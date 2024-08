Guillermo Novellis, de La Mosca, sobre Sadaic: “Pensé que teníamos un presidente que iba a defender la propiedad privada”

El líder del grupo La Mosca, Guillermo Novellis, afirmó que lo “desilusiona mucho” el decreto de Javier Milei que elimina el cobro del derecho de autor por reproducir música en ámbitos privados.

“Ojalá que le llegue a oídos al presidente. La verdad que me desilusiona mucho. Pensé que por fin teníamos un presidente que iba a defender la propiedad privada, que no iba a ser confiscador de las cosas”, expresó Novellis.

“Porque lo veo hacer por ignorancia. No creo que sea una persona malvada. Y siempre están los alcahuetes que dan malas informaciones. Esto no es impuesto. Él no está sacando impuestos, nos está cagando a nosotros los artistas sacándonos el derecho por el uso de nuestro arte, de nuestra propiedad privada. La vamos a pelear porque tenemos razón porque nadie es dueño de robarme lo que es mío”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

Argumentos

Además aseguró que "es un día muy triste para el arte, para la cultura y para el negocio de la música".

“Es un dia muy triste porque habla de la ignorancia en cuanto a lo que significa el derecho a la gente que nos gobierna, porque todo el tiempo están metiéndole en la cabeza a la gente, al público en general que es un impuesto", sostuvo uno de los autores de “Muchachos”, el tema que se popularizó para alentar al seleccionado argentino de fútbol en el Mundial de Qatar.

"Esto no es un impuesto, esto es el derecho que se paga por usar nuestra propiedad privada. Yo no construyo departamentos, yo hago canciones”, prosiguió el cantante.

Precisiones

"Cada vez que esa canción se usa, no privadamente, cuando la usa alguien le pone un valor agregado a su negocio, un cumpleaños de 15 sin música no existe. Es más importante la música que la torta", aseveró.

Y luego continuó: “Si vos no querés pagar Sadaic, el derecho de autor, el derecho de intérprete no hay ningún problema hace el cumpleaños de tu hija sin música. Nadie te va a cobrar".

Novellis enfatizó que "si hacés una fiesta en el quincho de tu casa, nadie te va a cobrar nada". "Cuando alquilás un salón de fiesta, la música que vas a poner es lo mismo que el champán, que la comida, que la torta", insistió el líder de la Mosca.