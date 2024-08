Martín Yeza: "Yo le pregunto al Gobierno: ¿el problema es el PRO o lo tenés con vos mismo?"

El ex intendente de Pinamar, Martín Yeza, expresó que LLA demostró que “está dividida en tres interbloques” y cuestionó la capacidad del Gobierno para solucionar problemas fundamentales. “No hay un problema en que vos te equivoques, pero sí en la insistencia en el error”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, se desligó de las tensiones dentro del espacio libertario: “El PRO no puede meterse en los problemas dentro del equipo de gobierno”.

Martín Yeza es diputado nacional de Juntos por el Cambio con mandato hasta 2027 y fundamentalmente presidente de la asamblea del PRO. Había sido previamente intendente de Pinamar entre 2015 y 2023 y fue coordinador de Políticas de la Juventud durante la gestión porteña de Mauricio Macri.

Después de varios meses de condescendencia, ayer el PRO volvió a demostrar su fuerza dentro del Congreso y votó en contra del DNU que otorgaba 100.000 millones de pesos a la SIDE. Estoy leyendo un artículo tuyo de hace 45 días, donde decías que si el Gobierno no colabora “se va a poner peligrosa la situación de la Argentina”. Eras una especie de oráculo, una especie de pitonisa anticipando lo que iba a suceder cuando, por el contrario, todo parecía indicar, con las palabras de Macri, que si bien hacía críticas al entorno, siempre mantenía a salvo, elogiosamente, a Javier Milei. ¿Qué te hizo ver antes que todos los demás lo que iba a pasar?

Si tuviera que agregar algo a esa oración sería que si el propio Gobierno no se ordena, la situación de cualquier gobierno es crítica. Repasemos los hechos cronológicamente hablando. Por ejemplo, se está hablando del pliego del juez Lijo, ¿quién lo propone? El presidente Milei, ¿no? ¿Y cuál sería la forma de que salga el pliego del juez Lijo si no es con un acuerdo con el kirchnerismo? Ninguno.

Número dos, vos ya me has escuchado en distintas entrevistas, yo soy una persona que cree que gran parte de las instituciones democráticas habría que reimaginarlas, rediseñarlas, actualizarlas, aggiornarlas, repensar el Estado, la burocracia, etc. En sí, pienso que hay que rediseñar un montón de cosas. Pero hay cosas que están bien hechas, bien pensadas, jurídicamente hablando del Estado.

Una tiene que ver con el tema de la inteligencia. Vos sabés que para la ley argentina y la Constitución Nacional, los temas de inteligencia tienen tres caminos: el primero sería que incorpores su financiamiento en el presupuesto nacional. Hoy escuchaba que este es el presupuesto más bajo de los últimos 20 años de la SIDE, lo cual es cierto, pero también es cierto que el presupuesto lo ha hecho el Gobierno nacional y decidió prorrogar el de Sergio Massa y Alberto Fernández.

Entonces vos tendrías un segundo camino, que es constituir una Comisión Bicameral de Inteligencia, porque dada la naturaleza de las actividades de la inteligencia, un cuerpo de 257 personas no parece que sea un ámbito prudente en el que discutir, por ejemplo, sobre que hay que darle plata a una agente en la triple frontera que está pegado a un narcotraficante que tiene vínculos con una organización terrorista.

Y para eso la ley tiene diseñado un camino jurídico, que es una Bicameral de Inteligencia con un equipo de gente reducida que tiene una serie de obligaciones y derechos al respecto de la auditoría, al respecto de la reserva y de la confidencialidad. Y la ley de decretos tiene contemplada una herramienta que no es del DNU, sino que son los decretos reservados.

Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? Primero, el Gobierno no se pudo poner de acuerdo con el propio Gobierno. Es decir, entre Patricia Bullrich y otros actores del Gobierno no consensuaron en quién tenía que presidir la Bicameral de Inteligencia. Terminó con Martín Lousteau presidente, Moreau y Parrilli integrando los órganos más importantes de la Bicameral de Inteligencia.

El Gobierno eligió un DNU, no un decreto reservado, para aumentar el gasto en 100.000 millones de pesos de la SIDE. Eso viene al cuerpo, en donde estamos los 257 diputados ordinarios. Es decir, que no tenemos ni elementos de confidencialidad ni de nada. Y si vos a mí me vas a pedir 100.000 millones de pesos, yo te voy a hacer una pregunta, que es ¿para qué? Ahora, dada la naturaleza de la actividad, vos no me podés responder. Entonces, estamos en una situación absurda, en donde te tengo que decir que vos como gobierno no tuviste un problema de formas sino de mala praxis.

O sea, no hiciste tu propio presupuesto, no constituiste la Bicameral, y en vez de elegir un decreto reservado, elegiste un DNU. Mientras, te peleás con tu vicepresidenta, tenés una interna gubernamental al respecto de este tema, y tu propio bloque está dividido en tres y con denuncias penales cruzadas entre ellos. Entonces, ¿el problema es del PRO o el problema lo tenés vos con vos mismo?

Hay dos aspectos para juzgar esto. Uno, es el funcional, el técnico, ya que obviamente podían haber hecho un decreto reservado. Esto demuestra desconocimiento de la función pública, aquello que le había preguntado Massa en su momento a Milei respecto del sistema de funcionamiento que desconocía el actual mandatario. Por un lado, hay un problema en el que Macri ha puesto claramente el foco, que es un problema sistémico de organización, de cualquier organización que necesita un orden. Y la otra es, yo diría, una crítica ética. El PRO siempre ha defendido la institucionalidad. Puede haber, en el caso del actual gobierno, una crítica al uso que se va a realizar de estos 100.000 millones de pesos con un objetivo de producir carpetazos, de producir información que está literalmente prohibida y que es de inteligencia interna. Y de hecho, se señala a Santiago Caputo, responsable de la designación de quienes estuvieron al frente de la nueva SIDE, como una persona que amenaza hacer carpetazos. Entonces, hay dos críticas. Una funcional, que tiene que ver con, más allá de que las ideas sean correctas, si tienen la capacidad de implementarlas. Y otra, la cuestión ética y republicana. ¿Podría profundizar sobre este segundo aspecto?

Te agrego sobre la primera parte del razonamiento en que no hay un problema en que vos te equivoques, pero sí en la insistencia en el error. No quiero ser injusto, nosotros muchas veces le planteamos al Gobierno que esto era un problema. El propio Cristian Ritondo, nuestro jefe de bloque, le pidió muchas veces al presidente de la Cámara y al propio Guillermo Francos que constituyan la Bicameral de Inteligencia desde hace ocho meses. Lo hemos dicho en notas, en privado y en público. No es solo un tema de impericia o de error, hay un tema de insistencia también.

Por otro lado, el componente ético. El Presidente definió que hay un norte. Así como a nuestro propio gobierno, y ellos mismos lo marcan, nos juzgan porque dijimos que nos midan por tal cosa, el propio Presidente nos convoca a medirlo por cómo cuida el equilibrio fiscal.

Vos sabés que el PRO ha estado en posiciones muy incómodas, como por ejemplo la discusión jubilatoria o la discusión del financiamiento universitario. Incluso al respecto de Ganancias, que nosotros ya en campaña votamos en contra y Milei había votado a favor de eliminar Ganancias, y ahora el propio Milei vuelve a mandar Ganancias, y nosotros fuimos de lo que hemos votado a favor, nuevamente, de la reincorporación de Ganancias, pues es un impuesto que en todo el mundo objetivamente funciona.

Entonces, si estamos votando, por ejemplo, jubilaciones, que eran cerca de 70 mil millones de pesos o financiamiento universitario, que eran cerca de 65 mil millones de pesos, y de repente vos me mandás a Diputados un DNU con 100 mil millones de pesos, con una herramienta jurídica incorrecta, a un ámbito que es el incorrecto y con un financiamiento que no te puedo preguntar para qué, no es serio. Todo bien con las explicaciones de Bullrich en Twitter, pero vos bien sabés, Jorge, que eso no es serio en absoluto.

Vos no podés dirimir el diseño institucional de la determinación de amenazas reales para el país en Twitter, no me podés pedir 100 mil millones de pesos por un tuit, o sea, por un tuit insultándonos a nosotros más que al propio gobierno con el cual no se pudo poner de acuerdo.

Entonces, dada la circunstancia de la convocatoria que nos hace Milei a cuidar el equilibrio fiscal y a tener un compromiso con el cambio, acá es donde te decimos que no tenés un problema de formas, acá han tenido un problema de mala praxis. Y la misma vez con un problema interno del propio gobierno, sobre una agencia de inteligencia, que se habla de que la están reestructurando, pero ni vos ni nosotros como diputados le hemos podido preguntar qué es lo que se reformó.

Porque eso, en nuestro diseño legal y jurídico en la Argentina, lo hace la Comisión Bicameral de Inteligencia. Entonces, vos me prometés que la estás reestructurando, pero nadie sabe bien si la estás reestructurando. El kirchnerismo, como gran parte de las cosas que hizo en la Argentina, las infectó y las arruinó a muchas de ellas, como por ejemplo pasó con la agencia de inteligencia, en donde la dedicaron más al espionaje político, con personajes como Milani o como Tailhade.

Todo eso lo hicieron en lugar de defendernos en temas de defensa, de seguridad contra el terrorismo, de ciberdefensa, ciberseguridad, que son dos temas reales que ocurren en este mundo. Entonces, darle 100 mil millones de pesos a una institución que está infectada, no parece ni prudente ni ético, teniendo en cuenta el contexto real de otras cosas que estamos discutiendo.

Eso no significa que no tengamos un compromiso con el cambio, nuestro compromiso con el cambio es indeclinable, pero ciertamente el propio escándalo del propio bloque de La Libertad Avanza, que está dividido en tres interbloques, porque no se puede poner de acuerdo entre los 38 y además le agregan denuncias penales cruzadas entre ellos. Así que estamos tratando de hacer lo mejor posible porque tenemos una situación delicada.

Elizabeth Peger (EP): Bueno, lo que decías de los problemas técnicos también se verifican con lo que está pasando, con las demoras que están ocurriendo con la reglamentación de diferentes capítulos de la Ley Bases. Es decir, tanta urgencia tuvo el Gobierno para sancionar la ley, pero hay aspectos claves, por ejemplo el RIGI o la reforma laboral, que no se han avanzado. Pero quería ir un poquito más allá y consultarte sobre la propia situación interna en el PRO, porque ayer se evidenció una especie de fractura a partir de esta decisión, el comunicado del PRO, la reacción de Patricia Bullrich y también de los diputados que responden a la ministra de Seguridad. ¿Cómo imaginás ese escenario y cómo decanta?

Si yo la tengo que juzgar a Patricia Bullrich, te diría tres cosas. Primero, si ella hubiera sido diputada, hubiera votado exactamente lo mismo que nosotros. Pero no quiero ser deshonesto, yo la conozco a Patricia hace muchos años, desde que estaba el grupo A, que es un grupo que se había construido por la defensa republicana de la Argentina, hasta hace seis meses, en donde dijo una serie de cosas que ni yo nunca dije del propio Milei. Es más, yo siempre hablé bastante bien de él porque tenía una serie de ideas vinculadas a la economía con las que yo coincidía.

Patricia dijo una serie de barbaridades sobre Milei, y si vos me preguntás por qué hizo ese tuit, yo te digo, pero para, escúchame, vos no te pudiste poner de acuerdo con gente de tu propio gobierno sobre quién tenía que ser la persona que presidiera la Comisión Bicameral. Yo no sé si ustedes lo saben, pero el lunes La Libertad Avanza propuso como candidato a presidente de la Bicameral de Inteligencia a Eduardo Kueider, que es un diputado kirchnerista, no es que propuso a alguien del PRO o a alguien de LLA.

¿Y nosotros estamos hablando de que hay un acuerdo entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo a causa de esto? No. ¿Y Patricia Bullrich hizo un tuit sobre esto, de que hay alguien que es cómplice del narcotráfico? Supongamos que lo del lunes fue “una impericia”, así entre comillas, y no un acuerdo político sobre la constitución de la Bicameral, que yo no compartiría: ¿Es más grave lo que se votó ayer con esta herramienta jurídica que Bullrich también hubiera votado en contra o es mucho más grave que las personas que votaron el protocolo de impunidad con Irán por los atentados contra la AMIA y la Embajada de Buenos Aires, ahora son las personas que van a tener que auditar y determinar los fondos necesarios para la nueva SIDE que quiere constituir?

Pero yo no vi a Patricia Bullrich subir ningún tuit sobre la gente de su propio gobierno al respecto de este tema. Por lo tanto, mi conclusión es, ese argumento es un argumento deshonesto, artero y de mentira. No lo comparto, como yo soy de la política creo que sé por qué lo está haciendo, pero no me gusta. También sé que para los que están del otro lado son otras cosas muy difíciles de entender, pues tiene muchos aspectos técnicos.

El PRO hasta acá siempre fue parte de la solución y va a seguir siendo parte de la solución, pero con los propios problemas que tenés vos con tu propio equipo, hasta ahí no llegamos. Vamos a tratar de ayudarte siempre igual, como hacen los buenos amigos, primero en privado, siempre, como lo hicimos a lo largo de estos ocho meses, pidiéndoles que constituyan la Bicameral de Inteligencia. Pero si no se pudieron poner de acuerdo entre ellos mismos, bueno, hasta ahí llegamos.

Vos marcabas la diferencia entre el error y la repetición del error, ¿no? Porque equivocarse, se equivoca a todo el mundo, pero la repetición del error es de otra gravedad, gravedad que uno podría definir por soberbia, por ignorancia, por un problema cognitivo o por faltas éticas. ¿A qué atribuís vos ese carácter de repetición del error?

Así como nosotros fuimos un equipo con gestión y sin una narrativa, el riesgo contrario sería que le des más importancia a la narrativa sin ponderar la gestión. Nuestro compromiso es ayudar al gobierno que, con una mano en el corazón, sé que tienen una tarea dificilísima. De hecho, veo todo lo que está pasando con Tamara Pettinato y Alberto Fernández, todo lo que hicieron con la Quinta de Olivos, la corrupción, el escándalo de los seguros, la propia SIDE. Son muchos lugares infectados del Estado con corrupción, mal manejo, pervertidos, problemas de educación, problemas de narcotráfico, problemas de salud, problemas de seguridad.

Yo quiero ser muy claro, yo entiendo que tienen una situación muy difícil y no alcanzaría con nosotros, no alcanza con ellos, no alcanza con nadie individualmente, por eso nuestro compromiso es ayudar, no queremos nada más. Solo queremos que se dejen ayudar en cosas simples como esta, que no insistan en el error.

Si me permitís el comentario, así como nosotros teníamos la soberbia de que la gestión mataba todo, diría que otro riesgo sería creer que la narrativa mata todo. Y yo creo que estamos en una época mucho más compleja que hace 30 años, que es el siglo XXI, con una sociedad que desde hace mucho tiempo no sabe cómo es estar bien, porque desde hace mucho tiempo que los argentinos no sabemos cómo es estar bien.

Y la responsabilidad que tenemos las personas que estamos en lugares de gobierno o de toma de decisiones es, por un lado, resolver los problemas del pasado, estar a la altura de los tiempos que corren e inventar un camino hacia el futuro. ¿Alcanza un solo partido político para hacer esa tarea? Para mí no. Y por eso me parece que tenemos que tener prácticas políticas diferentes, renovar el mapa de discusiones y, esto es un principio de management, lo que se puede resolver fácil, resolvamoslo fácil.

Justamente esto, Jorge, era fácil.: constituían la Bicameral, tenías las discusiones extensas que tuvieras que tener, hacías un decreto reservado y se resolvía. Pero se escogió este camino y estamos en esta situación. Vos hiciste la introducción de tu editorial al respecto de si esto significa algo más o si podría significar más, que son preguntas razonables que se hace cualquier persona que ha observado los hechos. Bueno, yo les digo, si es por el PRO, no se preocupen. Ahora, no se preocupen siempre que vos mismo no sabes tu propio problema. Va a ser muy difícil que nosotros te podamos ayudar a pesar tuyo.

