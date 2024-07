Día 204: De Milei a Cristina, peronistas son todos

“Un día como hoy pero de hace 50 años, 1 de julio de 1974, murió Juan Domingo Perón a los 78 años. Su muerte, como su vida, despertó todo tipo de polémicas y aún hoy se discute si su legado son ‘los días más felices’ de la historia de nuestro país, o la explicación de todos los males que sufre la sociedad argentina. Como muy posiblemente ambas aseveraciones tengan algo de verdad, decidimos abrir el programa de hoy con ‘Aquí están’, de Mario Cabrera, una canción sobre los muchachos peronistas”, señaló Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del 1 de julio de 2024.

Perón fundó el Partido Justicialista, pero el peronismo es mucho más grande que el propio partido. Incluso, muchas veces se enfrentó al partido. El peronismo es un movimiento y en algún punto un sentir popular, una narrativa cultural y estética que tiene que ver con la identidad política de los argentinos.

El historiador e investigador del Conicet, Gustavo Nicolás Contreras, habló con la producción de Modo Fontevecchia y dio unas claves de aproximación a este fenómeno que es el peronismo. “No sé si algún día terminaremos de dimensionar la magnitud y el significado profundo del peronismo en nuestra historia contemporánea. Lo mismo vale para la figura de Perón, tal vez por eso, año a año, nos hacemos las mismas preguntas. Pienso que son tantos los temas de interés, tan importantes y tan variados los puntos de vista sobre la Argentina peronista que se podría hacer una colección infinita de investigaciones al respecto”, señaló.

Y sostuvo que su referencia al peronismo es en cuanto a la trama profunda de la historia contemporánea, “lo que incluye a los antiperonismos, los no peronismos y los variados peronismos que habitan en nuestro país, y a los múltiples aspectos que hacen a nuestras vidas como la economía, la política, la cultura, la psicología social”.

Además, agregó que “más allá de que puede ser una exageración o una metáfora borgiana la idea de una colección infinita, me parece que esto no solo pondera lo que fue el peronismo, sino que considera su permanencia en el tiempo y que día a día se regenera y se reinventa. Estos cambios de coyuntura no solo nos suma en material de estudio, sino que nos cambia las preguntas que nos hacemos al estudiar su historia. Además, lo pone en un lugar de historia viva, de inestabilidad y constante reactualización y debate. Tal vez por eso siga siendo un tema de tanto interés en nuestra Argentina”.

Luego de la derrota frente a Javier Milei y de la decepción que significó el Gobierno de Alberto Fernández, el peronismo se encuentra atravesado por feroces internas, y aún así es la principal fuerza de oposición a la gestión libertaria. Vale la pena aprovechar esta efeméride para analizar pasado, presente y futuro del peronismo, porque indudablemente en este movimiento está una de las claves de cómo evolucionará el futuro político de nuestro país.

Los últimos 100 días de Perón: "Me ahogo, doctor, me ahogo cada vez más"

1 de julio de 1974: murió Juan Domingo Perón

“Estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unión nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria, y al continente latinoamericano, la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria, dentro del lógico dolor patrio, para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos”, decía Isabel Martínez de Perón para anunciar el fallecimiento del general.

El 4 de julio se llevó adelante el funeral del general, con un recorrido del coche fúnebre por la Ciudad de Buenos Aires y una multitud en la calle, se dio paso a uno de los funerales más concurridos de la historia.

Siempre se dice que se puede ser de izquierda y ser peronista y ser de extrema derecha también siendo peronista. Uno de los personajes más polémicos de la historia del peronismo, el peronista fundador de la triple AAA, el grupo parapolicial que perseguía, torturaba y asesinaba a otros peronistas, fue José López Rega. “El General Perón ha entregado hasta el último instante de su vida luchando por la grandeza de su Patria, por ello hoy es obligación juramentada, de todos los habitantes de la patria, el colocar cada instante de nuestras vidas al servicio de la grandeza nacional. Ya no es con bombos, carteles, ni banderas o cánticos partidarios como debemos servir a Perón, es con nuestro trabajo y espíritu solidario de hermandad que debemos proseguir su lucha, acompañando a su discípula de 18 años de exilio, que, soportando la inmensa tragedia de su vida, continúa el camino patriótico de Evita siguiendo la misión que Perón le encomendara”, decía en su discurso.

Ricardo Balbín, el histórico dirigente radical, dijo unas palabras en el funeral de Perón que fueron recordadas por siempre en la historia política nacional. “Este viejo adversario despide a un amigo. Y ahora, frente a los compromisos que tienen que subcontraerse para el futuro, porque quería el futuro, porque vino a morir para el futuro, yo lo digo señora Presidente de la República, los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto para servir la permanencia de las instituciones argentinas”, dijo en el funeral del general.

Miren si serán contradictorias la figura de Perón y su legado que en su velorio habló desde López Rega, una figura odiada por gran parte del movimiento peronista, y Balbín, uno de los dirigentes más importantes de la historia del radicalismo.

Funeral del general Juan Domingo Perón

Cruje el peronismo: se desató otra interna entre Grabois y el massismo, mientras Aníbal pide combatir a La Cámpora

Las peleas del peronismo y sus internas son ya un folclore de la política argentina. Si uno en época de elecciones viaja hacía cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires es normal encontrar cuatro o cinco listas que se auto perciben como peronistas y compiten entre sí, casi siempre con más virulencia que contra sus rivales. Algo de esto es retratado en el libro “No habrá más pena ni olvido” de Osvaldo Soriano. Esta divertida obra del escritor y periodista, retrata la feroz interna que se desató entre militantes peronistas de izquierda y de derecha en el tercer peronismo.

En la película que se realizó a partir de la novela, un personaje afirma que “yo siempre fui peronista. Nunca me metí en política”. Esta genial frase es completamente polisémica y presenta al peronismo como un instinto de clase y de mayoría. Algo así como “yo soy trabajador y soy peronista porque es el movimiento de los trabajadores, no necesito pensarlo mucho más”. O soy peronista, porque “la mayoría lo somos y es un sentimiento que se contagia”. Algo que no entraría por la cabeza, si no por el corazón.

Se rumorea que sobre este aspecto del peronismo, que el propio Perón le dijo al dirigente socialista Alfredo Palacios: “en Argentina hay socialistas, comunistas, conservadores, radicales, pero todos somos peronistas”. Esta ocurrencia de Perón da a entender el carácter supra ideológico del movimiento, más basado en la exaltación, como decíamos, de una estética de lo popular, que de un programa claro y completamente definido. La estética termina siendo más relevante que lo ideológico.

A 50 años de la muerte de Perón, 50 personajes claves en la vida del militar más célebre

María Esperanza Casullo es doctora en ciencia política de la Universidad de Georgetown, trabaja como profesora regular de la Universidad Nacional de Río Negro y ha sido profesora invitada en la Universidad de Richmond y Brown University. En 2021, en una entrevista para Periodismo Puro, se refirió a un aspecto interesante del peronismo que podría explicar su vigencia, 50 años después de la muerte de su líder.

“El peronismo no es un partido político, eso está clarísimo, y hay un paper del politólogo norteamericano Steven Levitsky que se llama “Una organización desorganizada”, donde Levistsky va a hacer trabajo de campo a la Provincia de Buenos Aires para ver donde están los comités del peronismo y no los encuentra, porque encuentra una red de organizaciones muy informales y capilares que funcionan como casa de un vecino, de una unidad básica, que en otro momento funcionaron como sociedad de fomento o local de movimiento piquetero. Y esto es un problema para los cientistas políticos que nos gusta clasificar las cosas, pero es lo que le da la capacidad de plasticidad al peronismo, que se adapta a los diversos momentos históricos”, manifestó la doctora.

Carlos Corach, ex jefe de Gabinete de Menem, dijo lo mismo, pero naturalmente siendo un dirigente político de un periodo tan polémico como el menemismo, tiene un enfoque distinto. “El peronismo no está en riesgo de perder su calidad de factor sustancial de la política argentina, por lo menos así continúa. Una de las características por las cuales el peronismo tiene una supervivencia tan extensa, y la va a seguir teniendo, es que sabe adaptarse a las distintas circunstancias del mundo y de Argentina”, manifestó en Modo Fontevecchia en octubre de 2022.

El peronismo no inició como un fenómeno local. En estos tiempos había múltiples expresiones de movimientos similares como el que dirigía Getulio Vargas en Brasil, Cárdenas en México o los gobiernos nacionalistas militares de Medio Oriente. La diferencia con muchos de ellos, es que el peronismo aún existe como movimiento político que disputa la hegemonía de la política argentina. Sobre el carácter longevo del peronismo, Carlos Corach también se expresó y señaló, en Periodismo Puro, que “si Perón volviera a la vida, se sorprendería menos que antes de la longevidad del peronismo, porque tiene una larga trayectoria y no se percibe el final”.

“En ese sentido, Perón, que ya era un hombre excepcionalmente hábil, cuando un periodista le preguntó cómo se dividía la opinión pública en la Argentina, mientras él ya estaba en el exilio, dijo que 20% radicales, socialistas y comunistas. El periodista se sorprendió y le preguntó sobre el peronismo, y Perón respondió que ‘peronistas somos todos’”, agregó el ex jefe de Gabinete en lo que pudo haber sido la recreación del famoso diálogo con el socialista Palacios.

La crisis de identidad del peronismo

Los peronismos de hoy

En estos momentos, hay profundas discusiones acerca de lo que el peronismo tiene que hacer de cara al Gobierno de Milei. Tal es así, que hubo peronistas que votaron la Ley Bases y peronistas que se opusieron tajantemente. Es más, tal es el grado de discusión entre quienes se dicen peronistas, que Daniel Scioli, el candidato con el que el ala izquierda del peronismo, que es el kirchnerismo por así decirlo, enfrenta a Mauricio Macri en las elecciones del 2015, hoy es funcionario del Gobierno de Milei y se deshace en elogios al Presidente. “Soy peronista y libertario”, twitteó.

Sobre la interna del peronismo, en la entrevista para Gelatina con Pedro Rosemblat, Cristina Kirchner aseguró que “el peronismo no quedó viejo, al contrario, viejos quedaron algunos peronistas”.

Da la sensación de que Cristina quiere sacarse el mote de “progresista” o de “izquierda” peronista. En la entrevista en Gelatina, junto a Pedro Rosemblat, dijo que el peronismo no es progresista y en otro fragmento de esta misma entrevista tira un elemento de autocrítica de su Gobierno, muy interesante. "No somos todos iguales, esto también lo tenemos que comprender todos. Hay gente que le gusta trabajar, hay gente que le gusta trabajar mucho, hay gente que no le gusta trabajar nada y hay gente que le gusta trabajar poquito, y eso también lo podes traducir con el estudio”, señaló la ex vicepresidenta.

Y agregó: “Lo que tenes que asegurar vos, en una sociedad argentina, es un piso de oportunidades donde la gente pueda decidir. Si querés estudiar podes hacerlo, y si querés trabajar… Tenés que trabajar para poder vivir, porque hay una verdad peronista a la que le estoy dando más bola ahora, y si le hubiéramos dado más bola nos hubiéramos evitado algunas cositas, y es la que dice que el trabajo es un derecho por la dignidad del hombre, pero también el deber de que cada argentino produzca, al menos, lo que consume”, señaló.

Cristina Kirchner: "El único que sigue creyendo que el problema de la Argentina es el déficit fiscal es el Presidente"

Por otra parte, Miguel Ángel Pichetto en “Los días más felices” junto a Guillermo Moreno, en marzo de este año, manifestó que “tenemos que hacer una autocrítica, la conducción estratégica del Gobierno y el partido, en el proceso que para mi tiene un punto central que comienza con la crisis del campo y confluye en el 2011. Ahí hay una construcción de una visión de la centro izquierda metida en el peronismo que no tiene nada que ver con nuestra historia”, y aseguró que es un debate “más de fondo e ideológico”.

“Sectores que venían del progresismo y la izquierda tomaron parte del colectivo del peronismo y ocuparon los espacios públicos al lado de la presidenta de ese momento, lo que distorsionó la mirada. Y ahí empieza a construirse un mundo que yo rechazo visceralmente, como también esta mirada que no comprende los intereses nacionales”, expresó.

El peronismo de Córdoba es una especie de partido aparte, con su propia idiosincrasia y valores. Juan Manuel Abal Medina dijo, en marzo de este año en Modo Fontevecchia, que “estamos todos golpeados, porque la especie de divorcio con el peronismo de Córdoba fue contraproducente, porque el peronismo cordobés, en estos años, demostró que se puede reconstruir la idea de un peronismo con la producción, que el peronismo del AMBA, de alguna manera, ha puesto en jaque”.

Guillermo Moreno, también viene siendo un actor de vital importancia en la interna del peronismo, y en cuanto a la reunión de economistas peronistas manifestó que “estuvieron todas las tropas que tenían que estar y fue una muy grata reunión de la que salió todo el mundo muy motivado”.

Matías Kulfas, en su momento, representó el albertismo, por así decirlo, y es un intelectual del peronismo con una mirada crítica y muy interesante. “Cuando uno habla con el peronismo del interior, ve una visión más productivista y menos dogmática, lo que pasa es que falta un debate interno que no llega”, expresó en Modo Fontevecchia. Y apoyó la idea de Kicillof de escribir una nueva canción, que no sea una canción sino una hoja de ruta.

“En mi último libro propuse una hoja de ruta que tiene que ver con adaptarse a los nuevos sistemas productivos, entender la cuestión laboral y cómo adaptar la legislación laboral. Eso no significa hacer la flexibilidad laboral que planteó el Gobierno sino hacer regímenes especiales, y además, tener una mirada macroeconómica”, manifestó.

Quien en estos momentos surge como una figura que viene del kirchnerismo y busca ganar independencia para su propia carrera presidencial es Axel Kicillof. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una feroz interna con Máximo Kirchner, y de alguna manera está armando el “kicillofismo”.

Kicillof tuvo una reflexión de la que se habló mucho, y tal vez ofrezca una clave de salida de la interna y de la crisis del peronismo. "Están pasando cosas complicadas y novedosas, y creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie. Creo que Perón y Evita, Néstor y Cristina son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, pero tenemos que ir dándole un carácter generacional y de época nuevo al peronismo. Va a haber que componer una nueva canción, no una que sepamos", manifestó en un acto junto a Juan Grabois y Ofelia Fernández.

Cristina Kirchner con Pedro Rosemblat

CFK, Massa y Kicillof: peleas por protagonismo que chocan con el desafío de mantener la unidad

El peronismo, legado de Juan Domingo Perón, tan amado como odiado y contradictorio, es un movimiento central en la política argentina. Un movimiento que casi a 50 años de la muerte de su dirigente, sigue representando a buena parte de la sociedad argentina, es obviamente parte del debate democrático. ¿Será con las ideas de los peronistas, pero también de los radicales, los socialistas, la izquierda y muchos de los liberales que encontraremos la mejor manera de salir adelante?

Toda la política argentina está surcada por un peronismo que es menos ideológico que identitario. Podría decirse que la política argentina tiene una estética peronista. No hay que olvidar, por dar solo unos ejemplos, que hasta Mauricio Macri fue afiliado peronista. Javier Milei considera que Carlos Menem fue el mejor presidente de la historia y, como pudimos repasar, Cristina Kirchner se considera heredera del legado del general.

La política no solo es una cuestión de fondo: también las formas son determinantes. Y, seguramente, la manera de hacer política de los argentinos aún 50 años más tarde de la muerte de Perón, sigue siendo peronista.

