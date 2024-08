Sadaic: polémica entre autores y dueños de salones en Córdoba tras el decreto de Milei

La polémica entre compositores e intérpretes y los dueños de salones, hoteles y bares se reavivó en las últimas horas luego de que fuera publicado en el Boletín Oficial de la Nación un decreto que elimina el cobro del derecho de autor por reproducir música y películas en el ámbito privado.

“Derecho adquirido”

El compositor cordobés Marcos Bainotti sostuvo que “el análisis es negativo obviamente” y que la medida “no está bien”.

“Creo que tanto en los inventos como en las creaciones o se paga una patente o se paga un derecho intelectual. Si una persona inventó algo que se utiliza para un automóvil, tiene que pagar una patente para eso al que lo fabrica. El que creó una canción, donde pasen esa canción también tiene que pagar por el derecho intelectual”, argumentó.

“Pero más allá de eso creo que hay un porcentaje grande de Sadaic que recauda de los salones de fiesta y que hace a que el ingreso de la sociedad disminuya y por ende disminuya el ingreso de todos los autores”, agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

Para Bainotti “es un derecho adquirido por ley hace muchos años, un derecho que consiguió Sadaic para todos los autores”.

“No sé qué harán, no sé qué pueden hacer. La sociedad se mantiene de muchos ingresos, de los bares, de los hoteles, de las presentaciones, de las radios, de los salones de fiesta y tal vez empiecen por esto y después vayan por los hoteles, por los bares”, añadió el autor de canciones de cuarteto.

“Hay autores que tienen pocos ingresos y esto ayuda también para que se reparta un poco entre esta gente que no tiene la posibilidad de tener un ingreso más o menos bueno”, explicó.

“Son tres pagos anuales. Se cobra cada cuatro meses. El porcentaje de los hoteles representa el 40% de la recaudación. Hay impuestos más irrelevantes que sacar que un impuesto a un derecho intelectual”, concluyó Bainotti.

Salones de fiestas

María José Oliva, presidenta de la Cámara de Salones de Fiestas de Córdoba (Casafic), afirmó que es “una lucha gana” pero aclaró que hay que “esperar la reglamentación del decreto”.

“Nosotros estamos muy contentos por esta noticia, pero también queremos hablar en potencial porque hay detalles que no están muy claros todavía. Entendemos que nosotros no tenemos que pagar más Sadaic”, expresó Oliva.

“Aspiramos también a que esto definitivamente se derogue para los salones de eventos en todo el país. Pero en este minuto se nos está ocasionado un inconveniente con los clientes. Inmediatamente tenemos el fin de semana y nos están hablando para decirnos que no van a pagar Sadaic por las noticias, pero no está claro”, insistió.

Y luego prosiguió en su argumentación: “No sabemos si Sadaic acude a la Justicia, todavía no está reglamentado, y si esto se revierte vamos a tener que pagar”.

Cómo sigue

“No vamos a pagar a partir de este fin de semana, pero sí le vamos a solicitar a nuestros clientes que dejen bajo resguardo el arancel con el compromiso de que cuando se reglamente y no nos pueda reclamar Sadaic, hacer la devolución íntegra de este arancel”, precisó Oliva.



Además contó que el costo “es elevadísimo porque a Sadaic se suma Aadi Capif” y que el cobro es “discrecional”. “La base mínima por un salón pequeño está entre ambos aranceles entre 180 mil pesos y 200 mil pesos”, detalló.

Otras voces

“La verdad que el decreto tal como ha salido para nosotros ha sido una enorme sorpresa, no advertimos en ningún momento que sea un tema que justifique un decreto de esta envergadura. No entendemos quién es el beneficiario de este decreto. Me parece que hay una clara violación al derecho de propiedad de los autores, y aparte de eso hay un avance injustificado sobre este sector”, opinó el director de Sadaic, Guillermo Ocampo.

“Este gobierno jamás hizo contacto con nosotros, lo que sabemos de la manera de pensar del gobierno son declaraciones que hizo el ministro Sturzenegger en un programa por streaming con un periodista economista de apellido Boggiano, donde el ministro habla de Sadaic y donde también dijo cosas equivocadas. Nadie nos preguntó el esquema tarifario. Todo es prejuzgamiento”, sentenció en declaraciones a Mitre Córdoba.

En tanto Rafael Giordano, vicepresidente de la Cámara de Salones de Eventos, consideró que “indudablemente es un alivio para la gente que contrata” y “da un poco de trascendencia a lo que significan estas asociaciones”.

“De alguna manera estas instituciones monopólicas te clasifican. Es interesante todo esto, este decreto, porque va a poner a la luz de qué se trata, y de alguna manera, va a tener que ser tratado en las distintas cámaras, falta considerar qué opinan los músicos”, aseveró en tono crítico.

Músicos independientes

Por su parte, la Unión de Músicos Independientes mostró su “gran preocupación por el decreto”.

“Nuestros derechos intelectuales son de carácter alimentario por lo que solicitamos al Poder Ejecutivo que derogue inmediatamente el decreto”, reclamó en un comunicado.

“Desde la UMI nos organizaremos para impedir tanto en términos legales como así también para alcanzar los consensos políticos y derogar dicho decreto publicado hoy (por ayer)”, anunció en el documento.

Crédito foto Marcos Bainotti: Gentileza Telefe Córdoba.