas de alimentos halladas en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.

La diputada Natalia Zaracho se apuntó contra Sandra Pettovello, a quien calificó de “basura”.

El Ministerio emitió un comunicado en el que anunció que va a utilizar un “recurso de queja” para defender la división de poderes, ya que alegan que el Poder Judicial no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del Poder Ejecutivo. Además, sostuvo que la gestión libertaria tiene una “clara disposición” a transparentar y comunicar el trabajo que se viene realizando.

El Gobierno traspasaría por decreto el manejo de los colectivos a CABA

El Gobierno nacional ofreció transferir todas las competencias vinculadas al transporte de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires para salir del conflicto. Por ende, el jefe de Gobierno podrá fijar la tarifa y los recorridos del transporte público. Esto es en el marco de la decisión de Nación de quitarle los subsidios a partir de este domingo 1° de septiembre.

Aumentan los combustibles

A partir del lunes, las naftas y el gasoil aumentarán de precio un 2,5% promedio en todo el país. Por lo tanto, todas las versiones de combustibles valdrán más de $1.000 por litro. En septiembre también se anunciaron aumentos en tarifas de agua, luz y gas por quita de subsidios

Fernando Burlando dejó de ser el abogado de la mamá de Loan

El abogado Fernando Burlando anunció que abandonará el caso Loan. El mediático acusó que la familia “se quería juntar con el poder político”. "Traté de hacer lo imposible para que aparezca Loan", declaró el abogado.

La representación de la familia, a partir de ahora, estará a cargo de Roberto Méndez, quien había asumido la representación de los Peña desde el inicio.

El Gobierno simplificó el proceso de importación de acero e insumos para la construcción

El Gobierno anunció que se eliminan trabas burocráticas para la importación de acero, aluminio y materiales para la construcción. Según el Ministerio de Economía, las medidas apuntan a reducir el costo argentino, alentar la competencia, bajar los precios y promover las exportaciones de más de cinco mil empresas. Además, esta medida incluye la digitalización de Repostock, un trámite que se hacía en papel y que ahora permitiría que 5.000 empresas tengan beneficios impositivos.

Franco Colapinto tendrá su debut en la Fórmula 1

Franco Colapinto tendrá su primera salida a pista en el circuito de Monza este viernes, tras ser confirmado en el equipo de la escudería Williams Racing. Durante su primera entrevista ante los medios, destacó un intercambio con la cronista y corredora Christine GZ.

Empieza el sueño. Franco Colapinto debuta en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia.

Se viene el nuevo álbum de Charly García

Se confirmó que el nuevo lanzamiento de Charly García, “La lógica del escorpión”, será el 11 de septiembre. Lleno de colaboraciones estelares, el disco llegará tanto a las plataformas digitales como en vinilo con una edición de lujo limitada y numerada.

Dentro de las canciones del álbum, se encuentra una versión del clásico de Sui Generis “Juan Represión”.